Сам он заработал 22 миллиона рублей. Хороший заработок

Предвыборная компания началась по выбору президента. Её ещё называют гонкой. Смахивает на гонку собачьих упряжек. И это действительно так. Владимир Вольфович уже давно на одной тусовке сказал, что на этот раз президентом России будет он. При этом обозначил свой подход к решению проблемы Украины и непризнанных республик. Конкретно рассказал кто будет уничтожен, а кто отправится в Магадан. Заявления смелые и многие его готовы поддержать. Однако возникают некоторые сомнения. За В.Жириновским я наблюдаю с 2000 - го года, когда вернулся на Родину. Даже имел с ним переписку. Мне показалось, что он начал быстро стареть. Хватит ли его на 6 лет вопрос не праздный. Мне не нравятся его зубы. Кто - нибудь обратил на это внимание. Идти в наши президенты нужно иметь хорошее здоровые и особенно зубы. Огрызаться от наших чиновников и олигархов придётся круглосуточно. Например, Геннадий Андреевич выглядит вполне трудоспособным, однако на выборы не пошёл.

Телевидение, радио начали раскручивать Павла Грудинина. 26 - го он был приглашён В.Соловьёвым на передачу "Вечер с В.Соловьёвым. На следующее утро Соловьёв напомнил о нём на передаче "Полный контакт" и даже запустил голосование. "За кого бы вы сегодня проголосовали - за В.Путина, В. Жириновского, П.Грудинина"?. Жириновский получил 5 % голосов, Грудинин более 40 процентов остальные проголосовали за В.Путина. С действующим президентом всё ясно. Такой агитации, которая прошла никому не удастся повторить. В.Путин встретился почти с представителями всех сословий. Пообещал даже индексацию пенсионерам.

Есть и другие кандидаты, но их роль в предвыборной гонке многим не понятна. Мои земляки задают вопрос зачем идёт Титов, Собчак, Явлинский и ещё человек десять. Я уже много раз писал, что в стране идёт умственная деградация населения. Читатель скажет, что сам автор деградирует. Не возражаю, но я хожу на выборы и голосую головой в силу своих возможностей призываю это делать моих земляков. В чём она выражается? Население стареет, медицина стала народу недоступна, увеличивается смертность, народ нищает значит не доволен жизнью, однако на выборы не ходит. Следует особо обратить внимание на то, что власть об этом сознательно умалчивает. На выборы ходят в основном те, кого нынешняя власть устраивает. Около 2-х процентов на прошедших думских выборов голосовало за партию "Яблоко". Это предатели, которые хотят вернуть Крым на Украину. Сторонники Явлинского и тех, кого я не упомянул просто отберут голоса от сторонников коммунистов. Сытый и вороватый чиновник, их родственники а их в стране примерно 36 процентов, проголосуют за нынешнего президента. У них материальное положение стабильно до кризиса, в период кризиса и после кризиса.

В интернете появились данные материального положения чиновников России. Министр финансов получает в месяц - 1,7 миллионов рублей, министр экономического развития - 1,27 миллионов, МЧС - 921 тысячу. Министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения, образования от 497 - 634 тысячи рублей. Министр строительства - 443 тысячи, министр с/хозяйства - 451 тысячу и так далее. Эти данные за 2016 год. Странная всё таки в России власть. За какие подвиги министру финансов и экономического развития такие зарплаты? Какую пользу они принесли народу? Орешкин не верит, что пенсионеры работают потому что им не хватает на жизнь. Он равняет свою зарплату с пенсиями бывших рабочих. И этот человек занимает одну из ведущих министерств страны, получая в год более 20 миллионов рублей. Силуанов привык к такой сумме и не может оценить жизнь рабочего человека. Из каких соображений и кто установил такие оклады? Наверное, тот, кто недавно заявил: "Сейчас Россия вышла из рецессии, мы вышли на этап устойчивого роста экономики, и, опираясь на рост экономики, на рост производительности труда, мы должны ТАРГЕТИРОВАТЬ бедность. Делать это так, как мы ТАРГЕТИРОВАЛИ инфляцию и, как вы знаете, в целом добились положительных результатов". Откуда появилось слово "таргетирование? Русского аналога разве нет? В 21 - м веке 20 миллионов людей в стране живут в нищете. А ведь в Союзе нищих не было. Бомжи были, но это любители такой жизни, они не хотели работать. Тот кто это сказал неужели не знает как живут рабочие, низовые бюджетники, пенсионеры получая прожиточный минимум. Россию превратили в страну идиотов. Чиновники роются в деньгах как свиньи в куче мусора и думают, что так же живут остальные. Таргетированная инфляция ничего народу не дала. А вот собственникам прибыль. Ходовой бензин Аи - 92 стоит 37 рублей. Это далеко за пределами столицы, где зарплата не превышает 25 тысяч рублей. Базар подскочил хором на все продукты и хозяйственные товары от календарей до посуды. Обычный веник стоит 150 рублей. Я спросил продавца. Она пожала плечами и дала понять, что дорого не берите. И так по всем наименованиям товаров.

