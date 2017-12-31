Минфин удалил информацию о зарплатах министров

С сайта Министерства финансов исчезли данные о размере зарплат членов правительства России за 2016 год, сообщает РБК.

11 декабря Минфин разместил на своём сайте десятки наборов открытых данных, где указывалось, в частности, какую зарплату получали чиновники в 2016 году.

Но 28 декабря все эти данные с сайта Минфина исчезли без какого-либо объяснения со стороны ведомства. По состоянию на 31 декабря в реестре открытых данных Минфина их по-прежнему нет.

В Минфине на запрос агентства не ответили. По данным РБК, чиновники выразили недовольство по поводу публикации данных о своих зарплатах. В одном из министерств это назвали "диверсией".

Согласно данным Минфина, самым высокооплачиваемым министром в 2016 году был министр финансов - 1,729 млн руб. в месяц. Министры экономического развития и энергетики получали 1,27 миллиона и 1,16 миллиона рублей соответственно. Немногим меньше миллиона в прошлом году получали глава МЧС – 954 тысячи рублей. Министр промышленности и торговли – 921 тысячу рублей. Министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования – от 497 до 634 тысяч рублей. Не было данных по зарплатам в Минобороны, МВД, СВР и ФСБ.