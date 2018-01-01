Иногда конкуренты арестовывают и реальных тварей

Поздравляю читателей с Новым годом, желаю всем удачно совершить то, что положено. А я напишу о некоторых издевательских аспектах дела ИГПР ЗОВ.

Напомню, что по делу ИГПР ЗОВ первые обыски проводил и впоследствии просил суд продлить нам нахождение под стражей следователь СК ЦАО Москвы майор А. Бычков, потом у него появились более важные дела (о которых ниже) и он передал следствие майору Н. Талаевой. А направляли их деятельность и продляли следствие их честнейшие и мудрые руководители, подобранные мудрым и честнейшим Бастрыкиным, - руководитель следственного управления Следственного комитета по Центральному административному округу Москвы полковник А. Крамаренко и его заместитель подполковник А. Хурцилава (умом которого особенно восхищалась Талаева). Да и как было не восхищаться умом честностью этих соратников Бастрыкина, если они орудовали, прошу прощения, «служили закону» в одном здании с прокурором округа страшим советником юстиции М. Устиновским.

Вот эти умнейшие и честнейшие специалисты и завели дело ИГПР ЗОВ за: «создание инициативных групп по проведению референдума; последующее проведение референдума с целью внесения изменений в Конституцию РФ об ответственности высших органов власти перед народом; пропаганда идеи принятия закона «Об оценке деятельности Президента и членов Федерального собрания Российской Федерации народом России».

Но, если кто помнит, то ФСБ летом прошлого года арестовала генерала Д. Никандрова, первого заместителя начальника ГСУ СКР по Москве генерала А. Дрыманова, а также заместителя А. Бастрыкина, начальника главного управления межведомственного взаимодействия и службы безопасности СКР генерала М. Максименко. А в компанию к ним, и главу УСБ следственного комитета полковника Александра Ламонова. Взяли их за связь с ворами в законе, причём, «шестеркой» в организации этой связи с преступниками был майор Бычков, который тут же и сдал ФСБ своих генералов в обмен заключения в СИЗО на домашний арест. Попутно выяснилось, что воры в законе особо не заморачивались, и вели переговоры о размере взяток прямо в прокуратуре ЦАО, под крышей полковника Крамаренко и прокурора Устиновского.

Логика требовала от ФСБ брать и остальных преступных тварей сразу, но летом 2016 года мы прочли всего лишь:

«30 июля 2016. Из-за дела «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодого) уволились глава следственного управления Следственного комитета по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко, его заместитель Александр Хурцилава и следователь по особо важным делам Андрей Бычков. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным газеты, руководство ГСУ СК удовлетворило рапорты Крамаренко, Хурцилавы и Бычкова об увольнении по собственному желанию 29 июля. Источник «Коммерсанта» в ведомстве сообщил, что рапорты были поданы после того, как следственное управление ФСБ возбудило в отношении следователей уголовное дело о превышении должностных полномочий (статья 286 УК)».

Ну, возбудило и возбудило, а результат где? По делу ИГПР ЗОВ за организацию референдума мы были арестованы в течении недели после возбуждения уголовного дела, а тут месяц за месяцем идут и идут…

Сначала появилось что-то неуверенное:

«04.09.2017. «Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски у руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве генерал-майора юстиции Александра Дрыманова. Об этом сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах…». Но сразу же: «Помощник Александра Дрыманова Оксана Пищулина заявила, что никаких следственных действий в ГСУ СКР по Москве не проводится, а ее начальник находится на рабочем месте».

И вот сообщение:

«28.12.2017. В среду по обвинению в коррупционных связях с вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой) был арестован Алексей Крамаренко — бывший начальник следственного управления СКР по Центральному округу Москвы, в последнее время работавший в «Роснефти». Он стал уже четвертым высокопоставленным сотрудником комитета, фигурирующим в этом деле. По данным источников «Ъ», на очереди еще несколько руководящих сотрудников СКР, а кадровая зачистка ведомства в целом продлится до весны.

