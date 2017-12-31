В Новый год - с новым мировым гуманитарным кризисом

В 2018 году может произойти один из самых острых гуманитарных кризисов со времён окончания Второй мировой войны, заявила государственный секретарь международного развития Великобритании Пенни Мордаун.

— Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать ещё более мрачным, — приводит его слова The Telegraph.

ООН в марте заявила о крупнейшем гуманитарном кризисе с 1945 года. По данным организации, его причиной является голод в Йемене, Южном Судане, Сомали и в северо-восточной Нигерии.

- А чего, собственно, ждали? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Население слаборазвитых стран плодится, как кролики, и это прямое следствие их слаоразвитости. Как только какой-то сране повезет выбиться в более развитые, плодовитость резко снижается, и уже можно расчитывать, сколько жратвы должна произвести та или иная страна, чтобы не испытывать проблем с продовольствием. Но мировая система так устроена, что большая часть планеты обречена на слаборазвитость и нищету. Нет СССР, который передавал технологии, давал образование - есть только гуманитарные подачки, которые никак не выводят народы и страны на более высокий уровень. Более того, в прошлом высокоразвитые страны опускаются до уровня Африки - например, Украина, государства Средней Азии. Кончится все великим переселением народов, когда размножившиеся варвары снесут эфемерные цивилизации Запада. Не в новом году, конечно, позже. Но процесс уже идет.