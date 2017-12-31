Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Новый год - с новым мировым гуманитарным кризисом

Опубликовано 31.12.2017 в разделе комментариев 7

В Новый год - с новым мировым гуманитарным кризисом

В 2018 году может произойти один из самых острых гуманитарных кризисов со времён окончания Второй мировой войны, заявила государственный секретарь международного развития Великобритании Пенни Мордаун.

— Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать ещё более мрачным, — приводит его слова The Telegraph. 

ООН в марте заявила о крупнейшем гуманитарном кризисе с 1945 года. По данным организации, его причиной является голод в Йемене, Южном Судане, Сомали и в северо-восточной Нигерии.

- А чего, собственно, ждали? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Население слаборазвитых стран плодится, как кролики, и это прямое следствие их слаоразвитости. Как только какой-то сране повезет выбиться в более развитые, плодовитость резко снижается, и уже можно расчитывать, сколько жратвы должна произвести та или иная страна, чтобы не испытывать проблем с продовольствием. Но мировая система так устроена, что большая часть планеты обречена на слаборазвитость и нищету. Нет СССР, который передавал технологии, давал образование - есть только гуманитарные подачки, которые никак не выводят народы и страны на более высокий уровень. Более того, в прошлом высокоразвитые страны опускаются до уровня Африки - например, Украина, государства Средней Азии. Кончится все великим переселением народов, когда размножившиеся варвары снесут эфемерные цивилизации Запада. Не в новом году, конечно, позже. Но процесс уже идет.



Рейтинг:   4.86,  Голосов: 7
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Да здравствует пролетарский интернационализм!!!
Надо было еще написал 31.12.2017 17:42
добавить - "народов Азии и Африки!!!!".Пролетарии, если по этимологическому смыслу понятия, это те, у кого ничего нет, кроме детей. Т.е. пролетарии - это именно те, кто в странах Африки/Азии активно размножается и голодает. А современные рабочие промышленно развитых стран уже давно пролетариями не являются, они обуржуазились всерьез и надолго: тачка, дачка, жрачка, от жены заначка - вот смысл их существования. Им есть что терять и призывать их к интернационализму глупо, делиться с азиатскими/африканскими пролетариями они вряд ли будут по доброму желанию. Если только Меркель их заставит. Или какой-нибудь Макарон :))
Ответить
(без названия)
**** написал 31.12.2017 16:52
У черножопых нашлось хорошее оружие против беложопых - размножение с опережением...
Ответить
Re:
ваю написал 31.12.2017 16:12
Дело не в путлере. Украина - фашистское, антикоммунистическое, воровское, бандитское и предательское государство, где запрещают русский язык. Ее крах в следующем году будет закономерным исходо.
Ответить
(без названия)
пахому написал 31.12.2017 15:32
чеченцы вас уже дрючат
Ответить
(без названия)
Пахом написал 31.12.2017 15:06
И каким же оружием эти варвары нас снесут?
Скорее мы их похороним, чем они нас.
Ответить
(без названия)
вай вай написал 31.12.2017 14:38
ну как же баранов не пустит газы в сторону Украины??
ты типичная фашистская *****, баранов
подленькая, вонючая, мелочная, тупая, выслуживающаяся перед путлером
это хорошо что коммунисты на россии такие гаденыши
Ответить
Да здравствует Мировая Коммунистическая Революция!!!
Лис написал 31.12.2017 14:20
Да здравствует пролетарский интернационализм!!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сожалеете ли вы о распаде СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
Питерский сумасшедший наци-подрывник боролся с соседствующей с супермаркетом сектой
Питерский сумасшедший наци-подрывник боролся с сос...
31.12.2017
М.Калашников и В.Боглаев. Трамп и Путин &#8211; противоположности
М.Калашников и В.Боглаев. Трамп и Путин – пр...
31.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Новый год - с новым мировым гуманитарным кризисом (7)
Минфин удалил информацию о зарплатах министров (6)
В Новый год у парадного подъезда "Единой России" (1)
"Которые тут временные?.. НЕ слазь!" (4)
Питерский сумасшедший наци-подрывник боролся с соседствующей с супермаркетом сектой (4)
Конец липового роста (20)
Поможем Яндексу помочь нам. Обращение к читателям ФОРУМа.мск (13)
Надежда Отечества уехала в Германию на лыжах кататься (99)
В Новый год без гроша в кармане - в ожидании 9 января (5)
Питерским "игиловцем"-подрывником оказался русский националист-оккультист (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Итоги года: Максим Калашников
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Capitalist pig
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Не верю
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Всё что вам говорят всякие дяди помимо нас, не есть правда
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss