Питерским "игиловцем"-подрывником оказался русский националист-оккультист

СМИ выясняют личность питерского взрывника, о задержании которого ФСБ рапортовала ранее. Из данных разрозненных источников следует, что бомбу в рюкзаке принес в магазин "Перекресток" 35-летний Дмитрий Лукьяненко - стоящий на учете в психоневрологическом диспансере житель Петербурга, заявивший о принадлежности к странной националистической организации. Официальных данных о нем или его мотивах нет.
"Фонтанка" сообщает, что задержали жителя Красносельского района города. Источник "Интерфакса" заявил, что задержан гражданин России Дмитрий Лукьяненко. Он придерживается националистических взглядов и заявил о членстве в организации New Age ("Новая эра").
Позже источник ТАСС объявил, что подозреваемый стоял на учете в психоневрологическом диспансере и "вел асоциальный образ жизни". По данным "Фонтанки", Дмитрию 35 лет и ранее он был судим по статье о незаконном обороте наркотиков.
Источник питерского издания утверждает, что задержали его дома и что он сразу дал признательные показания.
Telegram-канал Mash опубликовал фото мужчины, которого называет Дмитрием Лукьяненко, участником "националистического оккультного движения".
Мужчину в магазине "Перекресток" засняли камеры наблюдения: он оставил рюкзак с самодельной бомбой в камере хранения. Взрывом были ранены 18 человек.
ФСБ сообщила, что задержали его 30 декабря. Где и как прошла операция - не уточняется. После задержания подозреваемый был передан в Следственный комитет РФ для проведения дальнейших следственных действий.
В ФСБ задержанного называют сразу и исполнителем, и организатором теракта в "Перекрестке".
Напомним, сегодня же террористическая группировка "Исламское государство" (запрещённая в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в одном из магазинов Санкт-Петергбурга в четверг. Об этом сообщила группа SITE, специализирующаяся на мониторинге СМИ джихадистов.
Взрыв произошел в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались болты и гайки.
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так то вот оно.... написал 31.12.2017 05:49
недавно вон тоже про психа,который полоснул ножом по шее корреспондентку "эха москвы",визжали что это русский фашист,русский националист...но как только выяснилось,что это гражданин израиля,все сразу умолкло...
++BW написал 31.12.2017 00:29
Не прошло и 6 лет как нашелся террорист Виталя Раздобудько!
злой ватник написал 30.12.2017 23:58
отчитались о раскрытии . да и доказали в очередной раз - что все бомбисты
из ср. азии - русские .и местные . м шевченко подтвердит , если что . бизнесу нужны дешевые азиаты . а значит пущай убивают и взрывают .
паханов это не касается . да вот будет смешно , когда азиаты
этот бизнес отберут нахрен . да только поздно . и никакая нацгвардия не спасет .
о ужосс! написал 30.12.2017 23:49
нереально недоевший написал 30.12.2017 23:18