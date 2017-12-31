Надежда Отечества уехала в Германию на лыжах кататься

"Комсомольская правда" сообщает: "А вот новичок в большой политике - директор «Совхоза имени Ленина» и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин Новый год встретит не в России.
- Буду в кругу друзей кататься на лыжах, - поделился с «КП» Грудинин. - Место точно не помню, друзья покупали билеты. Но это Германия. Если туда что-то везти, то возьму моченые яблоки. Поймите меня правильно: когда ты едешь в отпуск, тащить с собой кучу груза бесполезно. Мы тур покупали еще 4 месяца назад, не думая, что меня кто-то выдвинет в президенты. Каждый год катаемся где-то. И никто не планировал брать с собой чемодан квашеной капусты, соленых грибов. Мы ими наедимся уже здесь, когда вернемся".
Может, клевещут на народного кандидата, а?
Какая ж Германия, когда Родина в опасности, санкции кругом и выборы президента?
Нет, Германия страна хорошая, и если б выбор между выборами (простите за каламбур) и путевкой в Баварские Альпы (а где ж еще катаются на лыжах в Германии четкие пацаны?) - я б на эти выборы плюнул, конечно... Но я-то в президенты не избираюсь, а вот Грудинин - наоборот, выдвинулся, можно сказать, надежда всего левого, правого и посередке движения.
Что-то мне это Лешу Навального напоминает, когда он в разгар акций протеста взял, да и махнул в Мексику на Новый год, и пропал на целый месяц. Весь мир тогда удивлялся:"Революция, которая уходит на каникулы". Но мы то сразу смекнули, что никакая революция Навальному не интересна, а вот Мексика и прочие хорошие места нравятся. Парень хорошие деньги поднимает, и дай бог ему, конечно, дураков побольше...
Но у Грудинина-то с деньгой, надо полагать, все в порядке. Вот и путевочку даже не сам покупает, а так, друзья стараются. Кстати, а кто друзья у Грудинина? Ничего про них не знаем, кроме как "скажи, кто твой друг..." Но уж точно не зоотехники и полеводы: у тех в грудининском ЗАО зарплаты хоть и приличные, тысяч по 70, но с такими денежками по Баварским Альпам не рассекают. Навряд ли кто согласится месяца три работать, чтобы недельку покататься на лыжах с самим Грудининым... Так что интересно, кто ж такие друзья? Тоже, поди, успешные хозяйственники, социалисты и коммунисты?
Хорошо в Баварии на Новый год... Уважаю, со вкусом товарищ.
И все ж - а как же выборы?
Два с половиной месяца осталось, узнаваемость пока недостаточная, а тут Новый год - такой случай хоть бы к народу обратиться, хоть в YouTube. Мол, дорогие мои, обращаюсь к вам, простой механизатор...
В той же Америке как президентские гонки, там кандидаты месяцев по восемь и не спят почти, по 10 килограммов веса теряют, доктора с собой возят, чтоб откачивал, если что.
А он на лыжах катается, шнапс кушает. Приеду, говорит, и устрою вам революцию. Броневик подгоняйте...
А.Б.
--- написал 31.12.2017 05:52
тебе ж говорят и показывают: "овно".
А ты - "засахарилось".
любопытный! написал 31.12.2017 05:39
ВАМ ЧТО,КОМАНДА УЖЕ ПОСТУПИЛА,ГРУДИНИНА МОЧИТЬ??сколько за это обещали??
ТФК написал 31.12.2017 04:50
Впереди тяжелые трудовые будни
То что его изберут нет никаких сомнений
Тем более его уже избрали на конкурсной основе люди заслуживающие доверия
Не голосовал ухе лет 30
На этот раз пойду
Всех поздравляю с НОВЫМ ГОДОМ!
Удачи...
Музичко г. Жопарожье написал 31.12.2017 03:28
гоблян написал 31.12.2017 02:33
А вот в ДНР-ЛНР как-то товарищ Грудинин ни ногой. А ведь мог бы подбросить картошечки, капустки, клубнички детишкам, э?
Но очинно боится санкций. В Германию на лыжах катаца не пустят.
куд-кудах! написал 31.12.2017 02:15
он поехал в Германию, на родину фашизма!!
3авиднов Никодим написал 31.12.2017 01:33
Ну назови, такидакала ванючая, создателей коммунизма живших до рождения Карела Маркеса?
!!!!QQQOQQ!JA-TUT--TOT-BOG!!!& написал 31.12.2017 01:24
Ни нада забывать, що основатель коммунизма Владимир Ильич Лысик постоянно отдыхал в Германиях, Англиях, Швейцариях, так что Грудкин идет в верном направлении к светлому будущему."
- А вот ублюдок "завидонов", являясь тупым бы-длом, почему-то таки считает Великого Ленина "основателем Коммунизма", но, поскольку "завидяк" - таки идиот, то мы будем считать, что Основатели Коммунизма жили задолго до рождения Великого Маркса... То таки да...
