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Московский листок

Президент Эстонии объявила, что отношения ЕС и НАТО с РФ не наладятся никогда

Опубликовано 01.01.2018 в разделе комментариев 7

Президент Эстонии объявила, что отношения ЕС и НАТО с РФ не наладятся никогда

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страны ЕС и НАТО будут готовы вернуться к обсуждению возможных путей улучшения отношений с Россией лишь после того, как Москва сама устранит основные раздражающие Запад факторы. 

Об этом Кальюлайд сказала в новогоднем интервью телеканалу ETV+, которое вышло в эфир в 20:10 30 декабря.

«Нет. Мы стали бы говорить о таких вещах спустя несколько лет после того, как Россия восстановила бы доверие к себе других государств — ушла бы из Крыма, ушла из Украины, ушла из оккупированных территорий Грузии», — считает президент Эстонии.

«Тогда, спустя некоторое время, эти вопросы, скорее всего, могли бы снова начать обсуждаться, как было до этих событий», — добавила она.

- То есть произошло бы нечто такое, что заставило бы РФ отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии и изменить собственную конституцию, убрав оттуда Крыи и Севастополь, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Я не представляю, что должно случиться... Ну может быть эстонские дивизии должны вплотную подойти к Москве или президентом России избрали Саакашвили. Но предположим. И в обмен на это "спустя некоторое время, эти вопросы, скорее всего, могли бы снова начать обсуждаться". Это говорит президент страны, которая тоже имеет голос в НАТО и ЕС. Как Германия или Франция. В принципе, похоже, что ЕС уже дорос до того, чтобы принять в свой состав Украину. И признать, наконец, онанизм полноценным половым актом с регистрацией отношений как с правой, так и с левой рукой. 



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
3авиднов Никодим написал 02.01.2018 05:32
Правильно гутарит госпожа президент, рубить надо уже в корне усе потенциальные сношения с Рашей.
Очевидно, що этой бандитско-режимной сране нада ставить заранее невыполнимые условия, щобы с ней вообще не общаться.
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Re: Re: Между строк
3авиднов Никодим написал 02.01.2018 05:28
Такидакала ванючая, оттуда вынимет и тебе засунет, шобы ты здеся заткнулся.
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Re: Между строк
!!!OQQ!! TOT-VAS--DA!!!& написал 02.01.2018 01:55
"Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страны ЕС и НАТО будут готовы вернуться к обсуждению возможных путей улучшения отношений с Россией лишь после того, как Москва сама устранит основные раздражающие Запад факторы. "
- Таки путин х из еуро-пецского рта выташшит? То таки да-аа?
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Между строк
Ничего нового она не сказала написал 01.01.2018 22:52
Кто еще не знает , что руководство России за 10 последних лет нагадило собственной стране и народу так , что и врагов не надо. Тупо лишенное воображения , трудолюбия во благо России и стратегического видения , засевшие в кремле поставили под сомнение само существование оргомной страны. Посредством Абхазии и Осетии можно было вечно держать в узде Тбилиси. С помощью Крыма и Донбасса Киев.
Живи и наслаждайся. Запад все устраивало , включая вывод капиталов , уворованных из российской казны. Путин вечный президент. Все жмут руку , пресмыкаются и приглашают на самые почетные места во все мировые структуры. Что паскуднику не хватало? Мозгов!
Вот это она и сказала. И еще сказала о том , что с Россией нужно налаживать связи. Умница.
Смешат некторые тут , вякающие про эстонские дивизии и онанизьм. Сразу видно , что это однояйцевые с кремлевскими сидельцами. И по уму и по степени нанесения вреда России.
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а если бы ушла
из эстонии написал 01.01.2018 21:01
Президентка Эстонии не договаривает. Почему бы ей не пожелать, чтобы Россия ушла также и из Эстонии? Что бы сталось с этим разжиревшим на экспорте из РФ червячком, размером с уезд бывшей России, но с экспортом в нее из РФ как в Швецию или в половину Франции?
Разжиревшим, кстати, при прямом попустительстве и поощрении Москвы.
Экспорт из РФ в Эстонию огромный, явно не соответствующий потребностям Эстонии. Понятно, что это по сути транзитная территория для экспорта из РФ дальше, но товары проходят через Эстонию не как транзит, а как поставки в Эстонию! Офигеть, что там за дела творятся, и сколько они наваривают на перепродаже.
За транзит бы получали меньше.
При этом Эстония не упускает случая как-нибудь продемонстрировать враждебность к РФ, к обоюдному удовольствию партнеров. РФ же, по-видимому, мазохистка, не иначе, причем в самой извращенной форме. Кто бы, кроме РФ, такое позволял бы?
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Я готов, дорогая Керсти,
Друг Борис написал 01.01.2018 19:57
обсудить эти вопросы с моим другом Биллом и другими нашими друзьями в Европе, но вот беда: просился к вам на побывку на пару дней, да черти не пускают - боятся, что сковороду прихватизирую под биг-маки по пьяни. Никак не получится, прости.
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Долой жополизов НАТО!!!
Лис написал 01.01.2018 18:50
Вся власть многонациональному российскому народу!!!
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