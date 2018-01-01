Непохожий на себя Путин разрешил рождаться детям

Путин выступил с ежегодным новогодним обращением к гражданам страны, поздравил с праздником и пожелал успехов и благополучия.
"Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас", — добавил он.
- Я более пустого и какого-то нелепого поздравления не припомню, - отметил глвный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Даже Димон, и тот что-то связное пробормотал насчет новых возможностей и возможных успехов. А тут - ну прям Иегова: плодитесь и размножайтесь... И главное что-то совсем на себя не похож. На Фантомаса больше...
Абсурд в новогодний вечер написал 01.01.2018 05:44
но мучить 140 млн человек он хочет... написал 01.01.2018 04:21
Ася Вася написал 01.01.2018 03:55
Sivuy написал 01.01.2018 03:35
Антон Умный написал 01.01.2018 03:04
бабушка-одуванчик написал 01.01.2018 02:15
Лис написал 01.01.2018 02:12
23463472725 написал 01.01.2018 01:55
Неспроста написал 01.01.2018 01:53
А как горел Манеж при очередной инагурации!
А ведь все к тому идет...
еще один пошел написал 01.01.2018 01:51
Президент Ирана Хасан Рухани впервые публично прокомментировал массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в городах страны. По его словам, граждане имеют конституционное право на критику правительства
Хасан Роухани (Фото: Stephanie Keith / Reuters)
​Власти Ирана впервые с начала массовых протестных акций прокомментировали ситуацию в стране. Президент Хасан Рухани на заседании правительства заявил, что граждане имеют право критиковать власти, и призвал нацию к сотрудничеству с властями.
«Мы свободная нация, основанная на Конституции и правах граждан, люди могут свободно выражать свою критику и даже свое недовольство», — цитирует Рухани Press TV.
Однако он добавил, что способ выражения протеста должен вести к улучшению ситуации в стране и повышению уровня жизни людей. ​По его словам, критика властей не имеет ничего общего с акциями насилия и нанесением ущерба общественному имуществу. В стране нельзя допустить создания атмосферы, которая бы вызывала опасения у людей за свою безопасность, подчеркнул президент.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/31/12/2017/5a4930269a7947b1121250cd
Юдлждлължл написал 01.01.2018 01:24
...услышал - заплакал...
Коля567 написал 01.01.2018 01:14
Пинчанин написал 01.01.2018 01:11
охреневший. написал 01.01.2018 01:10
Охреневший написал 01.01.2018 01:06
........ . . написал 01.01.2018 00:56
Распутица написал 01.01.2018 00:50