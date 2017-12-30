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Московский листок

Украинские генералы целятся в Керченский мост

Опубликовано 30.12.2017 в разделе комментариев 5

украина война мост генштаб
Украинские генералы целятся в Керченский мост

Крымский мост уязвим перед авиацией, а также перед ракетами наземного и морского базирования иностранной армии, заявил экс-заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко украинскому изданию «Главред». 

«Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма. Хотя с военной точки зрения, он является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования», — сказал Романенко. 

- Мост Патона в Киеве уязвим в той же степени и от тех же систем вооружения, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вообще все инфраструктурные объекты современного мира уязвимы для различных систем вооружения, в том числе и специально созданных для уничтожения инфраструктурных объектов вероятного противника. Для понимания этого не нужно быть генералом и профессором, это любому студенту понятно. Впрочем, украинский генерал - это особая категория слабоумных, прямо из майоров советской службы влезавшая по случаю в штаны с лампасами. На Украине нет ни одной академии, которая бы готовила высших офицеров. А генералов советской службы Украина уволила еще 15 лет назад. С тех пор стратегическое командование осуществляется людьми уровня хорошего прапорщика... Но для информации бывшего замначальника украинского генштаба сообщаю - у ВВС Украины нет ни одного стратегического бомбардировщика, сами порезали все свои Ту-22М на радость окружающим. Чем генерал собирается наносить удар по мосту такого размера? Может, начинив стареньки Су-27 взрывчаткой, станет таранить мост по рецепту японских камикадзе? Нет у ВМС Украины и ракетных катеров - единственный РК "Прилуки" несет 2 ракеты "музейного типа" "Термит", но для удара ему необходимо приблизиться к мосту не дальше 80 километров, что у него навряд ли получится. Древний корвет "Винница" не несет необходимого вооружения. Есть еще флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный", но как его не назови, а это всего лишь сторожевой корабль, проектировавшийся для нужд пограничных войск. На нем стоят многоцелевые ракеты "Раструб", но для нанесения удара "Гетману Сагайдачному" придется подойти к мосту хотя бы на 90 километров - что-то подсказывает, что этого сделать не получится. Есть еще вариант нанесения удара ракетами наземного базирования откуда-нибудь из района Бердянска, но вот беда - таких ракет Украина не производит...



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Какой термит? Какой нафиг раструб? написал 30.12.2017 02:03
Кто этот мост воевать будет? С какого пня? Методы и средства против России совсем другие. И значительно эффективнее , чем пулять по Сирии через Каспий.
Тем более в мост , кторый и так долго не простоит. Знаем кто его строил )))
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(без названия)
Хохма не вышла написал 30.12.2017 01:58
С тех пор стратегическое командование осуществляется людьми уровня хорошего прапорщика...
*************
В России такой президент-завклуб. И что?
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Re:
!OQQ!!TOTJATUT!!!&& написал 30.12.2017 01:49
-Таки там одни де-генералы остались... То таки да...
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(без названия)
отец Пигидий написал 30.12.2017 00:50
Не удивлюсь, если путлеры подорвут мост и спишут на Украину. Иди потом проверяй, сколько лярдов на строительстве того моста Вова с подельниками отщипнули в свои карманы.
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(без названия)
Бей хохлов, спасай Россию! написал 30.12.2017 00:14
Хохлы могут взорвать мост терактом.
Пошлют диверсионную группу...
Или пошлют толпу шлюх с выскербками в руках и взрывчаткой в рюкзаках...
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