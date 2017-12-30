Президент Владимир Путин подписал закон, который признает безнадежными к взысканию имущественные налоги физлиц и пени по ним, которые скопились к 1 января 2015 года. Кроме того, закон списывает недоимку по налогам, пени и штрафы у индивидуальных предпринимателей (ИП), скопившимся на ту же дату. Документ об этом опубликован на сайте Кремля.

Он, среди прочего, предполагает списание недоимки по страховым взносам за периоды, истекшие до начала 2017 года, а также долга по пеням и штрафам, которые числятся за ИП, адвокатами, нотариусами-частниками. Кроме того, закон включает пенсионеров в список граждан, которые имеют право на налоговый вычет по земельному налогу с участка размером шесть соток.

Эта льгота заменяет действующий сейчас вычет в размере десять тысяч рублей — он был доступен инвалидам I и II групп, Героям Советского Союза и РФ, «чернобыльцам» и ряду других льготных категорий. Воспользоваться вычетом смогут в том числе пенсионеры, в собственности которых участки площадью больше шести соток.

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"Списать недоимки" - что-то до боли знакомое по классической литературе 19-го века...

С богом, теперь по домам,- проздравляю!

(Шапки долой - коли я говорю!)

Бочку рабочим вина выставляю

И - недоимку дарю!.."

Кто-то "ура" закричал. Подхватили

Громче, дружнее, протяжнее... Глядь:

С песней десятники бочку катили...

Тут и ленивый не мог устоять!

Думаю, случись во времена Некрасова выборы царя - на ура б выбрали, с баскетбольным счетом. Зря Романовы опасались, спустя 100 лет республики так по-прежнему - готовы таскать на себе любого кровососа, который, ограбив на рубль, вернет копейку - гуляй, рванина!..

Вообще никто не заметил, как бывший советский народ легко возвернулся ко временам тюрьмы да сумы?

Ведь мало того, что нынешний "купчина" дерет с тебя три шкуры, так он еще хочет благодарности за то, что дает тебе возможность ишачить на себя! И что любопытно - благодарят, искренне...

Кстати, недоимки по налогам согласно налоговому кодексу и так сгорают через 3 года. Статья 113. "Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения". То есть отменяя недоимки по 1 января 2015 года Путин "подарил" нам то, что у нас и так есть по закону...

Хорошее это дело - "дарить" нам наше же, да еще и благодарить за это... И даже без бочки красненького. По трезвой...

Анатолий Баранов