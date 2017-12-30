Немцов-плаза в Вашингтоне могла бы стать остановкой на проспекте Бандеры

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал предложение законодателей США переименовать площадь перед посольством в честь убитого политика Бориса Немцова. В интервью RTVi он заявил, что российские дипломаты примут любое решение.

"Американским властям решать, где, когда и в честь кого назвать ту или иную площадь, ту или иную улицу… Мы примем любое решение Соединенных Штатов на сей счет", - указал он. Впрочем, как отмечает РИА "Новости", посол оговорился: для российской стороны важно, чтобы решение о переименовании преследовало "благородные цели", а не было принято "в пику Российской Федерации".

Отвечая на вопрос, какие эмоции лично у него будет вызывать работа по новому адресу, Антонов сказал: "Никаких у меня эмоций не будет. Я как работал, как мои товарищи работали, так мы и будем работать".

Весной 2017 года профильный комитет городского совета Вашингтона единогласно утвердил проект закона о переименовании части улицы напротив посольства РФ в память об убитом в 2015 году российском оппозиционном политике Борисе Немцове. Первоначально предложение назвать одну из улиц Вашингтона именем Немцова было выдвинуто в 2016 году сенатором-республиканцем от штата Флорида Марком Рубио. В случае одобрения инициативы городским советом посольство Российской Федерации в США получит адрес "Борис Немцов Плаза, дом 1".

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, когда он возвращался домой со своей спутницей, украинской моделью Анной Дурицкой. Убийца выпустил шесть пуль в спину Немцову, четыре из них достигли цели. Приговор фигурантам дела об убийстве Немцова был вынесен 13 июля. Непосредственным исполнителем убийства был признан уроженец Чечни Заур Дадаев, он получил 20 лет колонии строгого режима.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Эдакие топонимические подсечки - дело недостойное... И тем более - для США, мнящих себя мировыми господами. Другой вопрос, достойно ли России было убийство политического оппонента у самых стен Кремля? Помните реакцию готовившихся к очередному "маршу мира" демократов, которые ещё выше подняли триколоры и обещали заказчику (а кто заказчик тогда вообще не вызывало никаких вопросов - так коты часто поступают, приносят мышей или лягушек и кладут к постели хозяина, иногда прямо на подушку) чуть ли не Гаагскую расплату?.. Ведь всё это быстро ушло в песок, растворилось в течении рутинного времени - остался лишь пост на мосту, напоминающий могилу Талькова и "жертв августовского путча" на Ваганьковском. Немцов, прожив вполне комфортабельную жизнь, скончался не безвестным госслужащим ельцинской эпохи, как написали бы о нём в Википедии, а олицетворением "болотного протеста" (он, кстати, и уводил с площади Революции тот протест в декабре - на площадь "примирения и согласия"). Хорош ли он был и для партийных товарищей, и для России? Лидером ли политическим был, вождём ли? Нет, рядовым буржуазным политиком был, ленивым и домашним. Да так, ничего осбенного - договаривался с братками в Нижнем (о чём любил кулуарно рассказывать), вводил "понятия" в новую жизнь показательной (для Ельцина) губернии, потом попремьерствовал в додефолтные времена, стал весьма богатым человеком, но дельно использовать ни свой политический капитал, ни свои богатства материальные не сумел. Оставался "бонвиваном на диване", в коем образе и был застрелен. Годится ли он в герои даже "демократической России" (которая "будет свободной", как пророчила Болотная - только вот от кого и для чего?)? Так что вряд ли смышлёныши в США примут такое решение. Улица Дудаева, проспект Бандеры, улица Удальцова в Москве (другого, конечно, предка-большевика) - вот это звучит куда "убедительнее" в нынешние безумные времена. И "Плаза" - тоже какое-то венерологическое словцо, наводящее не на те ассоциации в связи с жизнью бурной убиенного, который и плохим-то был только для ревнивых мужей и религиозно-обидчивых муслимов, а вот для правящего класса (что путинского, что ельцинского) - просто был поставленным в угол, но своим, родным, либеральным и антисоветским "в доску"... Первым пошёл к Медведеву с мантрой "Только не революция" в 2012-м - и Болотной не лидер, и олигархам не самый близкий друг - так, отставной козы барабанщик, изредка являющий себя на митингах, а большую часть не обременённого работой и партстроительством времени живущий с десятками дурицких одновременно в свой кайф по принципу "на свои гуляем". Впрочем, иногда пикировался с силовигархией - Тимченко с него срубил бабла "за базар". Но это была, как сказал бы Белковский, "война элит" - ельцинской и путинской, ничего более. Рокфеллер-плаза - вот это звучит! (спросил меня как-то летом минувшим смуглый тощий прохожий, - в камуфлже был бы точно моджахед, - возле поворота на Большую Спасскую: "где тут Дадаев-плаза"? это он про Даев-плазу интересовался, в Даевом переулке которая была построена как раз в годы премьерства Немцова - но молва-то сильнее комиссий и правительств, может переименовать, и ни чего не попишешь...)