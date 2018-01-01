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Московский листок

Непохожий на себя Путин разрешил рождаться детям

Опубликовано 01.01.2018 в разделе комментариев 17

путин кремль мугабе
Непохожий на себя Путин разрешил рождаться детям

Путин выступил с ежегодным новогодним обращением к гражданам страны, поздравил с праздником и пожелал успехов и благополучия. 

"Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас", — добавил он.

- Я более пустого и какого-то нелепого поздравления не припомню, - отметил глвный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Даже Димон, и тот что-то связное пробормотал насчет новых возможностей и возможных успехов. А тут - ну прям Иегова: плодитесь и размножайтесь... И главное что-то совсем на себя не похож. На Фантомаса больше...

 

 

 



Рейтинг:   4.76,  Голосов: 17
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Всего комментариев к статье: 17
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Беснование на развалинах союза.
Абсурд в новогодний вечер написал 01.01.2018 05:44
Нет страны, нет власти, нет общества, нет президента несуществующего государства. Что это было за оккультное бормотание неизвестно кого,показанное в новогоднюю ночь --- мне безразлично...
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У человека нет никаких идей,
но мучить 140 млн человек он хочет... написал 01.01.2018 04:21
Все то же самое мог бы сказать и Гундяев.
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Путин как Путин-оба карлики!
Ася Вася написал 01.01.2018 03:55
Он очень даже красивый если его представить на Карле 2.
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впечатление
Sivuy написал 01.01.2018 03:35
Некоторым из нас уже уже выпало наблюдать в своей жизни дряхлеющих лидеров. Далее продолжать не буду...
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о Грудинине
Антон Умный написал 01.01.2018 03:04
https://youtu.be/u0iwoaDOT1s
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(без названия)
бабушка-одуванчик написал 01.01.2018 02:15
...а я "экшн" предприняла - прослушала поздравление Навального....
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ГыГыГыГыГы......
Лис написал 01.01.2018 02:12
Отличный комментарий.Я так давно не смотрел про Агапита и про "зов роботов" а здесь упс! Как "креативно".
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А че вы удивляетесь? В Мордоре и должен быть главным Фантомас.
23463472725 написал 01.01.2018 01:55
Да, не Жан Маре. Но на Охлобыстина потянет.
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На Сахалине сгорела елка. Это знак?
Неспроста написал 01.01.2018 01:53
Курилы и Сахалин отходят к Японии?
А как горел Манеж при очередной инагурации!
А ведь все к тому идет...
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(без названия)
еще один пошел написал 01.01.2018 01:51
Президент Ирана отозвался на протесты словами о свободе критики
Президент Ирана Хасан Рухани впервые публично прокомментировал массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в городах страны. По его словам, граждане имеют конституционное право на критику правительства
Хасан Роухани (Фото: Stephanie Keith / Reuters)
&#8203;Власти Ирана впервые с начала массовых протестных акций прокомментировали ситуацию в стране. Президент Хасан Рухани на заседании правительства заявил, что граждане имеют право критиковать власти, и призвал нацию к сотрудничеству с властями.
&#171;Мы свободная нация, основанная на Конституции и правах граждан, люди могут свободно выражать свою критику и даже свое недовольство&#187;, &#8212; цитирует Рухани Press TV.
Однако он добавил, что способ выражения протеста должен вести к улучшению ситуации в стране и повышению уровня жизни людей. &#8203;По его словам, критика властей не имеет ничего общего с акциями насилия и нанесением ущерба общественному имуществу. В стране нельзя допустить создания атмосферы, которая бы вызывала опасения у людей за свою безопасность, подчеркнул президент.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/31/12/2017/5a4930269a7947b1121250cd
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(без названия)
Юдлждлължл написал 01.01.2018 01:24
Не, "бескорыстная любовь к Родине" - от это весчь.
...услышал - заплакал...
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(без названия)
Коля567 написал 01.01.2018 01:14
Основной Вова нервы расшатанные успокаивает, знать бы где?..
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(без названия)
Пинчанин написал 01.01.2018 01:11
Задорнова на него нет...
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Re: Вид то ..вид
охреневший. написал 01.01.2018 01:10
Дык и не понять какой он главнюк пятый или шестой или......
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Вид то ..вид
Охреневший написал 01.01.2018 01:06
Пресное тело.С пресным взглядом..Лицо не уверенное в себе.Без волевого для военачальника волевого ПОДБОРОДКА.Тряпуха.
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(без названия)
........ . . написал 01.01.2018 00:56
да нормальное поздравление. оно и должно быть просто набором приятных слов. тем более что с демографией дела действительно обстоят так себе.
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Вся страна надеется на последний год этого упыря
Распутица написал 01.01.2018 00:50
Когда то же наконец весь Россиянский абсурд должен оборваться...
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