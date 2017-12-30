Избитого приставами в суде адвоката еще и лишили статуса

Адвоката Алексея Суханова лишили адвокатского звания. Лишили не воры и преступники-полицейские, не воры и преступники-следователи, не воры и преступники-прокуроры, не воры и преступники-судьи, а так называемые «адвокаты». Приношу извинения за длинный текст, но вынужден дать этот документ полностью, поскольку он говорит сам за себя (дам без применения курсива, чтобы легче было читать).

«РЕШЕНИЕ

Совета Адвокатской палаты Иркутской области

01 декабря 2017 года город Иркутск

Совет Адвокатской палаты Иркутской области в составе:

Президента Адвокатской палаты - Смирнова О.В..

Вице-президентов - Белова В.В., Старостенко СВ.

Членов Совета Адвокатской палаты - Мостового Н.В.. Козыдло В.Б.,

Ефремова Д.Н., Раннева С.Н. Шефер Т.Н., Фалеевой И.В.. Пустогородской Т.Д.

в присутствии участников дисциплинарного производства: адвокат - не присутствовал.

установил:

30.06.2017 года в адрес Адвокатской палаты Иркутской области поступило представление вице-президента Адвокатской палаты Иркутской области Белова В.В. в отношении адвоката Суханова Алексея Александровича.

Суханов Алексей Александрович является членом Адвокатской палаты Иркутской области, зарегистрирован в реестре адвокатов Иркутской области под № 38/1588. осуществляет адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, зарегистрированном по адресу: г. Иркутск, м-н Университетский. 15-17.

В представлении содержится информация о том, что 06.06.2017 года в адрес Адвокатской палаты Иркутской области поступило сообщение заместителя начальника департамента по адвокатуре Федеральной палаты адвокатов Соколова Н.Н. в отношении адвоката Суханова А.А. В сообщении содержится информация о том. что 27.01.2017 года в газете «Московский комсомолец» за №16 (290) опубликована заметка «Дочь генерала Рохлина устроила бой в суде», в которой также сообщалось о недостойном поведении адвоката Суханова А.А. в здании Тверского районного суда г. Москвы. По указанию Исполнительного вице-президента Федеральной палаты адвокатов РФ были запрошены материалы, касающиеся данного события. 27.03.2017 года копии материалов поступили в Федеральную палату адвокатов РФ. из которых было видно, что решение суда состоялось, но оно было Сухановым А.А. обжаловано. Из материалов также усматривается, что рассмотрение жалобы адвоката должно состояться 05.04.2017 года.

К сообщению приложены материалы дела об административном правонарушении в отношении Суханова А.А., 1 лист газеты «Московский комсомолец».

На основании изложенного вице-президент Белов В. В. просит возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Суханова А.А.

Заседание Квалификационной комиссии было назначено на 29.08.2017 года.

На заседании Квалификационной комиссии 29.08.2017 года адвокат Суханов А.А. не присутствовал, в материалах дисциплинарного производства отсутствовало уведомление адвоката.

В связи отсутствием надлежащего уведомления адвоката Суханова А.А., Квалификационная комиссия с целью объективного, справедливого и всестороннего рассмотрения дисциплинарного дела, пришла к выводу о необходимости отложения рассмотрения дисциплинарного производства в отношении адвоката Суханова А.А. по представлению вице-президента Адвокатской палаты Иркутской области Белова В.В.

Заседание Квалификационной комиссии было назначено на 26.09.2017 года.

