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Московский листок

Питерский теракт был игиловским: в Сирии война кончилась, в РФ началась

Опубликовано 30.12.2017 в разделе комментариев 6

терроризм игил исламизм ленинград
Питерский теракт был игиловским: в Сирии война кончилась, в РФ началась

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в одном из магазинов Санкт-Петергбурга в четверг. Об этом сообщила группа SITE, специализирующаяся на мониторинге СМИ джихадистов. 

Взрыв произошел в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались болты и гайки. Из-за взрыва пострадали 14 человек.  

Администрация города подготовила выплаты в помощь пострадавшим. Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.

Кстати, игиловцы мстят за своё поражение в Сирии не только РФ. На севере Синайского полуострова 28-го декабря в результате нападения боевиков были убиты семеро военнослужащих египетской армии. Атака вооруженных экстремистов произошла в районе населенного пункта Бир-эль-Абд, сообщает Al Jazeera. На данный момент известно, что один из погибших был офицером армии Египта. О потерях среди боевиков пока не сообщается. Журналисты отмечают, что к настоящему моменту официальных комментариев по инциденту со стороны армейских представителей не поступало. 

На днях власти Египта сообщили о проведении ряда контртеррористических операций на территории страны. Одна из них прошла в провинции аш-Шаркия на севере Синайского полуострова. В ходе операции полиция взяла штурмом ферму, служившую тренировочным лагерем для боевиков группировки "Исламское государство". Девять экстремистов были убиты.  

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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Айяяй написал 30.12.2017 18:06
Выборы-шмыборы, кандидаты... Как они надоели! Правильно тут пишут:
НАДО УНИЧТОЖИТЬ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА!
.
Пока есть частная собственность на средства производства, будут разборки этих частников, 3,14расия, взрывы конкурентов, теракты, войны и тп.
.
Для террористов простые граждане - гумно, это понятно. Но для спецслужб и высокопоставленных представителей "власти" - простые граждане также ГУМНО. Потому что эти спецслужбы и органы власти комплектуются ГУМНОМ! Потому что безответственны, неподотчены простым гражданам, потому что их материальное вознаграждение превышает разумные рамки в 100-1000 и более раз!
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в Сирии война кончилась, в РФ началась
Курт17 написал 30.12.2017 15:41
С чем мы вас и поздравляем!
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Мочить
Мочить написал 30.12.2017 15:30
А как же раздача слонов в МО за окончательную победу? А как насчет заранее предотвратить&#8230;? Извините, сморозил&#8230; Силовиков мало&#8230; Зарплата у них маленькая&#8230;, не то, что у учителей, водителей гаспрома... Надо добавить. Не ждать же пока дома опять взрывать начнут&#8230; Ну&#8230; и путина в президенты.
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Re:
Szanya написал 30.12.2017 15:06
Фейковая страна, фейковые теракты, только с реальными жертвами, все уже проходили в 90-х, которые никуда и не уходили..
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(без названия)
........ . . написал 30.12.2017 13:29
А теперь про хохлов.
Сидят два хохла, тихо-мирно выпивают и закусывают. В воздухе появляется "кукурузник", внезапно делает кульбит и падает падает прямо на сортир...взрыв...все вокруг в гамне... два кума стоят тоже в гамне... Один другому говорит:
- яка страна, такой и теракт!
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(без названия)
Алекс Н. написал 30.12.2017 12:43
Действительно, ИГИЛ как пиар-инструмент ведь реально существует :) Скоро выборы - проверь подвал!
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