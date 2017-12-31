В Новый год без гроша в кармане - в ожидании 9 января

29 декабря 2017 года сколковские строители, работавшие ранее на строительстве лабораторного комплекса Центр НИОКР ООО «СИБУР ИННОВАЦИИ» с коллективным визитом направились в офис к своему работодателю (компания "Мегаполис") в квартал Менделеева.

Работы по лабораторному комплексу были начаты ещё в мае 2017 года, часть рабочих участвовала в закладке основ комплекса, но с осени начались проблемы - задержки зарплат, потом их невыплата. Кому-то из рабочих задолжали за три месяца, кому-то за два.

Стоит отметить, что рабочие, почти 6 десятков человек, трудились на объекте, как правило, без договоров, по 12 часов в день, практически без выходных (отпроситься можно было только по необходимости), теперь же, в канун Нового года они вынуждены жить в долг, в долг оплачивать патент, и терять возможность новогодних каникул, не имея средств выехать домой.

В менделеевском квартале уже дежурила полиция, рабочие не успели даже до офиса дойти, как сотрудники полиции стали предлагать рабочим отказаться от визита в офис, а действовать другими способами, более правильными, обратиться, например, к ним или в Трудинспекцию. Рабочие ответили, что по необходимости воспользуются этими советами после диалога с работодателем.

Офис также был не рад видеть рабочих. Охрана настаивала, чтобы они ожидали возможного приёма на улице, потом, чтобы рабочие, оставшиеся в холле офиса, более 20 человек, стояли вытянувшись у стенки, не мешая "проходить людям".

"А мы разве не люди?" - резонно заметили на это рабочие.

"Мегаполис", наконец, вышел на переговоры. Они продолжались более 5 часов - сначала представители компании сравнивали предоставленные рабочими табеля, потом сверяли их в глубине своих кабинетов, потом просто держали паузу, под вечер, перешли к креативным действиям, заявив, что, оказывается, деньги рабочим не выплачиваются не просто так, а по конкретной причине - плохому качеству работы, потом назвали другую причину - возможный побег прораба с деньгами, выделенными для рабочих. Чем дольше продолжался вечерний этап переговоров, тем больше представители "Мегаполиса" заходили в тупик, меняя версии невыплат.

Рабочие настаивали на немедленной выплате денежных средств, "Мегаполис" лишь на посленовогодней, ссылаясь на закрытие банков.

В результате была достигнута договорённость, что встреча инициативной группы состоится сразу после каникул - 9 января в 11 часов, предварительно по адресу офиса - Квартал Менделеева, ул. Нобеля д. 7.

Представители компании будут проверять пофамильно каждого рабочего и по результатам выявленных невыплат, сразу перечислять ему деньги.

После этого рабочие согласились покинуть офис, поздравили всё ещё дежурившую на выходе полицию с Новым годом. В сколковской ночи они возвращались по своим домам с пустыми карманами. Но уже в ожидании 9 января.

Дата символическая...