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Московский листок

Питерский сумасшедший наци-подрывник боролся с соседствующей с супермаркетом сектой

Опубликовано 31.12.2017 в разделе комментариев 4

терроризм неонацизм ленинград

Задержанный по подозрению в организации и исполнении взрыва в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге Дмитрий Лукьяненко в ходе допроса рассказал силовикам, что хотел таким образом привлечь внимание людей к расположенной в нескольких сотнях метров от магазина школе "Дэир", которую сам он окрестил "сектой экстрасенсов". Видеозапись разговора Лукьяненко с правоохранителями опубликовал портал "Фонтанка". 

"Улица Жукова, 23. Там находится школа "Дэир". Это как бы секта экстрасенсов. Я ходил туда, вот. И для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу. Положил ее и оставил две флешки, которые находятся в этом магазине", - заявил Лукьяненко. 

Как уточняет "Фонтанка", в магазине после взрыва были обнаружены две флешки, одну из которых кто-то впихнул в батон колбасы. Другую нашли посетители или работники центра "Дэир" ("Дальнейшее энерго-информационное развитие"). На всех носителях информации содержались угрозы и критика в адрес школы "Дэир", а также чертежи взрывного устройства. 

Эту информацию журналисты косвенно смогли подтвердить в самом учебном заведении. Так, одна из преподавателей, услышав слова о флешке, тут же сообщила, что ничего не может говорить, поскольку идет следствие. Другой собеседник из этой школы заявил, что к ним приходили сотрудники ФСБ, "что-то искали, кого-то допрашивали". 

Школа "Дэир" предлагает более 30 семинаров и практик, которые якобы направлены на повышение благосостояния и улучшение здоровья. Например, в практике центра есть такие курсы, как "Технологии тайной власти" и "Базовые аспекты сексуальности по системе тренировки навыков". Юридическим лицом школы является ООО "Центр Возможности человека". 

Во время допроса Лукьяненко также рассказал подробности о заложенной им бомбе: "Красная. Огнетушитель, как бы. С шайбами. Просто зашел, принес ее, положил и оставил...в бардачок. Ну, где люди складывают эти вещи. Потом пошел внутрь магазина, положил флешку по правому углу как бы магазина. Там не было продуктов, пустая полка была, туда положил. Потом прошел налево, вот, и положил, там тоже не было, шоколадки были, ну там не было шоколадок, туда положил флешки".

Напомним, вчера террористическая группировка "Исламское государство", запрещённая на территории РФ, взяла на себя ответственность за взрыв в одном из магазинов Санкт-Петергбурга в четверг. Об этом сообщила группа SITE, специализирующаяся на мониторинге СМИ джихадистов. 

Взрыв произошел в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались болты и гайки.

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Всего комментариев к статье: 4
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Питерский сумасшедший
Мытарь написал 31.12.2017 17:34
Вот только ИГИЛ, не к ночи будь помянут, взял ответственность на себя.
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Заголовок к статье придумал идиот.
Спор неуместен написал 31.12.2017 16:48
Кого больше всего боится, шельмует и репрессирует оккупационная власть - русских националистов, ибо они выражают попранные права и интересы русского народа, государствообразующего.А интересы русского народа, жить для себя и не давать себя "доить" всяким иноплеменцам.
Цель русских националистов в создании Русского национального государства. Будет сильным русский народ, будет и сильное государство Россия или Русь. А будет оно проходным двором, с многонационалочкой, как сейчас, то останется деградирующей колонией, с перспективой исчезновения.
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(без названия)
спецслужбам веры нет, и не отмыться им. написал 31.12.2017 16:00
что по версии спецслужб организатором теракта в Петербурге якобы является местный националист по имени Дмитрий. Версия как минимум подозрительная. Националисты не ведут борьбу с простыми людьми, у нас нет причин организовывать взрывы, от которых должны пострадать случайные граждане. Более того - такие поступки прямо противоречат националистической идее. Сообщается также, что этот якобы организатор имел судимость за наркотики, что также не очень характерно для националистов. К тому же ранее силовики распространили фото подозреваемого - по внешним признакам выходца из Средней Азии. Так что варианта тут два: либо этот Дмитрий на самом деле не националист, либо он не имеет отношения к преступлению.Ответственность за взрыв на себя взяло запрещенное "Исламское государство".
Такое впечатление . что дают информацию для конченных идиотов. которые вообще не имеют представление что такое народ -нация и националист -народник. Если даже он был ультро радикальным нацистом, он бы взорвал администрацию оккупационный власти. жандармерию или контру тайной полиции. Но уж никак не стал бы взрывать русских людей в магазине, даже наоборот - при случаи помешал бы такому покушению на свою кровь
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(без названия)
+bw написал 31.12.2017 13:13
А к какой нацистской партии/движению принадлежал Лукьяненко?
И откуда ты, Баранов, это узнал?
А... В ФСБ тебе сказали... Вот как.
.
Или очередной многонациональный пролетарский понос пришиб?
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