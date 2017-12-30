Очередной автобус-убийца в Москве

"Наезды автобусов на граждан в Москве до степени смешения похожи на наезды джихадистов", - пишет Эдуард Лимонов.

В первом (на самом деле третьем) случае на "Славянском бульваре", где автобус въехал в подземный выход из метро, вначале тоже говорил о том, что водитель "не справился с управлением", "занесло", не сработали тормоза".

Потом на видео стало понятно, что никуда его не занесло, что он тронулся от бордюра, въехал на тротуар и дальше только набирал скорость. Какие там тормоза?! Он их даже не трогал.

Теперь бормочут что-то насчет того, что водитель-профессионал с 20-летним стажем перепутал педали...

Водитель-убийца перепутал газ и тормоз?

Теперь о дргих случаях - в тот же день, когда произошла трагедия на "Славянском бульваре", другой автобус въехал в мечеть в Казани. Жертв чудом удалось избежать.

А за день до того похожий случай произошел в Армении.

***

Теперь об аварии на "Сходненской" - смотрите видео, никто никого не подрезал! Слева от автобуса вообще никого не было. Возле автобусной остановки действительно стояло такси, то ли высаживало пассажира, то ли брало на борт. Но он стоял! Он никого не подрезал.

Я по этому месту проезжаю через день, я там живу неподалеку. Я и вчера был, уже после аварии - стекла быстро убрали, как-будто ничего и не было, не знаешь, так и не поймешь.

Так вот, там скорость как у велосипеда, с поворота на светофоре направо, если впереди кто-то стоит, то сто раз успеешь затормозить, даже не торопясь. Там всегда кто-то стоит! И автобус был рейсовый, и водитель множество раз ездил этим маршрутом. И скользко не было, сыро, плюс четыре градуса.

Я ничего не понимаю! У водителя автобуса былы все возможности затормозить, даже плавно, что и в салоне никто б не заметил даже...

Там вообще негде разгоняться! Да на видео и понятно, что автобус едет совсем-совсем не быстро.

И на видео с регистратора видно, что водитель автобуса вертит руль влево до упора! Влево! Где вообще никого нет! То есть даже если тормоза почему-то не сработали, у водителя был все возможности избежать столкновения, просто проехав слева от этого такси. И он именно это и пытался сделать - видно же...

Почему не получилось?

***

Что-то такое странное произошло с обоими автобусами, что они:

- начинают набирать скорость, когда должны тормозить;

- резко уходят вправо, хотя им туда совсем не надо.

Теперь смотрим ДТП в Казани, которое произошло буквально часом-полутора ранее трагедии на "Савянском бульваре".

https://www.youtube.com/watch?v=5vecO2OoZ8I

Динамики нет, но видно - автобус тоже почему-то забирает резко вправо, хоть там ему делать абсолютно нечего, там даже знак "кирпич" висит.

Что с автобусами?

Анатолий Баранов