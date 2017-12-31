Конец липового роста

Вы все слышали о том, как ВВП гремел речами о том, что экономика РФ пошла в рост, что увеличиваются инвестиции в предприятия (основные фонды), что благосостояние расеян растет. Президент тут повторял мантры Орешкина.

Все это предсказуемо оказалось «липой». Безумные непроизводительные затраты власти, усугубленные ее воровством и нежеланием развивать промышленность в «тучные» 2000-2014 годы, дополненные баскачеством налогосборщиков, дали закономерный результат.

Речи из Кремля о борьбе с бедностью и ростом имущественного расслоения в РФ, о новых грандиозных стройках инфраструктуры в грядущем Сроке на сем фоне выглядят все более и более смешными.

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«…Прирост инвестиций в основной капитал по полному кругу компаний и с учетом неформальной деятельности, по данным Росстата, в январе–сентябре 2017 года составил 4,2% относительно того же периода прошлого года, при этом по итогам полугодия прирост был внушительнее — 4,8%. Данные со снятой сезонностью говорят о явной тенденции к замедлению роста инвестиций и о выходе в третьем квартале на отрицательные темпы прироста. По оценке института «Центр развития» НИУ ВШЭ, в третьем квартале 2017-го инвестиции сократились на 2,2% к предыдущему кварталу.

В условиях слабого потребительского и экспортного спроса вслед за снижением инвестиционной активности в третьем квартале ушел в отрицательную область и прирост ВВП со снятой сезонностью, который оценивается в диапазоне от –0,3% («Центр развития») до –0,1% (Андрей Клепач, главный экономист ВЭБа).



При этом традиционно следует отметить, что в значительной мере оптимистические показатели роста инвестиций в январе–сентябре получены Росстатом путем досчета объема инвестиций, осуществляемых субъектами малого предпринимательства, а также не наблюдаемых прямыми статистическими методами. Такого рода инвестиционные вложения оценены Росстатом в 2,45 трлн рублей, что составляет около четверти всех инвестиций; их прирост в реальном выражении, по расчетам Центра развития, оценен официальной статистикой в размере около 12% относительно того же периода прошлого года. При этом инвестиции крупных и средних компаний, которые предоставляют прямую отчетность, выросли в январе–сентябре в реальном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года лишь на 1,6%.

Таким образом, налицо замедление роста инвестиций; вкупе с замедлением роста (а сейчас и вовсе со спадом) в промышленности и экономике в целом это говорит о том, что все разговоры о полноценном выходе из рецессии и начале фазы роста были всего лишь попыткой выдать желаемое за действительное.

В целом на инвестиционном рынке можно выделить ряд тяжелых диспропорций. Перекос в сторону добывающих и инфраструктурных секторов наглядно проявляется, в частности, в том, что объемы инвестиций в добычу полезных ископаемых или в транспортировку и хранение (если взять ее вместе с обеспечением электрической энергией, газом и паром, водоснабжением и утилизацией отходов) примерно в два раза превышают инвестиции во всю обрабатывающую промышленность (оценка Центра развития). Рост инвестиционной активности в секторах очень тесно увязан с текущим ростом выпуска, а инвестиций вне увязки с текущим ростом нет. При этом ряд секторов находится в производственно-инвестиционном кризисе (металлургия, полиграфия, оптика) — здесь наблюдается сокращение и выпуска, и инвестиций (см. график)…»



«Эксперт», N1, 2018 г.







Листаем тот же номер журнала дальше. Статья Александра Ивантера «Фальстарт роста». Он пишет: снижение Центробанком учетной ставки уже не помогает – она все равно слишком высокая.

Спад в обеспечении газом, паром и электричеством промышленности наблюдается уже 12 месяцев. (Привет «росту» в выступлениях Путина).

Лидеры падения в реальном секторе (ноябрь 2017-го к июню 2017) :

Добыча нефти и попутного газа – минус 1%.

Добыча и обогащение антрацита – минус 3,9%.

Коммунальные отрасли – минус 4,5%.

Добыча металлических руд – минус 6,1%.

Добыча прочих полезных ископаемых – минус 9,9%.



Химическая промышленность – минус 1%.

Мебель – минус почти 2%.

Машины и оборудование – минус 2%.

Обработка древесины и производство изделий из дерева – минус 7%.

Электрооборудование – минус примерно 9%.

Компьютеры, электроника и оптика – минус 16%.

Табак – минус 30%.



Рост показали:

Готовые металлические изделия – плюс 12%.

Автотранспорт – 7%.

Ювелирные изделия - + 6,9%.

Изделия из пластмасс – 6%.

Локомотивы и вагоны – 5%.

Пищевая индустрия – 3%.

Лекарства – 2,5%

Металлургия и резиновые изделия – рост около 0,3%.

***



Причины спада очевидны: обнищание потребителей (доходы граждан падают), недоступный для производства (да и потребителя) кредит, да свирепоствование налоговиков, дерущих налоги с падающего производства. Ведь фискальные-то сборы растут! Да еще и власть вводит фактически новые налоги.

Немудрено, почему Кремль сейчас все более склоняет голову перед Западом и отползает, почему он сокращает оборонные расходы и выказывает намерение уступать по вопросу Донбасса.

Он не может справится с кризисом.