Россия поставляет С-400 в Турцию, США вооружают Японию и Польшу

Военно-воздушные силы США подписали контракт с американской компанией Raytheon Missile Co. на производство ракет AIM-120 AMRAAM, которые затем будут продаваться в десять стран мира, включая соседние с Россией Польшу и Японию.

Как сказано на сайте Пентагона, стоимость соглашения превышает 634 миллиона долларов и включает в себя производство усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120 AMRAAM, а также поставку запасных частей и телеметрического оборудования. Отмечается, что срок завершения контракта 31 января 2020 года.

Среди десяти стран, куда США намерены поставить ракеты, Япония, Южная Корея, Марокко, Польша, Индонезия, Румыния, Испания, Турция, Бахрейн и Катар.

Ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. В ВВC США они приняты на вооружение в 1991 году. Они также эксплуатируются в Великобритании, Германии, Италии, Греции, Финляндии, Норвегии и других странах.

Тем временем РФ вооружает традиционного натовского игрока.

29 декабря Москва и Анкара подписали в турецкой столице кредитное соглашение по поставкам С-400. По нему Турецкая Республика покупает две батареи С-400, причем обслуживание будет проводить местный персонал. Также упоминается желание Турции получить ЗРК собственного производства.

Техническая сторона и детали оплаты не разглашаются. При этом 27 декабря глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что 55 процентов сделки на поставку С-400 покроет российский кредит. По его словам, контракт на поставку четырех дивизионов С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

После того как Анкара объявила о закупке у Москвы С-400, осложнились отношения Турции со странами — членами Североатлантического альянса. Так, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что «С-400 несовместимы с системами НАТО, и это проблема».

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