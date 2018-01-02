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Московский листок

Страна в ожидании, посадят кандидата в президенты или нет?

Опубликовано 02.01.2018 в разделе комментариев 3

выборы президент собчак
Страна в ожидании, посадят кандидата в президенты или нет?

Зарегистрированный кандидат в президенты России Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала видеоролик с танцем у входа в православный храм. Она сопроводила пост словами: «About last night или „Пусси Райот уже не те“.

На самом деле ничего сколько-нибудь примечательного, кроме фона. На фоне - храм какой-то. 

Но видео из Инстаграма почему-то удалено.

То есть еще раз - на видео ни-че-го примечательного, трое относительно молодых людей приплясывают под музыку, несущуюся, надо полагать, из аудиосистемы автомобиля. За спиной у них калитка храма, закрытого за поздним временем. В руках бутылки, что по новогоднему времени естественней, чем, скажем, кадила или иконы святого царя-мученика. Всё!

В светском государстве, каковым по конституции является Российская Федерация, поводов вообще ни для чего нет.

В "православной джамахирии", которой постепенно становится РФ, конечно, есть.

Напомню, что небольшой танец в также закрытом храме Христа Спасителя для девушек из панк-группы "Пусси Райот" обернулся реальным сроком заключения. Причем в приговоре присутствовало слово "кощунство", хотя в Уголовном кодексе такого понятия обнаружить не удалось. Правда, была еще песенка, в которой упоминался некто Путин, которого должна куда-то прогнать Богородица. А Собчак и ее спутники танцевали молча.

И все же - в России "привлекют" и за куда более невинные ролики, правда, когда дело касается людей обыкновенных, ничем не выдающихся.

Тут ситуация другая - Ксения Анатольевна Собчак не только крестница того самого Путина, из-за упоминания которого у девушек из "Пусси Райот" возникли проблемы, но она еще и зарегистрированный кандидат в президенты РФ. То есть лицо, если по закону, неприкосновенное. То есть могла бы и спеть - ничего страшного.

Или все же не могла?

И вот прокуратура - проявит принципиальность и заявит, что события правонарушения обнаружить не удалось? Или проявит принципиальность в другую сторону - и заявит, что плевать на неприкосновенность, устои и скрепы важнее?

Заодно мы узнаем, можно ли у нас посадить кандидата в президенты в кутузку?

Или узнаем, что плясать перед храмом можно. Но не всем.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
3авиднов Никодим написал 02.01.2018 05:26
Интересно, Ксюшадь Собакачак у курсе шо ее папку траванули по ГолуБому заказу?
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Про танцы идиотки читать неинтересно
Читатель написал 02.01.2018 03:41
Интересно, когда и какими средствами ОКП планирует занимать Кремль, телефон, почту, центробанк? Интересно, как в Иране местная гэбня просмотрела майдан. Возможно ли такое в Москве? Что от иранского майдана будут иметь простые трудящиеся? Есть ли в Иране компартия, пусть даже подпольная?
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(без названия)
!!!OQQ!!TOT---VAS--DA!!!& написал 02.01.2018 01:32
"Заодно мы узнаем, можно ли у нас посадить кандидата в президенты в кутузку?"
- Таки, в общем-то, половину этих "кандидатов" лучше таки было бы в"брежневскую дурку"... То таки да...
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