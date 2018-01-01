Президент Эстонии объявила, что отношения ЕС и НАТО с РФ не наладятся никогда

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страны ЕС и НАТО будут готовы вернуться к обсуждению возможных путей улучшения отношений с Россией лишь после того, как Москва сама устранит основные раздражающие Запад факторы.

Об этом Кальюлайд сказала в новогоднем интервью телеканалу ETV+, которое вышло в эфир в 20:10 30 декабря.

«Нет. Мы стали бы говорить о таких вещах спустя несколько лет после того, как Россия восстановила бы доверие к себе других государств — ушла бы из Крыма, ушла из Украины, ушла из оккупированных территорий Грузии», — считает президент Эстонии.

«Тогда, спустя некоторое время, эти вопросы, скорее всего, могли бы снова начать обсуждаться, как было до этих событий», — добавила она.

- То есть произошло бы нечто такое, что заставило бы РФ отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии и изменить собственную конституцию, убрав оттуда Крыи и Севастополь, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Я не представляю, что должно случиться... Ну может быть эстонские дивизии должны вплотную подойти к Москве или президентом России избрали Саакашвили. Но предположим. И в обмен на это "спустя некоторое время, эти вопросы, скорее всего, могли бы снова начать обсуждаться". Это говорит президент страны, которая тоже имеет голос в НАТО и ЕС. Как Германия или Франция. В принципе, похоже, что ЕС уже дорос до того, чтобы принять в свой состав Украину. И признать, наконец, онанизм полноценным половым актом с регистрацией отношений как с правой, так и с левой рукой.