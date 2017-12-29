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Московский листок

Широкую агитацию за "оппозиционного" буржуя Грудинина развернули кремлёвские боты

Опубликовано 29.12.2017 автором Кирилл Васильев в разделе комментариев 19

кпрф выборы президент
Широкую агитацию за "оппозиционного" буржуя Грудинина развернули кремлёвские боты

Мой друг озаботился проблемой ботов (а также бесплатных долбоклювов), которые заспамили все соцсети дебильной агитацией за Грудинина.

Результаты расследования, как и следовало ожидать, оказались интересными.

Выяснилось, что самая массовая группа, ныне занимающаяся бешеной раскруткой Грудинина, была зарегистрирована в 2015 году и называлась ранее... стойте, не падайте, "Дружина около Кремля. Антимайдан".

Судя по аккаунту первого админа группы, основное место его работы и род деятельности - организация массовок. Судя по аккаунту второго, его основная работа - сплачиваться вокруг Кремля и бороться с оппозицией.

Вот так решается уже сейчас вопрос явки на эти псевдовыборы, товарищи электорат... 

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Всего комментариев к статье: 19
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(без названия)
Лис написал 29.12.2017 18:12
Да об вашего Грудинина даже пачкаться не хочется.Все было создано Советским народом.Халява закончилась.
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(без названия)
Деревня написал 29.12.2017 18:00
Пишете всякую хрень!!! В колхоз, ***** чистить!!!
Руки прочь от Грудинина!!! Прежде, чем писать всякую хрень, создайте что-нибудь руками!!!
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АТО, да не то
Чудь Белоглазая написал 29.12.2017 17:40
Светослав, миллион извинений, уж простите убогово, просто я на "Майдане Незалежности" слишком сильно с кастрюлей на голове скакал, и вот теперь умные мысли в голову плохо заходят (впрочем как и у всех, кто там прыгал), просто я тут один материальчик прочитал и задумался:"В Гостомеле (Киевская область) убили 23-летнего контрактного военного Юрия Минюка, который собирался ехать в зону АТО.
Сообщает ТСН. Это произошло в канун Рождества, 24 декабря. В полиции версию самоубийства опровергли, потому что на теле нашли множество серьезных ран, синяков и порезов". Так вот,ответте мне пожалуйста на глупый вопрос, если воины АТО даже до Донбаса доехать не успевают, на ноль умножаются, кто же тогда громить и разваливать Россию на бантустаны будет? Плоховато с дисциплинкой в армии, "грудью защищающей Европу от мордора". "Я сейчас хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года и до сих пор в рядах Вооруженных силах Украины и остальных подразделений, которые защищают страну, погибло 10103 человека вследствие необратимых и санитарных потерь, то есть от небоевых действий" - поведал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Если так дело и дальше пойдет, боюсь физически некому будет денацификацией и наказанием заниматься, ай горе, остается одно, с кастрюлей на голове резво прыгать: "Кто не скачет - тот не чудь!"
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(без названия)
ТФК написал 29.12.2017 17:00
Как поете стервецы (жополизы)!
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Re: Re: Ответ для Остин А
oskotr написал 29.12.2017 16:51
Бойкот. В остальном, полностью с вами согласен.
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(без названия)
Пахом написал 29.12.2017 16:47
Я про этого Грудинина только здесь узнал.
Он, оказывается, и в ЕР побывал и к Жирику совался, да не взяли, а теперь к комумунистам прибился.
Тот еще отморозок!
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Re: ЕдРосы полагают,
Правдорубченко написал 29.12.2017 16:32
а еще одно доказательство истинности моих рассуждений - эмпирическое: выборы в мосгордуму этой осенью. Стремились собякинцы поднять явка? По вашему вранью, что высокая явка нужна власти, собякинцы должны были стремится поднять ее. Но нет же, нет! Они провели выбора в режиме спецоперации, всячески избегая огласки самого их факта! И остались очень довольны явкой в то ли 12% то ли 14%, хотя либерасты и протащили в мундепы некоторое количество своих. Но либераст едросу друг, это знают все вокруг. Таким образом видим: не нужна власти высокая явка от слова совсем.
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Фильтруй лапшу
Корршунов написал 29.12.2017 16:20

