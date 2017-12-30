Питерский теракт был игиловским: в Сирии война кончилась, в РФ началась

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в одном из магазинов Санкт-Петергбурга в четверг. Об этом сообщила группа SITE, специализирующаяся на мониторинге СМИ джихадистов.

Взрыв произошел в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались болты и гайки. Из-за взрыва пострадали 14 человек.

Администрация города подготовила выплаты в помощь пострадавшим. Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.

Кстати, игиловцы мстят за своё поражение в Сирии не только РФ. На севере Синайского полуострова 28-го декабря в результате нападения боевиков были убиты семеро военнослужащих египетской армии. Атака вооруженных экстремистов произошла в районе населенного пункта Бир-эль-Абд, сообщает Al Jazeera. На данный момент известно, что один из погибших был офицером армии Египта. О потерях среди боевиков пока не сообщается. Журналисты отмечают, что к настоящему моменту официальных комментариев по инциденту со стороны армейских представителей не поступало.

На днях власти Египта сообщили о проведении ряда контртеррористических операций на территории страны. Одна из них прошла в провинции аш-Шаркия на севере Синайского полуострова. В ходе операции полиция взяла штурмом ферму, служившую тренировочным лагерем для боевиков группировки "Исламское государство". Девять экстремистов были убиты.

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