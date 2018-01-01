Непохожий на себя Путин разрешил рождаться детям

Путин выступил с ежегодным новогодним обращением к гражданам страны, поздравил с праздником и пожелал успехов и благополучия.

"Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас", — добавил он.

- Я более пустого и какого-то нелепого поздравления не припомню, - отметил глвный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Даже Димон, и тот что-то связное пробормотал насчет новых возможностей и возможных успехов. А тут - ну прям Иегова: плодитесь и размножайтесь... И главное что-то совсем на себя не похож. На Фантомаса больше...