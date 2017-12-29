Широкую агитацию за "оппозиционного" буржуя Грудинина развернули кремлёвские боты

Мой друг озаботился проблемой ботов (а также бесплатных долбоклювов), которые заспамили все соцсети дебильной агитацией за Грудинина.
Результаты расследования, как и следовало ожидать, оказались интересными.
Выяснилось, что самая массовая группа, ныне занимающаяся бешеной раскруткой Грудинина, была зарегистрирована в 2015 году и называлась ранее... стойте, не падайте, "Дружина около Кремля. Антимайдан".
Судя по аккаунту первого админа группы, основное место его работы и род деятельности - организация массовок. Судя по аккаунту второго, его основная работа - сплачиваться вокруг Кремля и бороться с оппозицией.
Вот так решается уже сейчас вопрос явки на эти псевдовыборы, товарищи электорат...
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Грудiнiн прыйдэ - порядок навэдэ...
Последний пост про Грудинина. В этом году
ЦИК отказал в выдвижении кандидатом в президенты крановщицы Кировского завода Натальи Лисицыной
Лис написал 29.12.2017 18:12
Деревня написал 29.12.2017 18:00
Руки прочь от Грудинина!!! Прежде, чем писать всякую хрень, создайте что-нибудь руками!!!
Чудь Белоглазая написал 29.12.2017 17:40
Сообщает ТСН. Это произошло в канун Рождества, 24 декабря. В полиции версию самоубийства опровергли, потому что на теле нашли множество серьезных ран, синяков и порезов". Так вот,ответте мне пожалуйста на глупый вопрос, если воины АТО даже до Донбаса доехать не успевают, на ноль умножаются, кто же тогда громить и разваливать Россию на бантустаны будет? Плоховато с дисциплинкой в армии, "грудью защищающей Европу от мордора". "Я сейчас хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года и до сих пор в рядах Вооруженных силах Украины и остальных подразделений, которые защищают страну, погибло 10103 человека вследствие необратимых и санитарных потерь, то есть от небоевых действий" - поведал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Если так дело и дальше пойдет, боюсь физически некому будет денацификацией и наказанием заниматься, ай горе, остается одно, с кастрюлей на голове резво прыгать: "Кто не скачет - тот не чудь!"
ТФК написал 29.12.2017 17:00
oskotr написал 29.12.2017 16:51
Пахом написал 29.12.2017 16:47
Он, оказывается, и в ЕР побывал и к Жирику совался, да не взяли, а теперь к комумунистам прибился.
Тот еще отморозок!
Правдорубченко написал 29.12.2017 16:32
Корршунов написал 29.12.2017 16:20
Кто такой Кирилл Васильев?
Кто такой его друг?
Есть ли у него возможность профильтровать все соцсети и на этой основе сделать хоть какие-то мало-мальски достоверные выводы?
Блин, форум.мск, до бабских сплетен докатились?
Правдорубченко написал 29.12.2017 16:13
А чем она якобы грозит? Да ничем она не грозит! Нет порога явки! Но тролли ЕдРосовские (путинские) тролли пытаются сказать, что типа Путину будет какой-то морадльный ущерб от малой явки. Чушь собачья, мораль и Путин две вещи несовместны. Точнее, у него своя особая мафиозная, уркаганская мораль - благо друзей есть высший приоритет, а любая уступка закону - ссучивание.
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 29.12.2017 15:57
От прокремлевских СМИ до либеральны форумов,от "патриотических националистов" до "жидобандерофашистов".от каппиталистов до коммунистов.Везде!Куда не глянешь,везде один Грудинин. Причем одновременно по всем каналам ТВ,радио,интернета и газет.Неделю назад 99,999...(9)населения ничего не знало об этом человеке,а теперь оказывается,что это чуть ли новоявленный мессия.Он,и только он спасет Россию!Правда все эти истерики забывают упомянуть,от кого?Не от Путина,это точно.Скорее всего от неких неназываемых "саакашвилей" стремящихся устроить майдан в нашей самой развитой стране мира,с передовой наукой и здравоохранением,высокотехнологичной экономикой,самым богатыми пенсионерами и трудящимися.Стране,являющейся примером для подражания во всем остальном мире,окруженной кучей друзей и миллиардами людей,желающих стать подданными САМОГО ВЕЛИКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ за всю историю человечества?Я ничего не перепутал?Но из всей этой истерии развязанной вокруг этого вдруг появившегося из ниоткуда Грудинина,вытекает такой вывод.Да и сам,сей персонаж его подтверждает.Главный посыл Грудинина-Путин хороший,советники и министры у него плохие(некоторые).И что-бы все стало хорошо,вы приходите на так называемые "выборы" и проголосуйте.За кого угодно,хоть за меня.Я побеждать не собираюсь(как и все остальные "кандидаты"),но вновь "избранному" старому будет приятно,если вас придет побольше и не придется уж совсем внаглую рисовать 146% при пустых участках.
Весь этот балаган с собчаками-грудиниными затеян с одной целью-повысить явку!
И не беспокойтесь.если случится невероятное и Грудинин вдруг реально станет представлять хоть малейшею угрозу Путину,вы увидите какое ведро дерьма(как и весьма реальных "дел") найдется у всех этих "журналистов"которые так его сейчас расхваливают.
Вывод остается неизменным-участвовать в игре с наперсточниками под названием "выборы",НЕЛЬЗЯ!
P.S.Новогодние праздники Грудинин решил отметить...В Германии!«Буду в кругу друзей кататься на лыжах. Место точно не помню, друзья покупали билеты. Но это Германия», — заявил Грудинин.
А вы говорите предвыборная борьба.Главное лыжи!
не будем себе врать написал 29.12.2017 15:46
том написал 29.12.2017 15:32
Остин А написал 29.12.2017 15:21
Выборы без выбора это унижение человеческого достоинства такой социальной группы как НАРОД, ущемление прав и свобод граждан, а это статья 282. А не пора ли ее применить по назначению.
Наш ответ должен быть только один: БАЙКОТ!!!"
стоик1089 написал 29.12.2017 15:06
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ТФК написал 29.12.2017 14:26
И местные опросы ставят его на первое место
А вовчику наше с кисточкой
стоик1088 написал 29.12.2017 14:19
Разве сортирный Карлик понимает , что зачитывает?
Но Брежнев хоть не деградировал до ловли щуки на камеру?
фантомас забан написал 29.12.2017 13:57
Светослав------- написал 29.12.2017 13:55
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Кагбэ оппозиция, хоть и разодранная между Собчак, Грудинином и Навальным есть, явка будет -- а это значит шо Путлер станет демократически избранным презиком россiи.
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Теперь вся ответственность за Крым, Донбасс, Сирию, экономику и т.д. распределяется на все население, его избравшее, и народЪ россiи официально становится соучастником всех преступлений режима.
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А это означает, шо после разгрома россiи и развала территории на бантустаны, народЪ россiи будет денацифицирован и понесет наказание за поддержку режима.
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Антон Умный написал 29.12.2017 13:45