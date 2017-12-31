Надежда Отечества уехала в Германию на лыжах кататься

"Комсомольская правда" сообщает: "А вот новичок в большой политике - директор «Совхоза имени Ленина» и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин Новый год встретит не в России.

- Буду в кругу друзей кататься на лыжах, - поделился с «КП» Грудинин. - Место точно не помню, друзья покупали билеты. Но это Германия. Если туда что-то везти, то возьму моченые яблоки. Поймите меня правильно: когда ты едешь в отпуск, тащить с собой кучу груза бесполезно. Мы тур покупали еще 4 месяца назад, не думая, что меня кто-то выдвинет в президенты. Каждый год катаемся где-то. И никто не планировал брать с собой чемодан квашеной капусты, соленых грибов. Мы ими наедимся уже здесь, когда вернемся".

Может, клевещут на народного кандидата, а?

Какая ж Германия, когда Родина в опасности, санкции кругом и выборы президента?

Нет, Германия страна хорошая, и если б выбор между выборами (простите за каламбур) и путевкой в Баварские Альпы (а где ж еще катаются на лыжах в Германии четкие пацаны?) - я б на эти выборы плюнул, конечно... Но я-то в президенты не избираюсь, а вот Грудинин - наоборот, выдвинулся, можно сказать, надежда всего левого, правого и посередке движения.

Что-то мне это Лешу Навального напоминает, когда он в разгар акций протеста взял, да и махнул в Мексику на Новый год, и пропал на целый месяц. Весь мир тогда удивлялся:"Революция, которая уходит на каникулы". Но мы то сразу смекнули, что никакая революция Навальному не интересна, а вот Мексика и прочие хорошие места нравятся. Парень хорошие деньги поднимает, и дай бог ему, конечно, дураков побольше...

Но у Грудинина-то с деньгой, надо полагать, все в порядке. Вот и путевочку даже не сам покупает, а так, друзья стараются. Кстати, а кто друзья у Грудинина? Ничего про них не знаем, кроме как "скажи, кто твой друг..." Но уж точно не зоотехники и полеводы: у тех в грудининском ЗАО зарплаты хоть и приличные, тысяч по 70, но с такими денежками по Баварским Альпам не рассекают. Навряд ли кто согласится месяца три работать, чтобы недельку покататься на лыжах с самим Грудининым... Так что интересно, кто ж такие друзья? Тоже, поди, успешные хозяйственники, социалисты и коммунисты?

Хорошо в Баварии на Новый год... Уважаю, со вкусом товарищ.

И все ж - а как же выборы?

Два с половиной месяца осталось, узнаваемость пока недостаточная, а тут Новый год - такой случай хоть бы к народу обратиться, хоть в YouTube. Мол, дорогие мои, обращаюсь к вам, простой механизатор...

В той же Америке как президентские гонки, там кандидаты месяцев по восемь и не спят почти, по 10 килограммов веса теряют, доктора с собой возят, чтоб откачивал, если что.

А он на лыжах катается, шнапс кушает. Приеду, говорит, и устрою вам революцию. Броневик подгоняйте...

А.Б.