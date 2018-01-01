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Московский листок

Порошенко зовет Крым и Донбасс "домой"

Опубликовано 01.01.2018 в разделе комментариев 2

Порошенко зовет Крым и Донбасс "домой"

Порошенко поздравил с Новым годом жителей Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. 

"Сквозь искусственную линию мои искренние поздравления пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина", — сказал Порошенко во время новогоднего обращения.

- Только что-то из порошенкиного дома народ рванул, как подрезанный, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот недавно Порошенко передал 300 пленных донбасцев. Интересно, что ж они не знали, как вырваться из дома-то этого... Вот там мужики на танках сидят вдоль "искусственной линии" - они там что делают? По братски Донецк и Горловку обстреливают, чтоб домой сильней хотелось? А воду и электричество Крыму кто отрубил, не братья ли порошенкины? А блокаду Донбасса кто установил? Ну приехал бы в Донецк, обнялся бы с сестрами и особенно братьями... Много бы о себе интересного узнал, пока до ближайшего столба бы путешествовал...



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
leonti написал 01.01.2018 06:24
ti Pidar #1
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(без названия)
Бей хохлов, спасай Россию! написал 01.01.2018 05:30
На каком языке Петька поздравил с Новым годом жителей Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса ?!...
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