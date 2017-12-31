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Московский листок

Минфин удалил информацию о зарплатах министров

Опубликовано 31.12.2017 в разделе комментариев 6

Минфин удалил информацию о зарплатах министров

С сайта Министерства финансов исчезли данные о размере зарплат членов правительства России за 2016 год, сообщает РБК.

11 декабря Минфин разместил на своём сайте десятки наборов открытых данных, где указывалось, в частности, какую зарплату получали чиновники в 2016 году.

Но 28 декабря все эти данные с сайта Минфина исчезли без какого-либо объяснения со стороны ведомства. По состоянию на 31 декабря в реестре открытых данных Минфина их по-прежнему нет.

В Минфине на запрос агентства не ответили. По данным РБК, чиновники выразили недовольство по поводу публикации данных о своих зарплатах. В одном из министерств это назвали "диверсией".

Согласно данным Минфина, самым высокооплачиваемым министром в 2016 году был министр финансов - 1,729 млн руб. в месяц. Министры экономического развития и энергетики получали 1,27 миллиона и 1,16 миллиона рублей соответственно. Немногим меньше миллиона в прошлом году получали глава МЧС – 954 тысячи рублей. Министр промышленности и торговли – 921 тысячу рублей. Министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования – от 497 до 634 тысяч рублей. Не было данных по зарплатам в Минобороны, МВД, СВР и ФСБ.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: макробию4-5
Поздравляю! написал 31.12.2017 18:02
А нам зарплату - аж на 4%! Ух, заживем! Будет теперь чем повышение цен за проезд на метро и автобус/троллейбус скомпенсировать! Спасибо нашему дорогому Президенту Путину! Собянин за проезд повысил, а Путин зарплату добавил. Путин - хороший, а Собянин - плохой!
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(без названия)
......... . . написал 31.12.2017 17:43
и кстати, неплохо было бы меня опять забанить на месяц - другой.
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(без названия)
........ . . написал 31.12.2017 17:41
любопытное исследование на тему зарплат в Росфедерации: labor-union.wikia.com/wiki/Main
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(без названия)
макробий4-5 написал 31.12.2017 17:32
У жены тоже пенсию добавили на пять рублей.
Ежемесячно!
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ГыГыГыГыГы......
Лис написал 31.12.2017 13:39
Ссут богатенькие вурдалаки "любви" народной.
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(без названия)
ТФК написал 31.12.2017 13:32
Бояться, что народ до получки взаймы просить будет.
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