Из почты главреда: Верните нам жизненно необходимое лекарство калимин. Без него мы умрем!

Уважаемый Анатолий Юрьевич,

просьба разместить на ФОРУМ.мск информацию об этой петиции:

Верните нам жизненно необходимое лекарство калимин. Без него мы умрем!

https://www.change.org/p/помогите-больным-миастенией-выжить

Речь идет о препарате калимин – международное непатентованное название (МНН) пиридостигмина бромид, на Западе также местинон (Mestinon) или регонол (Regonol). Входит в российский список «Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты» (ЖНВЛП). Заменить этот препарат практически нечем (подробности – в петиции).

Случайно узнал об этом сегодня – позвонил Антон Столяров и сказал, что его тетя нуждается в этом лекарстве, а его в аптеках Пензы нет.

Провел небольшой поиск в Интернете – нашел сначала эту петицию. Согласно ей виноваты чиновники, в начале 2017 г. приостановившие закупки этого лекарства до 2019 г.

Однако приостановить закупки можно только по линии государственной системы «Дополнительное лекарственное обеспечение» (ДЛО), частных дистрибьюторов и аптечные сети это не касается.

Но препарата калимин нет в продаже во многих российских городах, хотя в Москве и кое-где еще в некоторых аптеках он есть:

Ищу лекарство. Калимин

https://pikabu.ru/story/ishchu_lekarstvo_kalimin_5537505

Жизненно важный препарат Калимин проходит сертификацию, а аналогов в России не найти

https://pikabu.ru/story/pikabu_nuzhna_pomoshchzhiznenno_vazhnyiy_preparat_kalimin_prokhodit_sertifikatsiyu_a_analogov_v_rossii_ne_nayti_5567260

Виктория Рыжкова

https://vk.com/wall390450_17137

Вот миастеники, у них с мая месяца Калимина нет, и до 2019 года не предвидится.

Минздрав приостановил госзакупки, а фармкомпания Тева приостановила ввоз препарата в Россию. Российская фармкомпания в Химках то ли сняла с производства, то ли приостановила выпуск Пиридостигмина бромида. Препарат принимается каждые 4,5 часа, без него пациенты не могут разговаривать, глотать, двигаться.

На жалобы врачей и пациентов Минздрав рекомендовал искать альтернативные методы лечения (офигенный стимул для ученого-медика в условиях умирающих на руках пациентов). Вчера вот у одного из врачей, которого пациенты завалили просьбами помочь лекарством случилась истерика. Она вот собирает подписи под письмом президенту, жалобы написали, петицию создали, но вот СМИ привлекать не хотят, потому что "как бы хуже не стало", а по мне так хуже уже некуда, когда препарат благодаря которому ты можешь функционировать 4 часа, исчезает из страны подчистую.

Вот за это и не люблю, за то что напрочь отсутствует инстинкт выживания, чувство самосохранения, а так же внутреннее достоинство.

Ситуацию вроде бы прояснило объявление:

https://www.pharmindex.ru/kalimin_60_n.html

Препарат КАЛИМИН в настоящее время проходит сертификацию в Минздраве РФ, в связи с этим поставок в аптеки нет.

Сроки окончания сертификации неизвестны, но как только она будет закончена, препарат вновь появится в аптеках.

На период отсутствия его рекомендуем обратиться к лечащему врачу по поводу замены этого препарата на аналоги.

(Источник – представительство компании-производителя ТЕВА)

Правда, на сайте российского представительства израильской компании Тева https://teva.ru этой информации обнаружить не удалось. Более того, там сейчас в каталоге вообще нет препарата калимин.

Далее, поиск по МНН в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС)

http://www.grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx

выявил двух держателей регистрационных удостоверений (РУ):

Калимин® 60 Н – АВД.фарма, Германия (ранее держателем этого РУ была Тева, АВД.фарма входит в группу Тева),

Пиридостигмина бромид – ФГУП НПЦ «Фармзащита» (это они находятся в Химках).

Однако отечественных таблеток тоже нет в продаже.

(Для информации – в РФ можно продавать только те препараты, на которые есть РУ.)

Итак, получается, что Теве то ли не разрешают продавать калимин в России, то ли она сама не хочет его ввозить (хотя РУ действительно и ввозить этот препарат можно).

А «Фармзащита», вероятно, просто не смогла развернуть массовое производство препарата-аналога. Хотя на ее сайте этот препарат в каталоге есть:

http://www.atompharm.ru/drugs

При этом в аптеках распродают остатки и они скоро кончатся.

Было бы интересно получить разъяснения представителей этих компаний, а также из Минздрава РФ. В чем причина? Когда они смогут наладить поставки этого препарата?

Вопрос «сколько людей умрет из-за этих перебоев с поставками», к сожалению, задавать бесполезно.

Следует отметить, что провал с поставками данного препарата (пиридостигмина бромида) в РФ уже не первый. Поиск в Интернете показал, что такое уже было в 2009 г.

Больных миастенией оставили на произвол судьбы – в Россию перестали ввозить препарат, позволявший им нормально жить

https://newdaynews.ru/ekb/240488.html

Поэтому выдвигаю предложение. Крупная индийская фармацевтическая компания Sun Pharma, купившая в конце 2016 г. фармацевтическое предприятие ОАО «Биосинтез» (Пенза), является видным мировым производителем пиридостигмина бромида под торговым названием Gravitor. Почему бы им не зарегистрировать это препарат в РФ и не начать производство этих таблеток на «Биосинтезе»? Правда, на организацию производства и регистрацию уйдет время, видимо, около года, но ведь этот препарат будет нужен всегда.

А пока можно покупать калимин (или местинон) через Белоруссию или (если получится) через Украину, где проблем с ним нет. Или через Израиль, Германию и другие страны.

Михаил Яхкинд,

канд. техн. наук, фрилансер и независимый эксперт в области химии и фармацевтики