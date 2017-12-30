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Московский листок

Игравших в ДНР украинских футболистов дисквалифицировали пожизненно

Опубликовано 30.12.2017 в разделе комментариев 1

Игравших в ДНР украинских футболистов дисквалифицировали пожизненно

Федерация футбола Украины (ФФУ) пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, сыгравших в составе команды самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается на сайте организации. 

Отмечается, что федерация приняла такое решение после заявления Службы безопасности Украины. «Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрел дела футболистов, игравших в составе так называемой ДНР, и пожизненно отстранил их от любой деятельности, связанной с футболом», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"КДК ФФУ рассмотрел дело о заявлении Службы безопасности Украины относительно футболистов, принимавших участие в футбольных матчах в составе т.н. «ДНР», и решил запретить пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом:

- Кравченко Владимиру Сергеевичу, 10.01.1986 г.р .; 

- Никулину Денису Сергеевичу, 17.10.1994 г.р .; 

- Синькова Максиму Юрьевичу, 09.12.1997 г.р .; 

- Селезневу Анатолий Викторович, 08.04.1995 г.р .; 

- Крахмала Сергею Игоревичу, 29.08.1990 г.р .; 

- Кушниру Андрей Юрьевич, 22.02.1994 г.р .; 

- Рябому Андрей Александрович, 26.03.1988 г.р .; 

- Мишину Владиславу Вадимович, 22.05.1994 г.р .; 

- Зинченко Руслану Владимировичу, 26.08.1996 г.р .; 

- Махно Ярославу Николаевичу, 15.05.1993 г.р .; 

- Саетову Роману Сергеевичу, 18.08.1981 г.р .; 

- Свиридову Платону Николаевичу, 20.11.1986 г.р .; 

- текущая Денису Григорьевич, 08.05.1985 г.р .; 

- Иванову Ивану Александровичу, 12.02.1988 г.р .; 

- Дмитришину Игорю Олегович, 24.10.1995 г.р .; 

- Станенку Виктору Вадимович, 31.10.1991 г.р .; 

- Шмакову Никите Руслановичу, 20.04.1996 г.р .; 

- Золотарь Константину Павловичу, 24.03.1994 г.р."

В принципе, гуманное решение. 

Идейные предшественники "новой Украины" футболистов, игравших "не так", отправляли в концлагеря или просто расстреливали. А сейчас всего лишь пожизненно дисквалифицируют.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!OQQ!!-TOT-JATUT!!!&& написал 30.12.2017 02:00
-Таки утверждать, что "спорт - вне политики" - могут только абсолютные де-биллы, ублюдки типа адика сахарова или других безумных вчонкиных... То таки да...
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