Оптимизм и молитва - вот главные ресурсы Украины

"Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс, - сказал в своем новогоднем обращении некто Порошенко.- И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас".
В общем, ничего нового - мы это уже слышали: "Денег нет, но вы держитесь!"
Получается, что главным ресуром страны, по площади самой большой в Европе (после России), а по населению стремительно приближающейся к Голландии, является оптимизма идиота, просравшего все, что можно, и теперь усердно молящегося то ли богу, то ли на кабинет министров.
Порошенко зовет Крым и Донбасс "домой"
Хорошо же Порошенко представляет себе страну, доверившуюся ему с перепугу.
Впрочем, новогоднее поздравление Путина по содержательности вполне может конкурировать с порошенкиным.
Непохожий на себя Путин разрешил рождаться детям
Хотя может выпил человек. Не с радости, понятно, ну так с горя...
А.Б.
Александр ДВ написал 01.01.2018 14:53
тоже поучаствуют в дележке рашки. Украина не исключение.
*
Все уж заждались зрелищ о парадах вшивых атошников в Севастополях (в коем годе рагули вышиванки за него рвали?), а были лишь Московский с немцами да Донецкий с селюками, извелись про захват Кремля и его окрестностей (в коем годе клялись?), а вы все в садочках и коло хаты? На япошек и с мериканцами надеетесь? Были оне уже на ДВ как-то, поспрошайте
Ну, а уж после попыток недоумков самостоятельно пощупать границу Крыма - сдается, что и поторопиться даже не успеете, ибо незачем и некуда будет
Вадим написал 01.01.2018 14:37
вот так , как есть написал 01.01.2018 14:35
беларус написал 01.01.2018 14:14
на сегодня половина недавно духовно-скрепного Ирана в руках восставших.
Мешхед, Йезд, Исфахан аятоллами более не контролируется.
Почитайте новости на английском. Арабские, если рейтеру недоверяете.
Неделя не прошла с начала восстания. Ширится и крепнет.
Корейский товарищ подарил себе на новый год ядреную кнопку.
Она его не спасет - приголубят тамагавками толстенького.
Аккурат после олимипиады - в марте 2018.
Сбледнувший с лица путлер проблеял что-то на новый год.
Понимает - Трамп который "наш" после Ирана с корейцем,
займется им, попутно разобрав на молекулы скрепную рассеюшку.
В этом ключе стоит почитать перевод новогоднего поздравления
японского премьера. Оно весьма намекает - чей будет Сахалин в этом году.
Понятно что не одни японцы с американцами, многие страны от Грузии до Канады
тоже поучаствуют в дележке рашки. Украина не исключение.
Мочить в сортире будут совместно, по приказу штаба НАТО.
Но Баранова больше волнует чо там у хохлов.
Да ничо. Готовятся вернуть оккупированный Крым в удобный момент.
тов Баранов - у вас как у крымского домовладельца - паспорт Украины оформлен?
Если нет - стоит поторопиться.