О каком росте экономики и производительности труда можно говорить? Зарплата снижается, безработица держится несколько лет на уровне 5,5 %. Президент сам называл эту цифру, добавив, что она меньше чем в Западных странах. Вот только забыл напомнить величину пособия у нас и на Западе.

Есть ли перспектива у избирателей, что оставшись на шестой срок президент что - то изменит в финансовой и экономической политике страны? Читатель скажет, что автор ошибся. Нет не ошибся. Премьер В.Путин управлял страной, а Медведев сторожил кресло в Кремле, чтобы оно не досталось постороннему. Когда нибудь можно будет высказать правду? При этой власти никогда. Кругом воровство, однако власть не замечает и не только не замечает, но и не разрешает вмешиваться даже профессиональным службам. Сколько Т.Голикова докладывала президенту о безобразиях в конторе Чубаиса. Несколько раз этот вопрос поднимал Геннадий Андреевич. И что? А ничего. Он не доступен правосудию. И вот в интернете появляется информация о том, что из "домика" Чубаиса в Переделкино, который сам хозяин оценил в 40 миллионов долларов, вынесли 13 телевизоров на сумму в 70 миллионов рублей. А сколько чубаисов в России? Однако основную сумму они выводят за рубеж. 2 - го февраля Трамп обнародует расследование коррупционных дел мастеров из России. Как бы это не взорвало предвыборную компанию самовыдвиженца. Пусть лучше взорвёт, чтобы, наконец, народ узнал правду.

Конечно лично я наверно буду голосовать за П.Грудинина. Но мне кое что не понравилось в высказывании будущего кандидата на передаче "Вечер с В.Соловьёвым". Павел Николаевич сказал, что в его хозяйстве средняя зарплата составляет 78 тысяч рублей. Сам он заработал 22 миллиона рублей, что отражено в декларации. Хороший заработок. Считая среднюю его заработок тоже учитывался? Это не совсем социалистическое хозяйство. И мой оптимизм куда - то исчез. Если бы это хозяйство было социалистичестическим, то 20 миллионов могли пойти в бюджет страны и через него на развитие экономики государства. Видите при бандитски - воровском капитализме личное преобладает над общественным. Каков вывод? П.Грудинин делает правильно потому что в России нет ничего общественного, есть только личное. Зачем отдавать чужим лучше оставить у себя, тем более закон разрешает. Трудно будет перейти в социализм. Личное превыше общественного.

Чиновники правительства и сам президент напоминал, что разница в зарплате не должна превышать 6 - 8 раз. А что на самом деле? У нас почти в 100 раз и никто не возмущается. При этом президент на съезде партии власти говорил: "Ничто так не крадёт ресурс развития, как неправда, несправедливость, беззаконие, равнодушие к своей стране и отстранённость от нужд граждан, чванливость и высокомерие" Как вы думаете это он о ком говорил? А и думать не надо. Это лично касается самого президента и его команды. Здесь нет ни одного лишнего слова. Попал в десятку. В Москве более дюжины скорых с младенцами часами стоят в очереди в приёмный покой. Что - то страшное творится в стране. А какой оптимизм во всех выступлениях. Трудно представить как пройдут выборы, особенно результат.