18.09.2017 года в адрес Адвокатской палаты Иркутской области поступили письменные объяснения адвоката Суханова А.А., в которых он сообщил, что 25.01.2017 года находился в заседании суда при рассмотрении уголовного дела по обвинению участников референдума Мухина, Барабаша, Соколова и Парфенова. Рохлина Е.Л., вместе с другими слушателями находилась в коридоре перед дверью зала судебного заседания. В зале суда присутствовала кинолог со служебной собакой без намордника. В процессе рассмотрения дела кинолог стала выводить собаку из зала, открыла дверь в коридор, Рохлина Е.Л. сделала ей замечание за содержание опасного животного без намордника в общественном месте, ответ был дан в невежливой форме. Из зала судебного заседания вышел пристав Максимов М.В., который в грубой форме, с применением физической силы направил Рохлину Е.Л. в служебное помещение, за ними следовал очевидец Панов, который сделал приставу Максимову М.В. замечание. В отношении Рохлиной Е.Л. и Панова начали оформлять протоколы, перед дверью в кабинет находилась охрана. После окончания судебного заседания к адвокату Суханову А.А. обратилась доверитель Королёва, сообщила о задержании Рохлиной Е.Л. и заключила с адвокатом соглашение об оказании ей юридической помощи №2 от 25.01.2017 года. Суханов А.А. заполнил ордер и вместе с адвокатом Курьяновичем Н.В. прошел к кабинет) приставов. Суханов А.А. сообщил приставам, что представляет интересы Рохлиной Е.Л., адвокаты предъявили охранявшим дверь приставам служебные удостоверения. Суханов А.А. - и ордер. Приставы пропустили адвокатов в кабинет. Адвоката Курьяновича Н.В. вынудили покинуть кабинет. После чего со слов адвоката, в отношении него тремя приставами была применена грубая физическая сила, адвокат потерял сознание, через некоторое время приехали сотрудники полиции и скорая помощь, адвоката Суханова А.А. увезли в больницу. Адвокат сообщает, что не нападал на приставов и не рвал никаких документов, в том числе и протокола в отношении Рохлиной Е.Л. В деле отсутствуют обрывки протокола или протокол осмотра порванного протокола. Доводы адвоката подтверждаются результатами проведенного опроса с использованием полиграфа, которые суд игнорировал, но не опроверг их ни заключением специалиста, ни заключением экспертизы, а также показаниями свидетелей Рохлиной Е.Л. и Панова, находившихся непосредственно в кабинете. Суд отказал в запросе в отделе приставов видеозаписи происходящих обстоятельств в коридоре суда и в кабинете.

На заседании Квалификационной комиссии 26.09.2017 года адвокат Суханов А.А. присутствовал, поддержал доводы, изложенные в письменных объяснениях.

Квалификационная комиссия, изучив представление вице-президента Адвокатской палаты Иркутской области Белова В.В.. сообщение заместителя начальника департамента по адвокатуре Федеральной палаты адвокатов Соколова Н.Н.. письменные и устные объяснения адвоката Суханова А.А., и все письменные материалы дисциплинарного производства, установила следующие обстоятельства:

- 25.01.2017 года в здании Тверского районного суда г. Москвы Сухановым А.А. было совершено правонарушение, предусмотренное ст. 17.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Квалификационная комиссия, установив вышеуказанные обстоятельства, проведя голосование именными бюллетенями, пришла к выводу о необходимости прекращения дисциплинарного производства, возбужденного в отношении адвоката Суханова А.А. на основании представления вице-президента Белова В.В.. вследствие отсутствия в действиях адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката.

Рассмотрение Советом палаты материалов настоящего дисциплинарного производства было назначено на 05.10.2017 года.

На заседании Совета палаты 05.10.2017 года адвокат Суханов А.А. не присутствовал, несмотря на надлежащее уведомление.

Совет палаты, рассмотрев на своем заседании дисциплинарное производство, возбужденное в отношении адвоката Суханова А.А. на основании представления вице-президента Адвокатской палаты Иркутской области Белова В.В., пришел к выводу о необходимости направить дисциплинарное производство, возбужденное в отношении адвоката Суханова А.А. Квалификационной комиссии для нового разбирательства.

Заседание Квалификационной комиссии было назначено на 16.11.2017 года.

На заседании Квалификационной комиссии 16.11.2017 адвокат Суханов А.А. не присутствовал, несмотря на надлежащее уведомление.

