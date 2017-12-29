Широкую агитацию за "оппозиционного" буржуя Грудинина развернули кремлёвские боты

Мой друг озаботился проблемой ботов (а также бесплатных долбоклювов), которые заспамили все соцсети дебильной агитацией за Грудинина.

Результаты расследования, как и следовало ожидать, оказались интересными.

Выяснилось, что самая массовая группа, ныне занимающаяся бешеной раскруткой Грудинина, была зарегистрирована в 2015 году и называлась ранее... стойте, не падайте, "Дружина около Кремля. Антимайдан".

Судя по аккаунту первого админа группы, основное место его работы и род деятельности - организация массовок. Судя по аккаунту второго, его основная работа - сплачиваться вокруг Кремля и бороться с оппозицией.

Вот так решается уже сейчас вопрос явки на эти псевдовыборы, товарищи электорат...

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