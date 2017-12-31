Поможем Яндексу помочь нам. Обращение к читателям ФОРУМа.мск

Как вы все, наверно, заметили, вот уже год как Яндекс-Новости не включает ФОРУМ.мск в новостные сюжеты, хотя в прежнее время нет-нет, а наш ресурс оказывался и в топах новостей главного российского агрегатора.

Все это связано в т.н. "законами Яровой" - в первую очередь с нормой, согласно которой теперь медиа-агрегатор обязан отвечать за достоверность новостей, на которые дает ссылки.

Мы (и не только мы, конечно) об этом много писали - это, по сути, разрушает всю национальную информационную среду. Да это просто абсурдно - мадиа-агрегатор просто не имеет такой возможности. "К сожалению, федеральный закон, обязывающий новостные агрегаторы проверять достоверность материалов от источников, не являющихся зарегистрированными в РФ СМИ, продолжает действовать, а мы не планируем набирать в штат редакторов или модераторов, которые бы занимались проверкой индексируемых сообщений" - это позиция самого Яндекса.

Надо сказать, отказ от требования проверять достоверность материалов хотя бы зарегистрированных СМИ - это еще "победа" медиа-ссобщества над "безумным принтером", в противном случае вообще все медиа-агрегаторы были бы в этой стране невозможны.

По итогам года вы все можете убедиться, к чему привела эта кастрация информационной среды - сплошные "новости" о силиконовых сиськах очередной звезды, чередуемые сообщениями пресс-служб и редкими материалами сугубо официозных СМИ. Полуофициальная Russia Today уже смотрится как лучик света в темном царстве российского медиа-пространства. Хотя в прежние времена этот сугубо пропагнадистский ресурс... Ну да что говорить о грустном? Ну не может национальное информационное пространство даже очень большой страны заменить медиа-среду целого мира!

На нас это, конечно же, тоже отразилось не лучшим образом. Нас стали реже цитировать и меньше посещать. Как и всех, кто не вошел в прокрустово ложе "законов Яровой". Но если для "Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост" потеря российской аудитории выглядела малоощутимо, то для русурсов, ориентированных прежде всего на Россию, эта потеря серьезна.

Гугл тут не выручает - чтобы не попасть под "закон Яровой" он сам себя пессимизирует в России, чтобы не выходить за обозначенный законом миллион посетителей. Но, естественно, такое самоограничение Гугла в России сокращает и его поисковую выдачу.

Казалось бы, выход просто - зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Но тот, кто помнит наши давние борения с этой организацией, включая и использование ей уж совсем запрещенных приемов вроде "предупреждений" за несуществующие "экстремистские" материалы, поймет - наша регистрация в Роскомнадзоре приведет к нашему закрытию этой организацией в самом блишайшем времени - и уже на "законных" основаниях. А сейчас нас хотя бы "не существует" для них.

В общем, вечное соревнование снаряда и брони.

Понятно, что не только нас, но и других, и Яндекс в том числе существующая ситуация удовлетворять никак не может. Ищутся какие-то варианты обхода - на законодателей вроде КПРФ или СР тут надежда плохая, они вообще соавторы этих репрессивных законов. Так что спасение утопающих дело рук самих утопающих.

Вот существует возможность вернуть ФОРУМ.мск в новостные сюжеты Яндекса, но только в каждом персональном случае. То есть вы сами лично можете вернуть себе ФОРУМ.мск - каждый должен это сделать сам.

Алгоритм предельно прост. В правом нижнем углу любого новостного сюжета (в том числе и этой заметки) есть строчка:

читайте нас в Я.Новости

Собственно, проходите в кнопке читайте

И видите:

"Мои источники"

и желтая кнопка "добавить источник". Вот в открывшеея окно и вбиваете ФОРУМ.мск, именно так как написано - ФОРУМ.мск И жмете "добавить".

Всё! Задача решена, теперь невидивый для вас ранее материал с ФОРУМа.мск будет открываться в новостном сюжете Яндекса, разумеется, если у нас есть новость на эту тему.

Было бы неплохо сообщить об этом еще кому-нибудь, но это по желанию. Спасибо!

С Новым годом!

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск