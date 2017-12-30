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Московский листок

Общежития Трёхгорки. В префектуре обещали организовать встречу

Опубликовано 30.12.2017 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

Общежития Трёхгорки. В префектуре обещали организовать встречу

26 декабря 2017 года жильцы общежитий Трёхгорки коллективно посетили Следственный комитет и Прокуратуру. Причина недовольства проста. Пресненская Управа и ГБУ "Жилищник" по заявлениям жителей подали на Трёхгорку в арбитражный суд с целью передать здание из под управления Трёхгорки в управление ГУП "Жилищник". Однако юристы Управы и "Жилищника" вели дело так, чтобы проиграть его. В итоге жители коллективно подали жалобу на коррупционный сговор между трёхгорскими и управскими.

27 декабря жильцы общежитий посетили встречу префекта ЦАО с населением. При входе возникли некоторые проблемы с пропуском в зал сопровождающих жильцов корреспондентов. Типа не аккредитованы. Впрочем, благодаря активной позиции жильцов, пропустили всех.

В зале заседания были развернуты плакаты - «Трёхгорный Вал д. 14 с. 3, д. 4 к. 1, д. 2 стр. 1», «Мы категорически против Трёхгорки», "Защитим жильё от жулья!", "Требуем договор социального найма!"

После некоторой дискуссии с префектом в зале и зампрефектом в кулуарах жильцам было обещано, что 15 января Префектура организует встречу жильцов, представителей Трёхгорки и ДГИ. Жильцы ждут встречу и готовятся к продолжению борьбы.

Напоминаем, дома этих людей были незаконно захвачены теми же собственничками, которые наложили лапу и на Трёхгорную мануфактуру. Мануфактура была разорена, затем хозяйчики начали устраивать веселую жизнь жильцам общежитий. К настоящему времени людям надоело находиться в подвешенном состоянии. Надоело платить за жилье по повышенным тарифам. Надоело ждать, пока обнаглевших хозяев общежития снова осенит идея, а не выгнать ли нам надоевших людей на улицу с целью использования общежитий по своему усмотрению.



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