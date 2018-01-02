Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сеул позвал КНДР на переговоры с США, а Ким Чен Ын держит ядерную кнопку на столе

Опубликовано 02.01.2018 в разделе комментариев 1

сша кндр южная корея конфронтация
Сеул позвал КНДР на переговоры с США, а Ким Чен Ын держит ядерную кнопку на столе

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры 9 января в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. По словам министра по делам национального объединения республики Корея Го Мён Гюна, переговоры могут пройти на высоком уровне. 

Прорыв в подготовке переговоров между двумя Кореями произошел после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем обращении к соотечественникам сделал ряд громких заявлений. Прежде всего, он объявил о существовании "ядерной кнопки", которая не позволяет США развязать войну. Также северокорейский лидер выразил готовность отправить своих спортсменов на Олимпийские игры в Южную Корею и заявил о готовности к переговорам с Сеулом. Он заверил, что КНДР "открыта для диалога" и будет использовать ядерное оружие только в случае угрозы. 

Первым на инициативу Ким Чен Ына отреагировал оргкомитет Олимпийских Игр в Пхенчхане, поддержав готовность Пхеньяна принять участие в соревнованиях. В оргкомитете назвали возможное участие северокорейской делегации в зимних Играх "проявлением истинного олимпийского духа". 

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во вторник, 2 января, поприветствовал намерение северокорейского коллеги отправить делегацию в Пхенчхан. Как передает агентство Yonhap, Мун призвал министров и оргкомитет Игр принять все меры для скорейшего восстановления диалога двух Корей и обеспечения возможности участия Северной Кореи в Олимпиаде. 

Президент Южной Кореи подчеркнул, что рассматривает предложение Ким Чен Ына как "потрясающую возможность улучшить отношения между Севером и Югом и установить мир". 

ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo также сообщает, что Мун Чжэ Ин заявил о готовности раздельно обсуждать вопрос налаживания отношений с КНДР и проблему денуклеаризации Корейского полуострова. 

Между тем правительство Китая уже приветствовало выраженную правительством Республики Корея готовность к переговорам с КНДР и намерение Пхеньяна направить своих спортсменов на предстоящие зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. 

"Мы отметили выраженные руководителями КНДР и Республики Корея позитивные сигналы об улучшении двусторонних отношений и участии КНДР в Олимпийских играх. Это положительное событие", - указал дипломат. "Мы приветствуем его и поддерживаем обе стороны в их намерении использовать эту возможность и сделать четкие шаги для улучшения двусторонних отношений, разрядки ситуации на Корейском полуострове и реализации целей по его денуклеаризации", - подчеркнул он. 

Напомним, ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. 

В ответ на запуск Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюции об ужесточении санкций в отношении КНДР и потребовал от всех стран в течение 24 месяцев выслать трудовых мигрантов из Северной Кореи. 

В последний раз переговоры на правительственном уровне между Южной и Северной Кореями проходили в декабре 2015 года. После своего избрания на пост президента Южной Кореи в мае 2017 года Мун Чжэ Ин выступал с инициативой о проведении переговоров, но Пхеньян не отреагировал на предложение. 

Как отмечают американские эксперты, Госдепартамент США крайне сдержанно отреагировал на новогоднее выступление Ким Чен Ына, а президент США Дональд Трамп ограничился кратким "посмотрим". В Вашингтоне полагают, что за мирной инициативой Пхеньяна может стоять стремление вбить клин между Южной Кореей и США, пишет Reuters.

ФОРУМ.мск публикует эксклюзивный перевод новогоднего выступления товарища Ким Чен Ына

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что 2017 год был годом героической борьбы и великой победы, оставившим бессмертные вехи в истории строительства социалистической державы. Товарищ высший руководитель выразил уверенность в том, что народ КНДР обладает всем, чтобы самому сделать себя сильным, и остановился на успехах, достигнутых в прошлом году. 

Особые успехи достигнуты в исторически великом деле усовершенствования государственных ядерных вооруженных сил. Решительно проведено испытание сверхмощного термоядерного оружия вместе с испытанием разнообразных носителей ядерного оружия. В результате достигнуты все поставленные задачи и стратегическая цель - в конце концов, прежде Республика не обладала ничем подобным, с необратимой для противника мощью и надежной силой сдерживания войны. 

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что США никак не смогут теперь спровоцировать войну против корейского социалистического государства, и им следует точно знать: вся материковая часть США находится в зоне охвата ядерного удара, и ядерная кнопка всегда лежит на столе его служебного кабинета. И это не угроза, а реальность.

В прошлом году при выполнении пятилетней стратегии экономического развития государства и на фронте науки и культуры также достигнуты успехи. 

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что все успехи, достигнутые в прошлом году являются победой чучхейской революционной линии ТПК и результатом героической борьбы всей армии и народа, крепко сплоченных вокруг партии.

Товарищ Ким Чен Ын наметил задачи, которые необходимо выполнить в нынешнем году, году 70-летия основания КНДР. 

