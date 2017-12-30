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Московский листок

Украина обменяла далеко не всех подготовленных к этому военнопленных

Опубликовано 30.12.2017 автором В.А.Ряг в разделе комментариев 0

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Украина обменяла далеко не всех подготовленных к этому военнопленных

В настоящее время 14 граждан РФ и один гражданин Эстонии, которые находятся на турбазе в городе Светлогорск Донецкой области и которые были включены в списки на обмен со стороны Украины, оставлены на месте дислокации без дальнейшего обмена. 

Как заявила представитель с украинской стороны Ирина Геращенко, якобы некоторые граждане РФ отказались от обмена, что не соответствует действительности! Со мной лично связались по телефону Евгений Мефедов, которого Ильичёвский районный суд полностью оправдал по событиям 2 мая в Одессе, но полиция ему вручила повестку - надуманное новое подозрение... Также и все остальные попросили предотвратить провокацию со стороны Украины. 

Они не отказывались от обмена! Они прошли все процедуры для передачи их на другую территорию, в связи с чем просят помощи у правозащитных организаций. Лично мне подтвердили свое согласие именно на сегодняшний обмен Граждане РФ Евгений Мефедов, Максим Сливко, Сергей Шилин, Егоров Сергей Геннадьевич, Чёрных Павел, Тимоновский Игорь, а также единственная среди них женщина Ковалис Ольга Валерьевна. Кроме того также там ждёт обмена гражданин Эстонии Поляков Владимир.

Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной проинформировал уже структуры ООН, ОБСЕ, Красного Креста и другие.



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