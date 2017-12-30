Нодовцы пытались совершить политическое убийство посягнувшего на образ Национального Лидера

На петербургского активиста Владимира Иванютенко напали неизвестные, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на информацию в соцсетях. Он в реанимации с ножевыми ранениями. Похожая информация о нападении опубликована вечером 29 декабря в аккаунтах "ВКонтакте" Дианы Ретинской и Ларисы Павловой.

По этим данным, на Иванютенко напали утром 28 декабря у собственного дома. Сначала его оглушили элекрошокером, а потом нанесли несколько ножевых ранений.

Его госпитализировали в реанимацию. Оба источника утверждают, что якобы перед потерей сознания Иванютенко успел сказать: "Нодовцы".

"ОВД-Инфо" называет Иванютенко уличным активистом, в публикации о нем приведено фото человека в маске Путина с плакатом на груди.

От редакции: Времена, как говорится, меняются... На заре правления Путина и Молодёжного тогда ещё Левого Фронта - проводилась, в 2005-м вот в этом же самом Питере акция "Вова, домой!", и там в масках Путина разгуливали флешмобно много человек, так их в милиции принимали как родных, чаем угощали, Березовский звонил из Лондона, внимательно следил за судьбой активистов МЛФ. А нодовцев и прочих реакционеров - не было и в помине. Скины вот были, РНЕшники ещё водились - но теперь всё наоборот, реакция вооружилась и занимается "национально-освободительной" борьбой, понятой крайне узко и безумно. Одни бедняки нападают на других, чтобы кремлёвским "питерским" господам спокойнее жилось и воровалось.

Д.Ч.

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