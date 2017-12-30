Питерским "игиловцем"-подрывником оказался русский националист-оккультист

СМИ выясняют личность питерского взрывника, о задержании которого ФСБ рапортовала ранее. Из данных разрозненных источников следует, что бомбу в рюкзаке принес в магазин "Перекресток" 35-летний Дмитрий Лукьяненко - стоящий на учете в психоневрологическом диспансере житель Петербурга, заявивший о принадлежности к странной националистической организации. Официальных данных о нем или его мотивах нет.

"Фонтанка" сообщает, что задержали жителя Красносельского района города. Источник "Интерфакса" заявил, что задержан гражданин России Дмитрий Лукьяненко. Он придерживается националистических взглядов и заявил о членстве в организации New Age ("Новая эра").

Позже источник ТАСС объявил, что подозреваемый стоял на учете в психоневрологическом диспансере и "вел асоциальный образ жизни". По данным "Фонтанки", Дмитрию 35 лет и ранее он был судим по статье о незаконном обороте наркотиков.

Источник питерского издания утверждает, что задержали его дома и что он сразу дал признательные показания.

Telegram-канал Mash опубликовал фото мужчины, которого называет Дмитрием Лукьяненко, участником "националистического оккультного движения".

Мужчину в магазине "Перекресток" засняли камеры наблюдения: он оставил рюкзак с самодельной бомбой в камере хранения. Взрывом были ранены 18 человек.

ФСБ сообщила, что задержали его 30 декабря. Где и как прошла операция - не уточняется. После задержания подозреваемый был передан в Следственный комитет РФ для проведения дальнейших следственных действий.

В ФСБ задержанного называют сразу и исполнителем, и организатором теракта в "Перекрестке".

Напомним, сегодня же террористическая группировка "Исламское государство" (запрещённая в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в одном из магазинов Санкт-Петергбурга в четверг. Об этом сообщила группа SITE, специализирующаяся на мониторинге СМИ джихадистов.

Взрыв произошел в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались болты и гайки.

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