Питерский теракт был игиловским: в Сирии война кончилась, в РФ началась

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в одном из магазинов Санкт-Петергбурга в четверг. Об этом сообщила группа SITE, специализирующаяся на мониторинге СМИ джихадистов.
Взрыв произошел в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались болты и гайки. Из-за взрыва пострадали 14 человек.
Администрация города подготовила выплаты в помощь пострадавшим. Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.
Кстати, игиловцы мстят за своё поражение в Сирии не только РФ. На севере Синайского полуострова 28-го декабря в результате нападения боевиков были убиты семеро военнослужащих египетской армии. Атака вооруженных экстремистов произошла в районе населенного пункта Бир-эль-Абд, сообщает Al Jazeera. На данный момент известно, что один из погибших был офицером армии Египта. О потерях среди боевиков пока не сообщается. Журналисты отмечают, что к настоящему моменту официальных комментариев по инциденту со стороны армейских представителей не поступало.
На днях власти Египта сообщили о проведении ряда контртеррористических операций на территории страны. Одна из них прошла в провинции аш-Шаркия на севере Синайского полуострова. В ходе операции полиция взяла штурмом ферму, служившую тренировочным лагерем для боевиков группировки "Исламское государство". Девять экстремистов были убиты.
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Айяяй написал 30.12.2017 18:06
НАДО УНИЧТОЖИТЬ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА!
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Пока есть частная собственность на средства производства, будут разборки этих частников, 3,14расия, взрывы конкурентов, теракты, войны и тп.
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Для террористов простые граждане - гумно, это понятно. Но для спецслужб и высокопоставленных представителей "власти" - простые граждане также ГУМНО. Потому что эти спецслужбы и органы власти комплектуются ГУМНОМ! Потому что безответственны, неподотчены простым гражданам, потому что их материальное вознаграждение превышает разумные рамки в 100-1000 и более раз!
Курт17 написал 30.12.2017 15:41
Мочить написал 30.12.2017 15:30
Szanya написал 30.12.2017 15:06
........ . . написал 30.12.2017 13:29
Сидят два хохла, тихо-мирно выпивают и закусывают. В воздухе появляется "кукурузник", внезапно делает кульбит и падает падает прямо на сортир...взрыв...все вокруг в гамне... два кума стоят тоже в гамне... Один другому говорит:
- яка страна, такой и теракт!
Алекс Н. написал 30.12.2017 12:43