В соответствии с п. 3 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката Квалификационная комиссия приходит к выводу о рассмотрении дела по существу по имеющимся материалам.

Квалификационная комиссия, изучив представление вице-президента Адвокатской палаты Иркутской области Белова В.В., сообщение заместителя начальника департамента по адвокатуре Федеральной палаты адвокатов Соколова Н.Н., письменные и устные объяснения адвоката Суханова А.А., решение Совета палаты от 05.10.2017 года и все письменные материалы дисциплинарного производства, установила следующие обстоятельства:

25.01.2017 года в здании Тверского районного суда г. Москвы произошел конфликт между адвокатом Сухановым А.А. и сотрудниками службы судебных приставов, в ходе которого Суханов А.А., пройдя в служебное помещение, где должностным лицом составлялся протокол об административном правонарушении без объяснения причин и без предъявления ордера, расталкивая должностных лиц, находящихся при исполнении своих обязанностей и уничтожая материалы дела об административном правонарушении, воспрепятствовал законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по обеспечению установленного порядка деятельности судов, находящегося при исполнении служебных обязанностей. При это адвокат Суханов А.А. вел себя вызывающе, на замечания не реагировал, в результате чего судебным приставами по отношении к нему была применена физическая сила. Данные обстоятельства подтверждаются постановлением мирового судьи судебного участка № 423 Тверского района г. Москвы от 22.02.2017 года, которым адвокат Суханов А.А. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 17.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ. Указанное судебное постановление оставлено без изменения судом апелляционной инстанции (решение Тверского районного суда г. Москвы от 18.04.2017 года по делу№ 12-1289/17).

Квалификационная комиссия, установив вышеуказанные обстоятельства, проведя голосование именными бюллетенями, пришла к выводу о наличии в действиях адвоката Суханова А.А. нарушений п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» п. 1 ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката.

Рассмотрение Советом палаты материалов настоящего дисциплинарного производства было назначено на 01.12.2017 года.

На заседании Совета палаты 01.12.2017 года адвокат Суханов А.А. не присутствовал, несмотря на надлежащее уведомление.

Совет палаты, рассмотрев на своем заседании дисциплинарное производство, возбужденное в отношении адвоката Суханова А.А. на основании представления вице-президента Адвокатской палаты Иркутской области Белова В.В., пришел к следующим выводам.

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом профессиональной этики адвоката в отношении адвоката, как субъекта, обладающего особым правовым статусом, установлены дополнительные требования, вытекающие из факта присвоения статуса адвоката.

В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции.

В соответствии с п. 1 ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии.

В своих объяснениях адвокат указывает, что конфликтная ситуация возникла в связи с тем, что он имел намерение присутствовать при составлении судебными приставами административного протокола в отношении Рохлиной Е.Л. как ее защитник, а нападение на него со стороны судебных приставов было немотивированным. Данные адвокатом объяснения Совет палаты оценивает критически, поскольку они не подтверждены доказательствами и опровергаются указанными выше судебными актами, вступившими в законную силу.

При осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан защищать права и интересы доверителей не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь законом и Кодексом профессиональной этики адвоката, придерживаться этичной и корректной манеры поведения, соответствующей деловому общению. Действия адвоката Суханова А.А. при исполнении своих обязанностей 25.01.2017 года в Тверском районном суде г. Москвы, выраженные в применении физической силы в отношении сотрудников службы судебных приставов, противоречит требованиям законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и закона в целом, порочат честь и достоинство адвокатской профессии.

При таких обстоятельствах. Совет палаты приходит к выводу о наличии в действиях адвоката Суханова Л.Л. нарушений п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката.