Заседание Лефортовского райсуда, избиравшего меру пресечения полковнику Крамаренко, длилось всего несколько минут. Как только в зал провели закованного в наручники обвиняемого, старательно закрывавшего лицо капюшоном толстовки, судья Елена Галиханова объявила о закрытии процесса, мотивируя это тем, что на слушаниях может быть разглашена государственная или «иная охраняемая законом тайна». Публично огласила она только резолютивную часть своего решения, из которой следовало, что господин Крамаренко, обвиняемый Следственным управлением ФСБ РФ в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) отправляется в СИЗО до 15 февраля 2018 года.

…Как пояснил близкий к расследованию источник «Ъ», Алексей Крамаренко, как и трое его арестованных ранее коллег, по версии ФСБ, был связан с вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой). Всех четверых влиятельный Шакро, по версии следствия, задействовал в теме освобождения от уголовной ответственности своего ближайшего соратника, криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), оказавшегося под арестом сразу после масштабной разборки со стрельбой, произошедшей 14 декабря 2015 года у ресторана Elements на Рочдельской улице.

Для освобождения Итальянца вор Шакро и задействовал свои связи в правоохранительной системе. По данным источника «Ъ», борьба за освобождение Итальянца велась по двум направлениям. Первый заход, как уже сообщал «Ъ», осуществлялся через федеральный СКР — следствие полагает, что €500 тыс. от Шакро были переданы через посредников главе УСБ комитета Александру Ламонову, а конечным получателем взятки стал его непосредственный начальник, руководитель курирующего УСБ главка комитета Михаил Максименко. Авторитетнейший в следственной системе, господин Максименко, давний друг и, по сути, телохранитель главы СКР Александра Бастрыкина, по мнению источников «Ъ», обеспечил коррупционным планам Шакро прикрытие сверху. Он «убедительно попросил» тогдашнего заместителя начальника ГСУ СКР по Москве Дениса Никандрова поспособствовать переквалификации предъявленного Итальянцу обвинения в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) на более мягкую ст. 330 УК РФ «Самоуправство».

…По ходу следствия все предполагаемые посредники согласились на официальное, с заключением досудебных соглашений, либо неофициальное сотрудничество с ФСБ. В рамках этого сотрудничества один из них, предположительно Денис Никандров, и рассказал следствию о том, что в теме освобождения Итальянца на самом деле оплачивалось не только давление сверху, но и инициатива снизу. Ее, по данным источника «Ъ», за $200 тыс. согласился обеспечить тогдашний глава управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко. Полковник без особого труда «мотивировал» непосредственно подчиненного ему следователя, после чего тот уже сам выступил с предложением о переквалификации обвинения Итальянцу.

Отметим, что ответственное решение по резонансному делу летом прошлого года принималось коллегиально. По данным источника «Ъ», инициативу следователя на совещании поддержали не только господа Крамаренко и Никандров, но также некоторые представители ГСУ СКР по Москве. Наконец, решение было одобрено руководством Моспрокуратуры. О роли других участников совещания в коррупционной схеме уже говорил ФСБ Денис Никандров, а в ближайшее время его слова, очевидно, будут подкреплены показаниями Алексея Крамаренко. Как только это произойдет, возможно, последуют новые громкие разоблачения и аресты».

Оцените прочитанное. В этой банде, помимо следователей, были и прокуроры, о фамилиях которых пока молчат. Второе, эти животные беззастенчиво выдают следователям ФСБ друг друга - майор Бычков «заложил» генералов Максименко и Никандрова, а того же полковника Крамаренко «заложил» генерал Никандров.

Как видите, фальсифицировали дел ИГПР ЗОВ исключительно преступные и мерзкие твари, но, что интересно, они в тюрьме подают заявления об увольнении из Следственного комитета и переходе на богатую пенсию.

А я напомню, что суд лишил подполковника авиации и участника боевых действий Кирилла Барабаша воинского звания. А эти твари, так останутся генералами и полковниками.

Это их, этих тварей, власть. Даже когда их самих сажают конкуренты.