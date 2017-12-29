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Московский листок

"Питерская" фабрика троллей сменила прописку

Опубликовано 29.12.2017 в разделе комментариев 1

силовигархия тролли
"Питерская" фабрика троллей сменила прописку

Петербургское Агентство интернет-исследований, или "фабрика троллей", предположительно спонсируемая известным ресторатором Евгением Пригожиным, которого СМИ называют "личным поваром Путина", сменит свой адрес. Компания переедет из офиса по адресу улица Савушкина, 55 в Санкт-Петербурге в бизнес-центр "Лахта-2" на улице Оптиков, 4, сообщает "Деловой Петербург". 

По информации портала, в "Лахту-2" переезжают и СМИ, связанные с "фабрикой": "Инфореактор", "ПолитЭксперт". Сотрудники БЦ "Лахта-2" подтвердили, что учредитель этих изданий - ООО "Новинфо" - арендует площади в здании. Кроме того, как стало известно журналистам, собственником бизнес-центра является компания "Дорстройтрест-М", которая ранее перечисляла средства на избирательную кампанию Владимира Путина. 

Издание отмечает, что новый офис "фабрики троллей" будет более статусным и масштабным. Площадь офиса на улице Савушкина составляла четыре тысячи квадратных метров, а нового помещения - 12 тысяч квадратных метров. 

В октябре после неоднократных сообщений западной прессы о причастности к попыткам вмешательства в американскую политику, в том числе в президентские выборы 2016 года, петербургского Агентства интернет-исследований, аналогичные сведения удалось добыть и российским журналистам. По информации РБК, работники с улицы Савушкина оказались причастны минимум к 120 сообществам и тематическим аккаунтам, призванным повлиять на политическую ситуацию в США. 

В сентябре в Кремле заявляли, что не имеют никакого отношения к массовому приобретению платной политической рекламы в Facebook во время выборов 2016 года в США, о котором объявила компания, связав эту деятельность с прокремлевским Агентством интернет-исследований.

Кстати, фабрики троллей имеются и в Москве. Выяснилось, что самая массовая группа, ныне занимающаяся бешеной раскруткой Грудинина, была зарегистрирована в 2015 году и называлась ранее... стойте, не падайте, "Дружина около Кремля. Антимайдан". Судя по аккаунту первого админа группы, основное место его работы и род деятельности - организация массовок. Судя по аккаунту второго, его основная работа - сплачиваться вокруг Кремля и бороться с оппозицией. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 29.12.2017 22:21
Судя пот той активности,которую развили кремлевские тролли,они уже переехали.А глядя как раскручивают этого Грудинина,работа идет в три смены ,без выходных и перерывов на обед.Даже на данном Форуме ощущается приток свежей крови или что там у них вместо нее?вместо мозгов точно очередная методичка.вместо рук-клюв.вот и стучат по клаве без остановки.
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