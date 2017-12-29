Побеждённый СССР хотели разоружить по-английски при Ельцине?

Президент расположенного в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Жак Аттали в 1991 году в своем письме премьер-министру Великобритании Джону Мейджору предложил списать Советскому Союзу многомиллиардный долг в обмен на отказ Москвы от ядерного оружия. Информация об этом содержится в рассекреченных документах канцелярий британского правительства за 1991 - 1992 годы.

"Как вы прекрасно знаете, две главные проблемы, связанные с Советским Союзом, это долги и ядерное оружие. В связи с этим я предлагаю подумать о том, как можно использовать одну проблему, чтобы решить другую", - говорилось в письме Аттали, выдержки из которого приводит газета The Guardian.

В частности, глава ЕБРР предложил полностью списать долг СССР за частичный или полный отказ от ядерного оружия. "Цена мира на этой планете стоит всего лишь 1% от суммарных расходов всех стран G7 на оборону", - отмечал Аттали. Ответ Джона Мэйджора на это письмо, если таковой существовал, на сайте Национального архива Великобритании не упоминается.

В одном из документов также содержится информация о беседе Мэйджора с Борисом Ельциным 20 августа 1991 года, в самый разгар путча в СССР: "Ельцин прервал беседу, заявив, что к зданию, где он находится, направляются танки. У него было около пяти минут. Он поблагодарил премьер-министра за поддержку".

Когда Советский Союз доживал свои последние дни, о списании долга СССР речи уже не шло. Более того, глава британского казначейства Норман Ламонт предостерег Мэйджора о рисках любых "финансовых отношений" с Москвой. "Сейчас точно не лучшее время для того, чтобы рисковать огромными бюджетными деньгами с Советским Союзом. Этот взгляд разделяют все страны G7", - заявил Ламонт.

Долг СССР перед зарубежными странами формировался различными путями. Странам Запада, которые впоследствии образовали так называемый Парижский клуб кредиторов, Советский Союз задолжал вследствие своей активности на долговом рынке после 1983 года, а долг перед Югославией образовался в результате торговых взаимоотношений.

В этом году Россия выплатила последний долг СССР - Боснии и Герцеговине - по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей Югославией. Обязательства перед остальными республиками бывшей СФРЮ (Хорватия, Сербия, Черногория, Словения и Македония), признанные РФ в многостороннем меморандуме 17 сентября 2003 года, были погашены в период 2011 - 2016 годов полностью.

Отметим, что странам Парижского клуба Россия погасила кредиты еще в 2006 году, хотя могла это делать по условиям соглашений еще почти 100 лет - до 2115 года.

От редакции: Вообще вся эта история попахивает плохой фальсификацией. Кем был Ельцин 20 августа (впрочем, как и 21-го, 22-го - вплоть по 24-е, когда победа сепаратистов РСФСР над ГКЧП и СССР была уже очевидна, и "танки" уже успешно сделали своё дело, а их частично пожгли под Калининским проспектом)? То есть если верить этой истории - надо впасть в самую отчаянную конспирологию, которая пропагандируется сейчас поверить в заговор вовсе не КГБ-ГКЧП, а в заговор капиталистического мира против социализма в СССР. Тогда только и станет ясно, почему переговоры велись с опальным Ельциным, к ядерному щиту не имеющим никакого отношения - ведь английские господа уже знали, что в результате "правого реакционного путча" (так Ельцин его назвал в листовке-заявлении Белого дома, то есть Дома правительства РСФСР) победит демократия.

Надо полагать, нынешние взыскатели долгов просто уже другого поколения и банально путают периоды правления Горби и Ельцина. Впрочем, за данную версию говорит только один вербальный факт из жизни царя Бориса - это когда он, в очередной раз пребывая где-то там, то ли в Германии, то ли в Англии, не суть, произнёс незабвенную фразу "Я решыыл, как вернусь домой - снимаем все ракеты". Хорошо, всё же были рядом соображающие товарищи и отговорили его от этой очередной блажи - как отговорили и от показного сноса Мавзолея Ленина по болгарскому образцу антикоммунистического вандализма. Социалистическая власть не в пример контрреволюционной - при Ленине долгов царского и Временного правительства не отдавала, а вот преемник Ельцина Путин - методично отдавал все долги, видимо, по ещё ельцинской договорённости... Вот от этого-то, от тогдашних прогибов предателей Советской родины - и не убавляются аппетиты у кредиторов... Но история, повторю, неубедительная.

Д.Ч.