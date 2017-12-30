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Московский листок

Нодовцы пытались совершить политическое убийство посягнувшего на образ Национального Лидера

Опубликовано 30.12.2017 в разделе комментариев 11

криминал реакция силовигархия ленинград нод
Нодовцы пытались совершить политическое убийство посягнувшего на образ Национального Лидера

На петербургского активиста Владимира Иванютенко напали неизвестные, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на информацию в соцсетях. Он в реанимации с ножевыми ранениями. Похожая информация о нападении опубликована вечером 29 декабря в аккаунтах "ВКонтакте" Дианы Ретинской и Ларисы Павловой. 

По этим данным, на Иванютенко напали утром 28 декабря у собственного дома. Сначала его оглушили элекрошокером, а потом нанесли несколько ножевых ранений. 

Его госпитализировали в реанимацию. Оба источника утверждают, что якобы перед потерей сознания Иванютенко успел сказать: "Нодовцы". 

"ОВД-Инфо" называет Иванютенко уличным активистом, в публикации о нем приведено фото человека в маске Путина с плакатом на груди.

От редакции: Времена, как говорится, меняются... На заре правления Путина и Молодёжного тогда ещё Левого Фронта - проводилась, в 2005-м вот в этом же самом Питере акция "Вова, домой!", и там в масках Путина разгуливали флешмобно много человек, так их в милиции принимали как родных, чаем угощали, Березовский звонил из Лондона, внимательно следил за судьбой активистов МЛФ. А нодовцев и прочих реакционеров - не было и в помине. Скины вот были, РНЕшники ещё водились - но теперь всё наоборот, реакция вооружилась и занимается "национально-освободительной" борьбой, понятой крайне узко и безумно. Одни бедняки нападают на других, чтобы кремлёвским "питерским" господам спокойнее жилось и воровалось.

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 11
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Re: ченко написал 30.
замечание написал 30.12.2017 18:13
"Просто надо в марте всем завалиться на участки и проголосвать за Грудинина. "-а что,по этому поводу подумает нацигвардия жуликов, прихватизаторов, чубайсов,батуриных?
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До суда, и вынесения приговора - никто не может быть назван виновным.
straus написал 30.12.2017 17:24
Доказательств того, что потерпевший вообще произнес слово "нодовцы" - нет. А на нет - и суда нет. Кто напал и зачем, на этот вопрос должно ответить проведенное следствие и суд. А до решения суда никто не может быть признан преступником или назван таковым.
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
докторжЫдохохлокамунякобараномудакосведовДальССкий написал 30.12.2017 17:18
а губы эктива шептали:
" мОте ДроЧеру сообщите, что погибаю за левый болт в его заднице..."
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Re: Долой либерал-фашизм!!!
Правдорубченко написал 30.12.2017 17:03
Похоже на то, но шанс все-таки есть. Просто надо в марте всем завалиться на участки и проголосвать за Грудинина. Не факт, что поможет, но попробовать стоит. По-крайней мере, совесть будет чиста, мы сделали, что могли.
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если законной смены власти
Правдорубченко написал 30.12.2017 16:55
в марте не произойдет, то то ли еще будет, через полгода, год. политеррор такая штука, что только начни.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(5) написал 30.12.2017 16:54
Стране уже надоело созерцать клоунские антре и государственные преступления одинокого, престарелого целователя мальчиков в живот и всей его воровской банды государственных преступников. А вот глупые и продажные троцкисты и ЦРУшно-госдеповские соски Путина предлагают, чтобы граждане оккупированной РСФСР беспрекословно подчинились путинской пятой колонне коллаборационистов и мародеров.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 30.12.2017 16:25
straus написал 30.12.2017 15:17
Надо предоставить почтенной публике более убедительные доказательства причастности "нодовцев"
- - - - - - -
НОД опровергает?
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(без названия)
отец Пигидий написал 30.12.2017 16:07
НОДовцы - это путенские титушки. Поэтому ничего удивительно нет.
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(без названия)
нереально недоевший написал 30.12.2017 15:48
вы сказали против кого этот "активист", но забыли упомянуть за кого он. я вам подскажу - есть мнение, что за правий сектор. но чтото там несрослось или повестка в ато пришла - и активист сдриснул к "агрессору", где продолжил свою "боротьбу". но диме темному он классово родной, я понимаю
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(без названия)
straus написал 30.12.2017 15:17
Re:
Его госпитализировали в реанимацию. Оба источника утверждают, что якобы перед потерей сознания Иванютенко успел сказать: "Нодовцы"=====
.
Не густо. Надо предоставить почтенной публике более убедительные доказательства причастности "нодовцев", скажем "случайно" потерянного нападавшими значка с надписью "НОД", или "случайно" забытые на месте преступления - брошюры и буклеты написанные руководителем этой организации, Евгением Федоровым.
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Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 30.12.2017 14:39
Теперь понятно что никакого лимита на насилие не будет с обеих сторон.Слишком далеко все зашло.
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