«Революционным генеральным наступлением добьемся новых побед на всех фронтах строительства могучего социалистического государства!» – таков наш революционный лозунг. 

Главная задача социалистического экономического строительства в нынешнем году – усиливать самостоятельность и чучхейский характер народного хозяйства и улучшить жизнь народа по требованию революционной ответной стратегии, выдвинутой 2-м пленумом ЦК ТПК 7-го созыва.

В отрасли электроэнергии нужно упорядочить, укрепить самостоятельные энергетические базы и прилагать усилия к разработке новых энергоресурсов. 

В металлургической промышленности надо усовершенствовать чучхейскую технологию производства железа и стали, увеличить выплавку стали, решительно повысить качество металлических материалов и удовлетворить спрос на железный и стальной прокат в народном хозяйстве. 

В отрасли химической промышленности следует ускорить создание одноуглеродной химической промышленности, по плану вести работу для строительства баз по производству катализаторов и строительства фабрики фосфорных удобрений, улучшить процесс производства карбоната натрия, главным сырьем которого является глауберит. 

В отрасли машиностроительной промышленности нужно модернизировать машиностроительные заводы и разработать, производить машиностроительные изделия мирового уровня по-нашему. 

Следует развивать коллективное новаторство, рационализаторство и в производстве угля, минералов и на железнодорожном транспорте. 

Нужно реконструировать оборудование и производственные процессы заводов легкой промышленности, сделать их образцами экономии труда и электроэнергии, производить достаточно электричества, чтобы снабжать народ разными и высококачественными предметами ширпотреба из собственного сырья и материалов.

Следует достичь производственного подъема в сельском хозяйстве и на фронте морского промысла. 

Нужно завершить в кратчайший срок строительство набережной туристической зоны Вонсан-Галма, ускорить строительство важных объектов, в том числе благоустройство уезда Самчжиён, строительство Танчхонской ГЭС, вторую очередь строительства оросительных каналов в провинции Южный Хванхэ, непрерывно прилагать усилия к строительству жилых домов. 

Расширить успехи Республики на трудовой вахте по лесовосстановлению.

Материалы по теме:

Побеждённый СССР хотели разоружить по-английски при Ельцине?

Россия поставляет С-400 в Турцию, США вооружают Японию и Польшу

Уезд Самчжиён ударно строится как родник революционной силы КНДР 

Хакеры выращенные на идеях чучхе стали головной болью южнокорейских марионеток США

КНДР советует США не надеяться на ядерное разоружение Республики, а Трамп готов надавить на КНР



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
профессор, специалист по вопросам обороны написал 02.01.2018 15:24
Заявление об участии кндр в олимпиаде - это упреждающий ход, против планируемой провокации пиндосов: пиндосы, с большой вероятностью, планировали провокацию в дни олимпиады для того, чтобы списать это на кндр и начать войну.
Заявление кндр об участии в олимпиаде как бы говорит, что раз мы посылаем своих спортсменов, то любая провокация будет не с нашей стороны, а дополнительное заявление об ядерной кнопке говорит о том, что если все-же провокация состоится, что есть чем ответить.
В такой ситуации пиндосам остается только делать хорошую мину при плохой игре, что и вылилось в радостные заявления мок и тд и тп.
Однако все это не растворяет планы пиндосов и так или иначе, в дни олимпиады или после, но пиндосы обязательно нанесут удар.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сожалеете ли вы о распаде СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
Питерский сумасшедший наци-подрывник боролся с соседствующей с супермаркетом сектой
Питерский сумасшедший наци-подрывник боролся с сос...
31.12.2017
М.Калашников и В.Боглаев. Трамп и Путин &#8211; противоположности
М.Калашников и В.Боглаев. Трамп и Путин – пр...
31.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Монархист-миллионер Аксёнов заклеймил украинский нацизм, но белый террор воспевает (2)
Иранский майдан унёс уже жизни двадцати человек (6)
Бывшие работники подмосковного совхоза им. Ленина обратились за помощью к президенту РФ (36)
Правозащитницу Ирину Ноздровскую настигла вендетта украинской коррумпированной Фемиды (3)
Сеул позвал КНДР на переговоры с США, а Ким Чен Ын держит ядерную кнопку на столе (1)
Страна в ожидании, посадят кандидата в президенты или нет? (23)
Страна - Иран, остановка - майдан (25)
Президент Эстонии объявила, что отношения ЕС и НАТО с РФ не наладятся никогда (10)
Торжество правопорядка в Киеве (9)
Спустя полтора десятка лет обнаружили - турникеты мешают пассажирам (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Истoрия пoвтoряется
Дарья Митина Дарья Митина: Лавoчнoе
Дарья Митина Дарья Митина: К 95-летию СССР. Первые гoды сoветскoгo Таджикистана в фoтoграфиях
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Прoверoчка на вшивoсть - 1
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss