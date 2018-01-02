Страна - Иран, остановка - майдан

Администрация президента Дональда Трампа окажет поддержку участникам акций протестов в Иране, пообещал в понедельник вице-президент США Майкл Пенс.
"Президент Дональд Трамп и я как вице-президент США не повторим постыдную ошибку, которая допускалась в нашей стране в прошлом, когда другие стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом, - цитирует ТАСС запись вице-президента США в Twitter. - "Нарастающее сопротивление иранского народа сегодня дает надежду и веру всем тем, кто сражается за свободу, сражается против тирании".
"Мы не должны обмануть и не обманем их ожидания", - подчеркнул Пенс.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что в Иране "настало время для перемен". "Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключенную между ним и администрацией Обамы. Великий иранский народ подвергался репрессиям в течение многих лет, - подчеркнул он. - Они страдают от голода и от отсутствия свободы. Иранцы хотят еды и свободы. Их лишают не только прав человека, но и богатств Ирана. Настало время для перемен".
Накануне Трамп заявил, что акции протеста вызваны осознанием гражданами Ирана того, какой экономический ущерб они несут из-за поддержки Тегераном "терроризма". В воскресенье он также обратился к правительству Ирана с призывом уважать права своих граждан, в том числе право на самовыражение. В свою очередь в МИД Ирана назвали поддержку протестов в стране со стороны президента США "лживой и оппортунистической".
Президент США также говорил, что массовые протесты в Иране неслучайны, учитывая, что нынешнее руководство страны тратит достояние народа "на террористическую деятельность".
Власти Ирана продолжают заявлять, что "не испытывают беспокойства" из-за выступлений протестующих.
Вечером в понедельник об этом заявил в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин" секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани. По его словам, "акции протеста вызваны недовольством, которое высказывает часть иранского народа в связи с экономической ситуацией".
От редакции: Иран - один из давних стратегических противников США , поэтому не надо недооценивать эту, казалось бы, только словесную поддержку. Вынесенные за пределы США очаги нестабильности - проверенный метод решения проблем длящегося мирового экономического кризиса. Чтобы сохранять свою главенствующую позицию (хотя мы помним, что оба кризиса последних начались в США), империя обязана разжигать всё новые конфликты. Поскольку конфликт в Сирии форсировать США не удастся, Израиль с "его" Иерусалимом даст очаг небольшой силы конфликтности, - самое время возобновить "арабскую весну". Ну, а повод-то экономический, конечно, есть - только вот достаточный ли для вовлечения в майдан критической массы? Ситуация в Южной Корее и КНДР тоже непослушна США - так что, видимо, сюда будут брошены все пропагандистские и "правозащитные" силы. Карта "борьбы с теократией" пока не разыгрывается, но в крайнем случае "джокер" сработает и в этом направлении.
Д.Ч.
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Б.Д написал 02.01.2018 04:01
ликбез написал 02.01.2018 02:50
"1. Реакционный социализм
а) Феодальный социализм
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Подобно тому, как поп всегда шел рука об руку с феодалом, ПОПОВСКИЙ СОЦИАЛИЗМ (выделено мной. - ликбез) идет рука об руку с феодальным. Нет ничего легче, чем придать христианскому аскетизму (он свойствен исламу в еще большей мере. - ликбез) социалистический оттенок. [...] Христианский социализм (исламский социализм Ирана. - ликбез) - это лишь святая вода, которою поп (мулла. - ликбез) кропит озлобление аристократа" (см. т.4, с.449).
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Скажут: иранские "попы" изгнали в 1979 году своих аристократов (шаха со товарищи). Что ж, они были "прогрессивны", поскольку вместо аристократии, всегда господствовавшей над "попАми", предпочли иметь дело с религиозно ангажированной НАЦИОНАЛЬНОЙ буржуазией. Ибо это примерно такая же буржуазия, какая была во время монархии в России - вполне удовлетворенная своими барышами, связанными с нещадной эксплуатацией рабочего класса, и в общем и целом не очень-то помышлявшая о власти в государстве (не будь Коля-2 таким никчемным, русская НЕМНОГОЧИСЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ буржуазия не имела бы Февраля 1917).
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Почему трудящиеся недовольны социализмом мулл в Иране? Марксистский ответ прост: потому что это НЕ ПРОЛЕТАРСКИЙ социализм.
и что? написал 02.01.2018 01:39
и надо ехать защищать демократический режим аятолл от фашистского народа Ирана?
!!!OQQ!!TOT---VAS-DA!!!& написал 02.01.2018 01:29
- Тем более. что в арабских и других таки подобных странах гав-нолигенция такая же глупая, и таки подлая, кака была в СССР... То таки да...
!!!OQQ!!TOT---VAS-DA!!!&& написал 02.01.2018 01:25
- А потом будет -здеть, что таки РФ вмешивается в выборы на должность штатовского презика - таки очередного барыги или таки ублюдка... То таки да... Лицемерие и лживость западловских таки двуногов - запредельна. их ложь - это уже не метод действия, аспоосб таик существоания... Не удивительно, что паарзитировавшая на СССР гав-нолигнеция - таки верные сахаровцы этим ублюдкам таки свято верили - такое же бы-дло... То таки да...
которые украдены у него 100 лет назад. написал 02.01.2018 01:03