При избрании меры дисциплинарной ответственности, которая должна быть применена к адвокату Суханову А.А.. Совет руководствовался:

- обстоятельствами, установленными Квалификационной комиссией;

- убеждением в том, что адвокат Суханов А.А. допустил нарушения требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката умышленно;

- действия адвоката Суханова А.А умаляют авторитет адвокатуры, порочат честь и достоинство адвоката;

- позволяют усомниться в обязательности соблюдения профессиональных принципов и норм, установленных Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом профессиональной этики адвоката.

Совет, оценивая тяжесть совершенного адвокатом Сухановым А.А. дисциплинарного проступка, полагает, что совершенные им действия по воспрепятствованию законной деятельности судебных приставов, являются грубым нарушением этических норм, установленных п. 1 ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката. Применение физической силы по отношению к судебным приставам, уничтожение документов и отказ от выполнения их законных требований недопустимы и порочат часть и достоинство адвоката. В случае, если в ходе исполнения своих профессиональных обязанностей адвокат сталкивается с незаконными действиями должностных лиц, адвокат обязан обжаловать такие действия в установленном порядке, а не вступать в физическое противостояние с оппонентами. Вызывающие поведение адвоката Суханова А.А.. установленное в ходе рассмотрения настоящего дисциплинарного производства, недопустимо, порочит честь и достоинство, присущее профессии адвоката, способно сформировать негативный образ адвоката как лица, действующего незаконными методами при оформлении материалов дела о совершении административного правонарушения.

Совет учитывает, что неэтичное поведение адвоката Суханова А.А., в столь вызывающей форме получило широкий общественный резонанс, что в частности, подтверждается публикациями в средствах массовой информации.

На основании изложенного, руководствуясь п.п. 9 п. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 7 ст. 18, ст. 24, п.п. 1 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты Иркутской области,

решил:

1. В действиях адвоката Суханова Алексея Александровича наличествуют нарушения:

- п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 31 мая 2002г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,

- п. 1 ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката.

2. За допущенные нарушения применить к адвокату Суханову Алексею Александровичу меру дисциплинарной ответственности - прекращение статуса адвоката с 01.12.2017 года.

3. Установить срок, по истечению которого Суханов Алексей Александрович допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката, в один год с даты вынесения настоящего решения.

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Президент адвокатской палаты Иркутской области О.В. Смирнов».

Итак, как вы можете видеть, Совету адвокатской палаты были представлены две версии - адвоката Суханова и приставов. По версии Суханова он пытался оказать юридическую помощь доверителю, а по версии приставов, Суханову, после тяжелого судебного дня захотелось развлечься нападением на приставов - честнейших людей. Настолько честных, что они даже уничтожили видеозапись происшествия, не составили акты на якобы разорванные протоколы, и не приобщили эти акты к делу. Наглость исключительная и основана исключительно на безнаказанности.

И даже при этом наглейшем поведении приставов, у так сказать «адвокатов» адвокатской палаты Иркутской области не возникло даже малейшего вопроса по криминальной составляющей этого происшествия - а зачем адвокату Суханову надо было рвать протоколы, в которых он обязан был просто сделать замечания? На чём ему делать замечания и незаконном задержании своего доверителя, если он порвал протокол? Если Суханов напал на приставов, то почему «Скорая помощь» увезла с пробитой головой именно его, а не приставов? Как бы адвокаты Смирнов, Белов и прочие на эти вопросы ответили?

Как бы адвокаты Смирнов, Белов и прочие версию приставов считают более правдивой, но почему? Неужели потому, что как бы адвокаты Смирнов, Белов и прочие, с целью оказать помощь доверителям сами бросаются и рвут протоколы, а потом сами бьются головой о стальной сейф? Ну, а как иначе объяснить, что как бы адвокаты Смирнов, Белов и прочие именно этой версии приставов свято верят?

Мне скажут, что это потому, что «Данные адвокатом объяснения Совет палаты оценивает критически, поскольку они не подтверждены доказательствами и опровергаются указанными выше судебными актами, вступившими в законную силу». Надо же! А версия приставов какими доказательствами подтверждена? Судебным актом? А из какого закона следует, что судебный акт является доказательством по делу? Что, статьи 305 УК РФ «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта» уже нет в Уголовном кодексе? И такие преступления судьи уже принципиально не совершают? Да ещё и какие судьи! Отборные!

