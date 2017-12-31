Конец липового роста

Вы все слышали о том, как ВВП гремел речами о том, что экономика РФ пошла в рост, что увеличиваются инвестиции в предприятия (основные фонды), что благосостояние расеян растет. Президент тут повторял мантры Орешкина.
Все это предсказуемо оказалось «липой». Безумные непроизводительные затраты власти, усугубленные ее воровством и нежеланием развивать промышленность в «тучные» 2000-2014 годы, дополненные баскачеством налогосборщиков, дали закономерный результат.
Речи из Кремля о борьбе с бедностью и ростом имущественного расслоения в РФ, о новых грандиозных стройках инфраструктуры в грядущем Сроке на сем фоне выглядят все более и более смешными.
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«…Прирост инвестиций в основной капитал по полному кругу компаний и с учетом неформальной деятельности, по данным Росстата, в январе–сентябре 2017 года составил 4,2% относительно того же периода прошлого года, при этом по итогам полугодия прирост был внушительнее — 4,8%. Данные со снятой сезонностью говорят о явной тенденции к замедлению роста инвестиций и о выходе в третьем квартале на отрицательные темпы прироста. По оценке института «Центр развития» НИУ ВШЭ, в третьем квартале 2017-го инвестиции сократились на 2,2% к предыдущему кварталу.
В условиях слабого потребительского и экспортного спроса вслед за снижением инвестиционной активности в третьем квартале ушел в отрицательную область и прирост ВВП со снятой сезонностью, который оценивается в диапазоне от –0,3% («Центр развития») до –0,1% (Андрей Клепач, главный экономист ВЭБа).
При этом традиционно следует отметить, что в значительной мере оптимистические показатели роста инвестиций в январе–сентябре получены Росстатом путем досчета объема инвестиций, осуществляемых субъектами малого предпринимательства, а также не наблюдаемых прямыми статистическими методами. Такого рода инвестиционные вложения оценены Росстатом в 2,45 трлн рублей, что составляет около четверти всех инвестиций; их прирост в реальном выражении, по расчетам Центра развития, оценен официальной статистикой в размере около 12% относительно того же периода прошлого года. При этом инвестиции крупных и средних компаний, которые предоставляют прямую отчетность, выросли в январе–сентябре в реальном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года лишь на 1,6%.
Таким образом, налицо замедление роста инвестиций; вкупе с замедлением роста (а сейчас и вовсе со спадом) в промышленности и экономике в целом это говорит о том, что все разговоры о полноценном выходе из рецессии и начале фазы роста были всего лишь попыткой выдать желаемое за действительное.
В целом на инвестиционном рынке можно выделить ряд тяжелых диспропорций. Перекос в сторону добывающих и инфраструктурных секторов наглядно проявляется, в частности, в том, что объемы инвестиций в добычу полезных ископаемых или в транспортировку и хранение (если взять ее вместе с обеспечением электрической энергией, газом и паром, водоснабжением и утилизацией отходов) примерно в два раза превышают инвестиции во всю обрабатывающую промышленность (оценка Центра развития). Рост инвестиционной активности в секторах очень тесно увязан с текущим ростом выпуска, а инвестиций вне увязки с текущим ростом нет. При этом ряд секторов находится в производственно-инвестиционном кризисе (металлургия, полиграфия, оптика) — здесь наблюдается сокращение и выпуска, и инвестиций (см. график)…»
«Эксперт», N1, 2018 г.
Листаем тот же номер журнала дальше. Статья Александра Ивантера «Фальстарт роста». Он пишет: снижение Центробанком учетной ставки уже не помогает – она все равно слишком высокая.
Спад в обеспечении газом, паром и электричеством промышленности наблюдается уже 12 месяцев. (Привет «росту» в выступлениях Путина).
Лидеры падения в реальном секторе (ноябрь 2017-го к июню 2017) :
Добыча нефти и попутного газа – минус 1%.
Добыча и обогащение антрацита – минус 3,9%.
Коммунальные отрасли – минус 4,5%.
Добыча металлических руд – минус 6,1%.
Добыча прочих полезных ископаемых – минус 9,9%.
Химическая промышленность – минус 1%.
Мебель – минус почти 2%.
Машины и оборудование – минус 2%.
Обработка древесины и производство изделий из дерева – минус 7%.
Электрооборудование – минус примерно 9%.
Компьютеры, электроника и оптика – минус 16%.
Табак – минус 30%.
Рост показали:
Готовые металлические изделия – плюс 12%.
Автотранспорт – 7%.
Ювелирные изделия - + 6,9%.
Изделия из пластмасс – 6%.
Локомотивы и вагоны – 5%.
Пищевая индустрия – 3%.
Лекарства – 2,5%
Металлургия и резиновые изделия – рост около 0,3%.
***
Причины спада очевидны: обнищание потребителей (доходы граждан падают), недоступный для производства (да и потребителя) кредит, да свирепоствование налоговиков, дерущих налоги с падающего производства. Ведь фискальные-то сборы растут! Да еще и власть вводит фактически новые налоги.
Немудрено, почему Кремль сейчас все более склоняет голову перед Западом и отползает, почему он сокращает оборонные расходы и выказывает намерение уступать по вопросу Донбасса.
Он не может справится с кризисом.
н о р д - МАН написал 31.12.2017 03:30
рядом повесить фашистов - стрелкова, какашникова и прочую шваль!
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Нереально.
У хунты бункер на Урале докопан - там "красная кнопка", охрана, периметр ряда в три, включая дистанционно-управляемые минные поля типа "кактус" и в холодильничке жратвы лет на 5 минимум.
Самый эффективный способ борьбы с хунтой сколь-нибудь индустриально-развитого государства - предложил Нельсон Мандела: крушить инфраструктуру.
ВоШьдей у хунты - очередь стоит, вертухаев они миллионами могут закапывать (меньше пенсий платить), а вот без инфраструктуры им КАПЭЦ.
Не случайно у Газпрома и ему подобных уже есть частные армии для охраны (плохонькой) их коммуникаций.
А уж коммуникаций в Этой Стране - как вен на руках-ногах пьяной вдребадан блЛяди. Чиркнуть бритовкой - только захотеть.
Нынче здесь, а завтра - там.
Н о р д - МАН написал 31.12.2017 03:22
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Слишком просто и глупо.
Грудинин - имитатор. Он нужен только для слов, произносимых ртом. В ушки быдляку. Каких слов и о чем - по сути не важно.
Потому что "если что" - РЕАЛЬНЫМ премьером путлера будет Золотов. Если не поможет - с Шойгой напару.
Инсайд написал 31.12.2017 02:47
Хитрый план Путина написал 31.12.2017 02:37
росомаха написал 31.12.2017 01:58
рядом повесить фашистов - стрелкова, какашникова и прочую шваль!
Лис написал 31.12.2017 01:16
как бы понятно написал 31.12.2017 00:42
получили войну против своих соседей, с неизбежными проблемами
наступили на грабли, расшибли лоб, но калашников предлагает прыгать на граблях
до тех пор пока не поломается древко
а вдруг рожа разобьется в хлам раньше?