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Московский листок

"И недоимку дарю!"

Опубликовано 30.12.2017 в разделе комментариев 5

путин выборы налог
"И недоимку дарю!"

Президент Владимир Путин подписал закон, который признает безнадежными к взысканию имущественные налоги физлиц и пени по ним, которые скопились к 1 января 2015 года. Кроме того, закон списывает недоимку по налогам, пени и штрафы у индивидуальных предпринимателей (ИП), скопившимся на ту же дату. Документ об этом опубликован на сайте Кремля. 

Он, среди прочего, предполагает списание недоимки по страховым взносам за периоды, истекшие до начала 2017 года, а также долга по пеням и штрафам, которые числятся за ИП, адвокатами, нотариусами-частниками. Кроме того, закон включает пенсионеров в список граждан, которые имеют право на налоговый вычет по земельному налогу с участка размером шесть соток. 

Эта льгота заменяет действующий сейчас вычет в размере десять тысяч рублей — он был доступен инвалидам I и II групп, Героям Советского Союза и РФ, «чернобыльцам» и ряду других льготных категорий. Воспользоваться вычетом смогут в том числе пенсионеры, в собственности которых участки площадью больше шести соток. 

***

"Списать недоимки" - что-то до боли знакомое по классической литературе 19-го века...

С богом, теперь по домам,- проздравляю!

(Шапки долой - коли я говорю!)

Бочку рабочим вина выставляю

И - недоимку дарю!.."

 

Кто-то "ура" закричал. Подхватили

Громче, дружнее, протяжнее... Глядь:

С песней десятники бочку катили...

Тут и ленивый не мог устоять!

Думаю, случись во времена Некрасова выборы царя - на ура б выбрали, с баскетбольным счетом. Зря Романовы опасались, спустя 100 лет республики так по-прежнему - готовы таскать на себе любого кровососа, который, ограбив на рубль, вернет копейку - гуляй, рванина!..

Вообще никто не заметил, как бывший советский народ легко возвернулся ко временам тюрьмы да сумы?

Ведь мало того, что нынешний "купчина" дерет с тебя три шкуры, так он еще хочет благодарности за то, что дает тебе возможность ишачить на себя! И что любопытно - благодарят, искренне...

Кстати, недоимки по налогам согласно налоговому кодексу и так сгорают через 3 года. Статья 113. "Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения". То есть отменяя недоимки по 1 января 2015 года Путин "подарил" нам то, что у нас и так есть по закону...

Хорошее это дело - "дарить" нам наше же, да еще и благодарить за это... И даже без бочки красненького. По трезвой...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Re: За счет налога на недвижимость по кадастровой стоимости Путин награбит в 100 раз,
наблюдательный написал 30.12.2017 03:26
А причем тут молодец? Веспасиан, энто тот самый, который говорил, что собранные в виде налога деньги с общественных туалетов - не пахнут. А отобранные в казну сестерции тратил на хлеб и зрелища для народа. Ну а нынче самый главный претендент на пост президента куда их потратит? В том-то и дело, что вопрос на засыпку.
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Re: За счет налога на недвижимость по кадастровой стоимости Путин награбит в 100 раз,
!OQQ!!TOTJATUT!!!&&&& написал 30.12.2017 01:36
"Путин уподобился римскому императору Веспасиану, который использовал своих чиновников как губку: давал насосаться, а потом отжимал. "
- Мо-ло-дец! То таки да!
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За счет налога на недвижимость по кадастровой стоимости Путин награбит в 100 раз,
а может и в 1000 раз больше. написал 30.12.2017 00:46
Все Подмосковье застроено особняками стоимостью в миллионы долларов. 2% в год за особняк в миллион долларов - это 20 000 долларов.
Многие владельцы особняков когда-то наворовали, а сейчас такой возможности не имеют, где они будут деньги брать на налоги?
Путин уподобился римскому императору Веспасиану, который использовал своих чиновников как губку: давал насосаться, а потом отжимал.
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(без названия)
отец Пигидий написал 30.12.2017 00:45
Поскольку Путлерастия на крыльях духовных скреп неуклонно возвращается к традиционным ценностям, стихи Некрасова более чем актуальны. Мля, полтора века прошло, а НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ. Это какой-то звиздец...
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(без названия)
......... . . написал 30.12.2017 00:39
царь то вроде существовал не только в телевизоре а насчет самизнаетекого все не так однозначно.
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