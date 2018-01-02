Сеул позвал КНДР на переговоры с США, а Ким Чен Ын держит ядерную кнопку на столе

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры 9 января в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. По словам министра по делам национального объединения республики Корея Го Мён Гюна, переговоры могут пройти на высоком уровне.

Прорыв в подготовке переговоров между двумя Кореями произошел после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем обращении к соотечественникам сделал ряд громких заявлений. Прежде всего, он объявил о существовании "ядерной кнопки", которая не позволяет США развязать войну. Также северокорейский лидер выразил готовность отправить своих спортсменов на Олимпийские игры в Южную Корею и заявил о готовности к переговорам с Сеулом. Он заверил, что КНДР "открыта для диалога" и будет использовать ядерное оружие только в случае угрозы.

Первым на инициативу Ким Чен Ына отреагировал оргкомитет Олимпийских Игр в Пхенчхане, поддержав готовность Пхеньяна принять участие в соревнованиях. В оргкомитете назвали возможное участие северокорейской делегации в зимних Играх "проявлением истинного олимпийского духа".

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во вторник, 2 января, поприветствовал намерение северокорейского коллеги отправить делегацию в Пхенчхан. Как передает агентство Yonhap, Мун призвал министров и оргкомитет Игр принять все меры для скорейшего восстановления диалога двух Корей и обеспечения возможности участия Северной Кореи в Олимпиаде.

Президент Южной Кореи подчеркнул, что рассматривает предложение Ким Чен Ына как "потрясающую возможность улучшить отношения между Севером и Югом и установить мир".

ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo также сообщает, что Мун Чжэ Ин заявил о готовности раздельно обсуждать вопрос налаживания отношений с КНДР и проблему денуклеаризации Корейского полуострова.

Между тем правительство Китая уже приветствовало выраженную правительством Республики Корея готовность к переговорам с КНДР и намерение Пхеньяна направить своих спортсменов на предстоящие зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы отметили выраженные руководителями КНДР и Республики Корея позитивные сигналы об улучшении двусторонних отношений и участии КНДР в Олимпийских играх. Это положительное событие", - указал дипломат. "Мы приветствуем его и поддерживаем обе стороны в их намерении использовать эту возможность и сделать четкие шаги для улучшения двусторонних отношений, разрядки ситуации на Корейском полуострове и реализации целей по его денуклеаризации", - подчеркнул он.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В ответ на запуск Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюции об ужесточении санкций в отношении КНДР и потребовал от всех стран в течение 24 месяцев выслать трудовых мигрантов из Северной Кореи.

В последний раз переговоры на правительственном уровне между Южной и Северной Кореями проходили в декабре 2015 года. После своего избрания на пост президента Южной Кореи в мае 2017 года Мун Чжэ Ин выступал с инициативой о проведении переговоров, но Пхеньян не отреагировал на предложение.

Как отмечают американские эксперты, Госдепартамент США крайне сдержанно отреагировал на новогоднее выступление Ким Чен Ына, а президент США Дональд Трамп ограничился кратким "посмотрим". В Вашингтоне полагают, что за мирной инициативой Пхеньяна может стоять стремление вбить клин между Южной Кореей и США, пишет Reuters.

ФОРУМ.мск публикует эксклюзивный перевод новогоднего выступления товарища Ким Чен Ына

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что 2017 год был годом героической борьбы и великой победы, оставившим бессмертные вехи в истории строительства социалистической державы. Товарищ высший руководитель выразил уверенность в том, что народ КНДР обладает всем, чтобы самому сделать себя сильным, и остановился на успехах, достигнутых в прошлом году.

Особые успехи достигнуты в исторически великом деле усовершенствования государственных ядерных вооруженных сил. Решительно проведено испытание сверхмощного термоядерного оружия вместе с испытанием разнообразных носителей ядерного оружия. В результате достигнуты все поставленные задачи и стратегическая цель - в конце концов, прежде Республика не обладала ничем подобным, с необратимой для противника мощью и надежной силой сдерживания войны.

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что США никак не смогут теперь спровоцировать войну против корейского социалистического государства, и им следует точно знать: вся материковая часть США находится в зоне охвата ядерного удара, и ядерная кнопка всегда лежит на столе его служебного кабинета. И это не угроза, а реальность.

В прошлом году при выполнении пятилетней стратегии экономического развития государства и на фронте науки и культуры также достигнуты успехи.

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что все успехи, достигнутые в прошлом году являются победой чучхейской революционной линии ТПК и результатом героической борьбы всей армии и народа, крепко сплоченных вокруг партии.

Товарищ Ким Чен Ын наметил задачи, которые необходимо выполнить в нынешнем году, году 70-летия основания КНДР.

«Революционным генеральным наступлением добьемся новых побед на всех фронтах строительства могучего социалистического государства!» – таков наш революционный лозунг.

Главная задача социалистического экономического строительства в нынешнем году – усиливать самостоятельность и чучхейский характер народного хозяйства и улучшить жизнь народа по требованию революционной ответной стратегии, выдвинутой 2-м пленумом ЦК ТПК 7-го созыва.

В отрасли электроэнергии нужно упорядочить, укрепить самостоятельные энергетические базы и прилагать усилия к разработке новых энергоресурсов.

В металлургической промышленности надо усовершенствовать чучхейскую технологию производства железа и стали, увеличить выплавку стали, решительно повысить качество металлических материалов и удовлетворить спрос на железный и стальной прокат в народном хозяйстве.

В отрасли химической промышленности следует ускорить создание одноуглеродной химической промышленности, по плану вести работу для строительства баз по производству катализаторов и строительства фабрики фосфорных удобрений, улучшить процесс производства карбоната натрия, главным сырьем которого является глауберит.

В отрасли машиностроительной промышленности нужно модернизировать машиностроительные заводы и разработать, производить машиностроительные изделия мирового уровня по-нашему.

Следует развивать коллективное новаторство, рационализаторство и в производстве угля, минералов и на железнодорожном транспорте.

Нужно реконструировать оборудование и производственные процессы заводов легкой промышленности, сделать их образцами экономии труда и электроэнергии, производить достаточно электричества, чтобы снабжать народ разными и высококачественными предметами ширпотреба из собственного сырья и материалов.

Следует достичь производственного подъема в сельском хозяйстве и на фронте морского промысла.

Нужно завершить в кратчайший срок строительство набережной туристической зоны Вонсан-Галма, ускорить строительство важных объектов, в том числе благоустройство уезда Самчжиён, строительство Танчхонской ГЭС, вторую очередь строительства оросительных каналов в провинции Южный Хванхэ, непрерывно прилагать усилия к строительству жилых домов.

Расширить успехи Республики на трудовой вахте по лесовосстановлению.

Материалы по теме:

Побеждённый СССР хотели разоружить по-английски при Ельцине?

Россия поставляет С-400 в Турцию, США вооружают Японию и Польшу

Уезд Самчжиён ударно строится как родник революционной силы КНДР

Хакеры выращенные на идеях чучхе стали головной болью южнокорейских марионеток США

КНДР советует США не надеяться на ядерное разоружение Республики, а Трамп готов надавить на КНР