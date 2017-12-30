Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Очередной автобус-убийца в Москве

Опубликовано 30.12.2017 в разделе комментариев 3

москва автобус мади

"Наезды автобусов на граждан в Москве до степени смешения похожи на наезды джихадистов", - пишет Эдуард Лимонов.

В первом (на самом деле третьем) случае на "Славянском бульваре", где автобус въехал в подземный выход из метро, вначале тоже говорил о том, что водитель "не справился с управлением", "занесло", не сработали тормоза".

Потом на видео стало понятно, что никуда его не занесло, что он тронулся от бордюра, въехал на тротуар и дальше только набирал скорость. Какие там тормоза?! Он их даже не трогал.

Теперь бормочут что-то насчет того, что водитель-профессионал с 20-летним стажем перепутал педали... 

Водитель-убийца перепутал газ и тормоз?

Теперь о дргих случаях - в тот же день, когда произошла трагедия на "Славянском бульваре", другой автобус въехал в мечеть в Казани. Жертв чудом удалось избежать.

А за день до того похожий случай произошел в Армении. 

***

Теперь об аварии на "Сходненской" - смотрите видео, никто никого не подрезал! Слева от автобуса вообще никого не было. Возле автобусной остановки действительно стояло такси, то ли высаживало пассажира, то ли брало на борт. Но он стоял! Он никого не подрезал.

Я по этому месту проезжаю через день, я там живу неподалеку. Я и вчера был, уже после аварии - стекла быстро убрали, как-будто ничего и не было, не знаешь, так и не поймешь. 

Так вот, там скорость как у велосипеда, с поворота на светофоре направо, если впереди кто-то стоит, то сто раз успеешь затормозить, даже не торопясь. Там всегда кто-то стоит! И автобус был рейсовый, и водитель множество раз ездил этим маршрутом. И скользко не было, сыро, плюс четыре градуса.

Я ничего не понимаю! У водителя автобуса былы все возможности затормозить, даже плавно, что и в салоне никто б не заметил даже...

Там вообще негде разгоняться! Да на видео и понятно, что автобус едет совсем-совсем не быстро.

И на видео с регистратора видно, что водитель автобуса вертит руль влево до упора! Влево! Где вообще никого нет! То есть даже если тормоза почему-то не сработали, у водителя был все возможности избежать столкновения, просто проехав слева от этого такси. И он именно это и пытался сделать - видно же...

Почему не получилось?

***

Что-то такое странное произошло с обоими автобусами, что они:

- начинают набирать скорость, когда должны тормозить;

- резко уходят вправо, хотя им туда совсем не надо.

Теперь смотрим ДТП в Казани, которое произошло буквально часом-полутора ранее трагедии на "Савянском бульваре".

https://www.youtube.com/watch?v=5vecO2OoZ8I

Динамики нет, но видно - автобус тоже почему-то забирает резко вправо, хоть там ему делать абсолютно нечего, там даже знак "кирпич" висит.

Что с автобусами?

Анатолий Баранов



Рейтинг:   3.75,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нужно терпеть до выборов.
запутинец написал 30.12.2017 06:15
До конца выборов нужно терпеть и скрепя зубы даже явные убийства называть несчастным случаем. Все мы хотим избрать вновь нашего любимого вождя и учителя господина Путина, но теракты могут повредить его репутации.
Ответить
(без названия)
Эрмгельдт написал 30.12.2017 04:46
Если по Сходненской да никто не подрезал, но машина стояла аккурат на остановке, где запрещено, и водитель автубуса придя в ярость. напривил в договаривающегося с таксистом, сбив этого человека и еще одного мужчин автобус сзади , врезаясь в кабину остановке под углом 45 градусов. Буквально напротив середин кабины столб освещения, его автобус не затронул. И машину бомбилы не затронул. Конечно лимон совсем выжался, полнейшая туфтень что он несет. В Европе террористы-водители направляли свои авто в места массового гуляния на площадях, тут явно не это. тут нет, и там и там явно фактор усталости. На Славянском бульваре- не справился при трогании, а на Сходненской - водитель явно взбесился тем что бомбила прямо у остановочного павильона стоит, это лично я так думаю, нигде такой версии нет, но мне кажется что именно так.
Ответить
(без названия)
........ . . написал 30.12.2017 03:20
что, автобусы теперь тоже "fly by wire" как самолеты, с возможностью дистанционного управления?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сожалеете ли вы о распаде СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
Очередной автобус-убийца в Москве
Очередной автобус-убийца в Москве
30.12.2017
Лидер школоты зовет в никуда
Лидер школоты зовет в никуда
28.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Очередной автобус-убийца в Москве (3)
Украина обменяла далеко не всех подготовленных к этому военнопленных (0)
Игравших в ДНР украинских футболистов дисквалифицировали пожизненно (1)
Из почты главреда: Верните нам жизненно необходимое лекарство калимин. Без него мы умрем! (3)
Украинские генералы целятся в Керченский мост (5)
"И недоимку дарю!" (5)
Сам он заработал 22 миллиона рублей. Хороший заработок (6)
Избитого приставами в суде адвоката еще и лишили статуса (1)
Россия поставляет С-400 в Турцию, США вооружают Японию и Польшу (2)
"Питерская" фабрика троллей сменила прописку (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Хорошее это дело - "дарить" нам наше же
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков пока скептически глядит на НПСР
Максим Калашников Максим Калашников: Сергей Серебряков о Павле Грудинине
Максим Калашников Максим Калашников: Сечин набросился на Иванова-младшего, а Володин - на Кириенко
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Наезды автобусов на граждан в Москве до степени смешения похожи на наезды джихадистов
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss