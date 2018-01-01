Президент Эстонии объявила, что отношения ЕС и НАТО с РФ не наладятся никогда

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страны ЕС и НАТО будут готовы вернуться к обсуждению возможных путей улучшения отношений с Россией лишь после того, как Москва сама устранит основные раздражающие Запад факторы.
Об этом Кальюлайд сказала в новогоднем интервью телеканалу ETV+, которое вышло в эфир в 20:10 30 декабря.
«Нет. Мы стали бы говорить о таких вещах спустя несколько лет после того, как Россия восстановила бы доверие к себе других государств — ушла бы из Крыма, ушла из Украины, ушла из оккупированных территорий Грузии», — считает президент Эстонии.
«Тогда, спустя некоторое время, эти вопросы, скорее всего, могли бы снова начать обсуждаться, как было до этих событий», — добавила она.
- То есть произошло бы нечто такое, что заставило бы РФ отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии и изменить собственную конституцию, убрав оттуда Крыи и Севастополь, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Я не представляю, что должно случиться... Ну может быть эстонские дивизии должны вплотную подойти к Москве или президентом России избрали Саакашвили. Но предположим. И в обмен на это "спустя некоторое время, эти вопросы, скорее всего, могли бы снова начать обсуждаться". Это говорит президент страны, которая тоже имеет голос в НАТО и ЕС. Как Германия или Франция. В принципе, похоже, что ЕС уже дорос до того, чтобы принять в свой состав Украину. И признать, наконец, онанизм полноценным половым актом с регистрацией отношений как с правой, так и с левой рукой.
3авиднов Никодим написал 02.01.2018 05:32
Очевидно, що этой бандитско-режимной сране нада ставить заранее невыполнимые условия, щобы с ней вообще не общаться.
3авиднов Никодим написал 02.01.2018 05:28
!!!OQQ!! TOT-VAS--DA!!!& написал 02.01.2018 01:55
- Таки путин х из еуро-пецского рта выташшит? То таки да-аа?
Ничего нового она не сказала написал 01.01.2018 22:52
Живи и наслаждайся. Запад все устраивало , включая вывод капиталов , уворованных из российской казны. Путин вечный президент. Все жмут руку , пресмыкаются и приглашают на самые почетные места во все мировые структуры. Что паскуднику не хватало? Мозгов!
Вот это она и сказала. И еще сказала о том , что с Россией нужно налаживать связи. Умница.
Смешат некторые тут , вякающие про эстонские дивизии и онанизьм. Сразу видно , что это однояйцевые с кремлевскими сидельцами. И по уму и по степени нанесения вреда России.
из эстонии написал 01.01.2018 21:01
Разжиревшим, кстати, при прямом попустительстве и поощрении Москвы.
Экспорт из РФ в Эстонию огромный, явно не соответствующий потребностям Эстонии. Понятно, что это по сути транзитная территория для экспорта из РФ дальше, но товары проходят через Эстонию не как транзит, а как поставки в Эстонию! Офигеть, что там за дела творятся, и сколько они наваривают на перепродаже.
За транзит бы получали меньше.
При этом Эстония не упускает случая как-нибудь продемонстрировать враждебность к РФ, к обоюдному удовольствию партнеров. РФ же, по-видимому, мазохистка, не иначе, причем в самой извращенной форме. Кто бы, кроме РФ, такое позволял бы?
Друг Борис написал 01.01.2018 19:57
Лис написал 01.01.2018 18:50