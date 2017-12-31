"Которые тут временные?.. НЕ слазь!"

В дни недавнего 100-летнего юбилея Революции мимо внимания общества, кажется, совершенно прошла незамеченной маленькая, но поистине гениальная штука, которую отколол директор Государственного Эрмитажа. А она стоила того, чтобы обратить на неё внимание! Дело в том, что в малой столовой Зимнего дворца, где в ночь с 25 на 26 октября заседали члены Временного правительства, стояли, и до сих пор стоят настольные часы. Они были остановлены в момент ареста министров-"капиталистов" — в 2 часа 10 минут 26 октября 1917 года, и не заводились в течении ста лет (!). И вот, как выясняется, в день столетия ареста временных министров, в ночь с 25 на 26 октября 2017 года, часы ВНОВЬ ЗАВЕДЕНЫ по решению директора Эрмитажа.

Видимо, гражданин директор сам до конца не понял, что он сделал. Он совершенно забыл, или не стал вдумываться, что само название "Временное правительство" самым тесным и неразрывным образом связано с понятием "время". Лучше всего эту связь выразил пролетарский поэт в известных строчках:

И в эту

тишину

раскатившийся всласть

бас,

окрепший

над реями рея:

"Которые тут временные?

Слазь!

Кончилось ваше время".

Те, кто сто лет назад торжественно остановил ход часов, именно эту мысль и выразили своим жестом: ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИСЧЕРПАЛО СВОЁ ВРЕМЯ.

И вот столетие спустя потомки не придумали ничего умнее, как завести часы вновь. То есть время Временного правительства СНОВА ПОШЛО... Ох, как бы г-н директор Эрмитажа за свой умнейший жест не получил от власть имущих совсем не ту благодарность, на которую он рассчитывал. :) А как было бы здорово... в продолжение того же прекрасного исторического символизма переместить знаменитые часы куда-нибудь в те места, где заседает нынешнее правительство буржуазной России. Пусть они тикают там, как заложенная бомба. Чтобы во время заседания господа министры могли нервно поглядывать на исторический циферблат... "Ещё идут старинные часы?". "Ещё идут". "Кончилось наше время?". "Нет, не кончилось ещё..." "Что, слазить?" "Нет, можно посидеть... пока".

Тогда уж можно было бы не сомневаться, что сценка, описанная поэтом, не за горами и практически неотвратима:

Вбегает

юнкер:

"Драться глупо!"

Тринадцать визгов:

— Сдаваться!

Сдаваться!

А в двери —

бушлаты,

шинели,

тулупы...

Ну, а пока что будем внимательно следить за часами. Время пошло...

P.S. Ещё в связи с "гениальным" историческим жестом директора Эрмитажа вспомнил сценку из какой-то кинокомедии чёрного юмора: полицейские находят странный агрегат с привязанными к нему часами. "Ай-яй-яй, а а часики-то отстают! — сетует один из них. — На пять минут. Надо подвести..." И подводит...