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Московский листок

В Новый год у парадного подъезда "Единой России"

Опубликовано 31.12.2017 автором Е. Сидоренкова в разделе комментариев 1

В Новый год у парадного подъезда "Единой России"

Вера Шихова, которая с 2013 года держит бессрочный пикет в Москве в защиту нарушенных прав своего сына, пострадавшего на шахте Зиминка, решила обратиться за помощью к партии "Единая Россия". Это не первое обращение Веры Шиховой к правящей партии, но первое за 2017-й год (из которого уже 8 месяцев отдано ежедневному пикету).

В офисе "Единой России", что располагается сейчас рядом со станцией метро Кутузовской, 20 декабря был неприёмный для посетителей день. Принимали только письменные обращения. Но принять и такое письменное обращение в офисе согласились не сразу, но лишь после того, как Шихова развернула свой плакат перед офисом.

"Единая Россия" вызвала полицию, которая, впрочем, не обнаружив со стороны Шиховой никаких правонарушений, уехала, оставив правящую партию один на один с Верой Шиховой.

На другой день, 21 декабря, Вера Шихова отправилась снова к "Единой России", благо там официально проходил приёмный день.

Принимающего в этот день депутата не оказалось на месте, принимал его помощник, впрочем, и здесь произошла неожиданная неприятность - письменное обращение, сданное в Приёмную накануне, бесследно исчезло. Всё, что смогли предложить Вере Шиховой - написать многостраничное обращение заново. Тома таких обращений Шиховой уже пылятся в кабинетах различных ведомств, но, видимо, это единственное, что могут ей предложить власти в ответ на заявленные ею факты нарушения конституционных прав её сына.

Несколько раз Шихова выходила с пикетами к Приёмной "Единой России", единороссы её молча фотографировали, но никто из них даже не поинтересовался, что заставило её выйти в пикет. Мимо Шиховой к партийному офису подъезжали машины, из них выносили корзины с цветами, коробки (наверное, с новогодними подарками), а Вера Шихова одиноко стояла с плакатом в защиту своего сына.

У Веры Шиховой - штрафы (30 тысяч за подставные пикеты, организованные властями, с её пенсией в 8. 5 тысяч), её сыну, которому в воротнике Шанца, с поясничным корсетом и спинодержателем ставят 80% трудоспособности, без финансовой помощи матери не выжить, но их обращения о нарушенных правах власти игнорируют. И не только потому, что у них - Новый Год. Просто сокрытие профессиональных травм для капиталистического общества - дело верное и дело привычное.

Одиночные пикеты Веры Шиховой продолжаются - в первой половине дня у Приёмной Президента, во второй - на Манежной площади.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ося написал 31.12.2017 17:52
Наверно и Баранов приезжал с поздравлениями.Ярый защитник путинского режима не мог не отметиться у едросии
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