Те самые, которых подобрали в должность руководители управления судебного департамента города Москвы, В. Липезин и Л. Лопатина, которые в 2015 году были арестованы за хищения из бюджета 2 миллиардов рублей. Из которых свыше 300 миллионов они похитили с помощью судей Москвы, списавших эти деньги из бюджета под предлогом, что эти деньги ушли, якобы, на оплату переводчиков в судах. Да таким судьям и дурак поостережётся верить.

Но как бы адвокаты Смирнов, Белову и прочие верят! Как господу богу нашему Иисусу Христу верят!!

Ну, ладно, Совет лишил Суханова статуса за нарушение определённых статей закона и Кодекса, заметим, правильно их излагая:

«В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции.

В соответствии с п. 1 ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии».

Однако при чём тут эти положения Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката к тому, что вменяется Суханову??

Обратите внимание на следующее: эти как бы адвокаты Смирнов, Белов и прочие, правильно излагают и главное положение этой самой адвокатской этики: «честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и настоящим Кодексом».

Но при этом, заметьте, эти как бы адвокаты Смирнов, Белов и прочие глухо молчат о главном в адвокатской этике - о ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ДОВЕРИТЕЛЯ. Они же не опровергают, что приставы фабриковали протокол на доверителей адвоката. А после того, как Суханова избили приставы, и он потерял сознание, интересы доверителей кто-нибудь защищал?

Как видите, этих как бы адвокатов Смирнова, Белова и прочих эти подробности не интересуют. Какие там для них интересы доверителей, когда начальству требуется услужить?!

Такая вот у этих как бы адвокатов Смирнова, Белова и прочих адвокатская «этика». Они, как видите, пишут: «Действия адвоката Суханова А.А. при исполнении своих обязанностей 25.01.2017 года в Тверском районном суде г. Москвы, выраженные в применении физической силы в отношении сотрудников службы судебных приставов, противоречит требованиям законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и закона в целом, порочат честь и достоинство адвокатской профессии».

Но вот тут как бы адвокаты Смирнов, Белов и прочие, уже ничего не цитируют, это они уже сами не защиту интересов доверителя, а защиту беззакония приставов, не пригласивших адвоката, к задержанным доверителям, возвели в ранг адвокатской этики. Их личной этики! Такие вот они адвокаты.

Статья 17.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, по которой осудили Суханова, предусматривает наказание за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава, а не за измену интересам доверителя. Оставим в стороне вопрос, а законной ли была деятельность приставов, составлявших протокол без присутствовавшего адвоката? Предположим, что она была законной, но ведь Суханов пытался оказывать помощь ДОВЕРИТЕЛЮ, а не приставам. В чём его вина, как АДВОКАТА?

Да, эти как бы адвокаты Смирнов, Белов и прочие терпеливо бы стояли бы в коридоре, ожидая, когда приставы изобьют их доверителя, ожидая, когда можно будет подписать сфальсифицированный протокол, чтобы содрать с доверителя деньги за эту подпись. С этими как бы адвокатами Смирновым, Беловым и прочими всё понятно, но, повторю, где вина Суханова, как адвоката? Как адвоката!! Ведь Совет Адвокатской палаты Иркутской области Суханову не 15 суток дал за нападение на приставов, а лишил статуса адвоката!

Я по-другому поставлю вопрос - вот вам потребуется настоящий адвокат. Вы кого выберете? Суханова, прущего напролом, чтобы оказать вам помощь, или этих как бы адвокатов Смирнова, Белова и прочих?

Нет, ребята-адвокаты, не Суханов, а вот эти Смирнов, Белов и прочие, не имеющие представления о чести и достоинстве адвоката, и есть позор адвокатского сообщества.