Лис написал 31.12.2017 01:22
!!!!QQQOQQ!JA-TUT--TOT-BOG!& написал 31.12.2017 01:14
Навальный похож на Ельцина эпохи "Борис, ты не прав!".
Грудинин похож на Ельцина эпохи несколько пораньше...
Кто же уподобится Ельцину эпохи "Борис, борись!"?!... "
- Таки вот путин поступил правильнее! Таки просто отодвинул пьяного Алкаша Мордатого таки в сторону... То таки да... Но автор комента таки прав - этой стране и этому хитрому таки народу - лучше всего подходит таки руководитель типа Алкаша Мордатого, который пьет все, что горит и стрельнуть таки может и колесо самолета обос-ссать и Калинкой таки дирижировать... Но призыв "борись!" не подходить! Таки нужно "опохмелись!"! Чтобы культурно пить... То таки да...
И все ж - а как же выборы написал 31.12.2017 01:02
Два с половиной месяца осталось,
- да подставной он - сольет все эти выборы - просто кукла ....
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 31.12.2017 00:59
"Полет...ФАНТАЗИИ"...или Реалии...?
``````````````````
НА ТЕХ...ТАМошник снежных склонАХ...
НАХОДЯТСЯ "незаметные"...
СНЕЖНЫЕ-домики...В которых ЭТОГО
"независимОГО--ОППОзиционера" Пашку -
ЖДУТ...ПОЛИТ--"ГНОМИКИ"...
* ВСЁ, что НУЖНО..."ОНИ" ему ВРУЧАТ.
Соответствующие ЦУ...он ТАМ получит.
Ну а ВСЯ его дружеская "РАТЬ"...
БУДЕТ бдительно - ВМЕСТЕ с ТАМошними-
за теми домиками - НАБЛЮДАТЬ...
* "ОКОРМЛЁННЫЙ"-окрыленный нужными
(КОМУ...)идеями ЭТОТ Пашечька...
в Россию вернется!И...НУЖНЫЙ(КОМУ...)
ПОЛИТ-ПРОЦЕ$$...в России начнется...
*,,ПРОСТЫМ,, бизне$$мкеном ЭТОГО
Павлика ЗОВУТ...И "это" - ВЕРИ-ГУТ!
* Так ЧЕЙ-же-он...Павлушка...
ЧЬ`ИХ это...политическая "ТУШКА"...
* в КАКОМ "курятнике" его всКОРМИЛИ,
Идеи ЧЬ`ИХ...в него ВНЕДРИЛИ...
* Он Вовочкин ПОЛИТ--"ПРОДУКТ"...
или все-же..."ИЛИ"...
>Россию Умело - ЭТИМ ЧЛЕНОМ - конечно
,,неЗАВИСИМЫМ,,...просто РАЗВЕЛИ!
* * * * *
Наверное ВСЁ-ЖЕ это Вова...Хороршо
"ПОРАБОТАЛ"...и в результате вот
ТАК`ОГО "ОППОзиционера" - он СЕБЕ -
в "противники" создал-СБОТАЛ...!
* * * * *
ЧЛЕНОМ какОЙ структуры...ЭТОТ Пашка
ЯВЛЯЕТСЯ - "А"? О...этот ПОЛИТ-секрет
- тщательно СКРЫВАЕТСЯ...
--->КРОТОМ ЧЬ`ИХ...он ЯВЛЯЕТСЯ...???
----------
Ничего ни к кому личного,так - мысли
мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ)настроения!
---Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 30-12-17.
P.S.С Праздником Вас!
с Новым - 2018-м годом!
___> И...с Днем Рождения СССР!
ПОМНИМ - 22.12.1922 г.Был Создан СССР
СССР - Наша Родина!Хорошая страна!
* За Возрождение СССР-2 !!!!!
Горелов написал 31.12.2017 00:55
Рудольф написал 31.12.2017 00:55
Кедми /Y-T/ Сталин у вас был единственным руководителем, который думал о стране. Всех остальных, это ни в малой степени не заботило.
Так дождемся мы, все-теки, кандидата, который в первую очередь думал бы о ней?!!
Умрем за товарища Грудинина! написал 31.12.2017 00:53
3авиднов Никодим написал 31.12.2017 00:41
Читатель написал 31.12.2017 00:19
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Потому как монахи не вправе иметь личную собственность.Не вправе жировать, воровать, развлекаться, а только СЛУЖИТЬ, СЛУЖИТЬ, СЛУЖИТЬ.
**** написал 31.12.2017 00:09
Навальный похож на Ельцина эпохи "Борис, ты не прав!".
Грудинин похож на Ельцина эпохи несколько пораньше...
Кто же уподобится Ельцину эпохи "Борис, борись!"?!...