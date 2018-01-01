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Московский листок

Торжество правопорядка в Киеве

Опубликовано 01.01.2018 в разделе комментариев 0

Торжество правопорядка в Киеве

Сотрудники украинской полиции обнаружили тело пропавшей три дня назад правозащитницы Ирины Ноздровской: по предварительной информации, ее сбросили с моста в реку. 

Об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в село Демидов Вышгородского района. Правозащитница вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский — племянник районного судьи, на момент дорожно-транспортного происшествия находившийся в состоянии наркотического опьянения.



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