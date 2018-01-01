Оптимизм и молитва - вот главные ресурсы Украины

"Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс, - сказал в своем новогоднем обращении некто Порошенко.- И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас".

В общем, ничего нового - мы это уже слышали: "Денег нет, но вы держитесь!"

Получается, что главным ресуром страны, по площади самой большой в Европе (после России), а по населению стремительно приближающейся к Голландии, является оптимизма идиота, просравшего все, что можно, и теперь усердно молящегося то ли богу, то ли на кабинет министров.

Порошенко зовет Крым и Донбасс "домой"

Хорошо же Порошенко представляет себе страну, доверившуюся ему с перепугу.

Впрочем, новогоднее поздравление Путина по содержательности вполне может конкурировать с порошенкиным.

Непохожий на себя Путин разрешил рождаться детям

Хотя может выпил человек. Не с радости, понятно, ну так с горя...

А.Б.