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Московский листок

Спустя полтора десятка лет обнаружили - турникеты мешают пассажирам

Опубликовано 01.01.2018 автором в разделе комментариев 2

москва автобус турникет
Спустя полтора десятка лет обнаружили - турникеты мешают пассажирам

Около 1,1 тысячи автобусов столицы начнут работать без турникетов с 1 января 2018 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Пассажиры смогут проходить во все двери. Оплачивать проезд они будут при помощи валидаторов в салонах. 

В перечень из 72 маршрутов вошли наиболее востребованные пути проезда в столице. На них курсируют в основном автобусы особо большого класса. Мера позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем пять минут в пути, отметили в пресс-службе ведомства. 

По его словам, преимущества бестурникетной системы оценят свыше миллиона горожан, которые каждый день пользуются этими маршрутами.

***

А откуда вообще появились эти зловредные турникеты в автобусах и трамваях? Может, какие враги их установлили, а московское правительство с ними боролось-боролось, и на конец победило!

Попробуем-ка поискать, что ж там было, в эпоху до турникетов?

Турникетизация московских автобусов распространится и на средние двери

Ага! Значит, турникеты были не всегда, 11 лет назад их еще не везде было! И кто-то уже тогда относился к ним весьма скептически?

Еще раньше, когда только зародилась эта идея у московского правительства, я писал, что в учебники давно попал прецедент с мэром Лондона Кеном Ливингстоном, срезавшим цену на проезд в городском транспорте почти в 2 раза, после чего доходность транспорта выросла, и тоже почти вдвое! Люди просто стали больше ездить.

Когда же турникеты все-таки ввели, у меня появился собственный опыт. Я живу в двух остановках от метро. Иной раз, когда торопишься, очень удобно сесть в автобус, благо остановка прямо напротив моего дома. Но когда появились турникеты, смысл в автобусе для меня полностью потерялся - пока люди медленно, по одному оплачивают проезд, а автобус все это время стоит на остановке, я практически за то же время просто успеваю дойти до метро пешком. Никакого выигрыша по времени, только перевод деньгам.

Явно не один я такой умный. Но турникеты все-так ввели. И объяснение тому есть простое - на городских расходах можно очень неплохо наживаться.

Московское метро потратит почти миллиард рублей на турникеты

Метро не автобус, но принцип тот же - пропускная способность снижается, пассажиров становится меньше, доходность падает, но на установке сложной и даже не бессмысленной, а вредной техники очень неплохо "зарабатывают": "1,3 тыс. турникетов на общую сумму 971 млн рублей". То есть цена одного турникета около 750 тысяч - автомобиль среднего класса приличной марки, типа "Фольксвагена" или "Ниссана". И дурацкий турникет. Сравниваем.

А теперь турникеты будут потихоньку снимать, тоже, надо полагать, не бесплатно...

Тут есть смысловое несоответствие.

В советское время городской транспорт существовал не для того, чтоб вышибить с него копейку - он существовал, чтобы люди могли ездить на работу и по другим делам, вовремя, не опаздывая и с возможным комфортом - человеку ведь еще весь день трудиться, он должен свежим и бодрым являться на службу. И не думать, хватит ли ему на поездку обратно домой.

Поэтому метро и автобус стоили 5 копеек, троллейбус 4 копейки, трамвай и вовсе 3. При средней зарплате около 140 рублей в месяц расходы несущественные, тем более, что месячный проездной на метро стоил 3 рубля, а единый на все виды транспорта - 6.

Сопоставим нынешние 55 рублей за проезд с 67 тысячами официальной средней зарплаты в Москве. Выходит, что на среднюю советскую зарплату можно было проехать на метро 3800 раз, а на среднюю московскую - 1200. Извините, в три раза разница.

Понятно, что сегодня московскому правительству ровным счетом наплевать, в каком настроении приедут на работу утром москвичи и гости столицы, да и вообще доедут ли. Эффективность работы городского транспорта оценивается исключительно по его прибыльности - в советское время отчитывались больше по объему пассажиропотока. Почувствуйте разницу...

Вот сейчас, спустя полтора десятка лет, дошло, что турникеты не увеличивают прибыльность, а снижают.

Наверно, лет через 20 обнаружат, что Москва, бывшая когда-то столицей высокотехнологичной промышленности и прикладной науки, сейчас почти ничего не производит. Только обслуживает сама себя.

И это руководство считается "эффективным"... 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Давайте посчитаем правильно
гоблян написал 01.01.2018 18:03
Единый билет покупают далеко не все, а только те, кому ежедневно приходится ездить на двух и более видах транспорта. Таких не большинство.
К тому же в советское время просто не было квартальных тарифов на проезд, не предлагалось пассажирам авансировать транспорт на квартал вперед. Надо сравнивать сопоставимые вещи. Если б такой тариф был, он был бы, естественно, меньше 18 рублей.
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Давайте посчитаем правильно
Михаил, г. Москва написал 01.01.2018 16:06
Г-н Баранов, ваш подсчет некорректный, и вот почему. Дело в том, что постоянные пассажиры в Москве не платят по 55 рублей, а покупают "долгоиграющие" проездные билеты. Давайте посчитаем правильно, например - на срок в 3 месяца. В советское время "единый" билет на месяц стоил 6 рублей, за 3 месяца выходило 18 рублей, то есть около 13% от среднемесячной зарплаты в 140 руб. А сейчас такой же безлимит на 3 месяца стоит 5000 рублей (со 2 января будет 5190 руб.) - это всего лишь 7-8% от нынешней среднемесячной зарплаты в Москве.
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