Кто такой Кирилл Васильев?
Кто такой его друг?
Есть ли у него возможность профильтровать все соцсети и на этой основе сделать хоть какие-то мало-мальски достоверные выводы?
Блин, форум.мск, до бабских сплетен докатились?
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ЕдРосы полагают,
Правдорубченко написал 29.12.2017 16:13
что только они читали сказку про братца кролика, где оный призывал не бросать его в терновый куст. На самом деле малая явка - это ваше спасение! Это то чего вы больше всего добиваетесь. Чем ниже явка, тем больше возможность вбросов и мухлежа.
А чем она якобы грозит? Да ничем она не грозит! Нет порога явки! Но тролли ЕдРосовские (путинские) тролли пытаются сказать, что типа Путину будет какой-то морадльный ущерб от малой явки. Чушь собачья, мораль и Путин две вещи несовместны. Точнее, у него своя особая мафиозная, уркаганская мораль - благо друзей есть высший приоритет, а любая уступка закону - ссучивание.
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А не надоело ли это все вам?
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 29.12.2017 15:57
Вам не надоело постоянно обсуждать еще неделю назад никому не известного человека?
От прокремлевских СМИ до либеральны форумов,от "патриотических националистов" до "жидобандерофашистов".от каппиталистов до коммунистов.Везде!Куда не глянешь,везде один Грудинин. Причем одновременно по всем каналам ТВ,радио,интернета и газет.Неделю назад 99,999...(9)населения ничего не знало об этом человеке,а теперь оказывается,что это чуть ли новоявленный мессия.Он,и только он спасет Россию!Правда все эти истерики забывают упомянуть,от кого?Не от Путина,это точно.Скорее всего от неких неназываемых "саакашвилей" стремящихся устроить майдан в нашей самой развитой стране мира,с передовой наукой и здравоохранением,высокотехнологичной экономикой,самым богатыми пенсионерами и трудящимися.Стране,являющейся примером для подражания во всем остальном мире,окруженной кучей друзей и миллиардами людей,желающих стать подданными САМОГО ВЕЛИКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ за всю историю человечества?Я ничего не перепутал?Но из всей этой истерии развязанной вокруг этого вдруг появившегося из ниоткуда Грудинина,вытекает такой вывод.Да и сам,сей персонаж его подтверждает.Главный посыл Грудинина-Путин хороший,советники и министры у него плохие(некоторые).И что-бы все стало хорошо,вы приходите на так называемые "выборы" и проголосуйте.За кого угодно,хоть за меня.Я побеждать не собираюсь(как и все остальные "кандидаты"),но вновь "избранному" старому будет приятно,если вас придет побольше и не придется уж совсем внаглую рисовать 146% при пустых участках.
Весь этот балаган с собчаками-грудиниными затеян с одной целью-повысить явку!
И не беспокойтесь.если случится невероятное и Грудинин вдруг реально станет представлять хоть малейшею угрозу Путину,вы увидите какое ведро дерьма(как и весьма реальных "дел") найдется у всех этих "журналистов"которые так его сейчас расхваливают.
Вывод остается неизменным-участвовать в игре с наперсточниками под названием "выборы",НЕЛЬЗЯ!
P.S.Новогодние праздники Грудинин решил отметить...В Германии!&#171;Буду в кругу друзей кататься на лыжах. Место точно не помню, друзья покупали билеты. Но это Германия&#187;, &#8212; заявил Грудинин.
А вы говорите предвыборная борьба.Главное лыжи!
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не будем себе врать написал 29.12.2017 15:46
россии ужо ничо не помогет, никакой грудинин. окромя похоронной каманды. в сей ситуации, грудинин не могет быть реаниматологом. только санитаром, который помогет мынести покойника в морг и органиует отпевание.как ельцин кагдата.
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(без названия)
том написал 29.12.2017 15:32
не 3,14зди баранов усе будет нормально
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Re:
Остин А написал 29.12.2017 15:21
На магазине торгующим мясом висит объявление:" Сегодня в продаже мясо только ТУХЛОЕ и ГНИЛОЕ, свежее мясо возможно завезем лет через 6". Вопрос:"Вы будете заходить в этот магазин или как?".
Выборы без выбора это унижение человеческого достоинства такой социальной группы как НАРОД, ущемление прав и свобод граждан, а это статья 282. А не пора ли ее применить по назначению.
Наш ответ должен быть только один: БАЙКОТ!!!"
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(без названия)
стоик1089 написал 29.12.2017 15:06
главная МЕРЗОСТЬ года - сортирный Карлик?
.
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(без названия)
ТФК написал 29.12.2017 14:26
А Грудинин лучше
И местные опросы ставят его на первое место
А вовчику наше с кисточкой
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(без названия)
стоик1088 написал 29.12.2017 14:19
Чем сортирный Карлик отличается от позднего Брежнева?
Разве сортирный Карлик понимает , что зачитывает?
Но Брежнев хоть не деградировал до ловли щуки на камеру?
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(без названия)
фантомас забан написал 29.12.2017 13:57
На ютюбе появилась куча ролика Грудинина со смешными зазывалочками типа "Шок! Грудинин сказал такое, что никто не осмелился говорить" и тому подобная белиберда с невнятным жеванием сабжа ни о чем.
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Лохотрон для умственно отсталых русских идиЁтов
Светослав------- написал 29.12.2017 13:55
Ну шо ж, блаженныя -- вас можно поздравить с тем уже фактом, шо Путлер в реальности переиграл своими выборами умственно отсталое население россiи.
.
Кагбэ оппозиция, хоть и разодранная между Собчак, Грудинином и Навальным есть, явка будет -- а это значит шо Путлер станет демократически избранным презиком россiи.
.
Теперь вся ответственность за Крым, Донбасс, Сирию, экономику и т.д. распределяется на все население, его избравшее, и народЪ россiи официально становится соучастником всех преступлений режима.
.
А это означает, шо после разгрома россiи и развала территории на бантустаны, народЪ россiи будет денацифицирован и понесет наказание за поддержку режима.
.
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А обещали больше не писать до НГ
Антон Умный написал 29.12.2017 13:45
11
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