Правозащитницу Ирину Ноздровскую настигла вендетта украинской коррумпированной Фемиды

Под Киевом в водоеме обнаружили тело пропавшей 29 декабря правозащитницы Ирины Ноздровской. Одежда и признаки насилия на теле отсутствовали, при этом украшения остались на месте. Глава профсоюза МВД Илья Кива рассказал телеканалу 112, что Ноздровскую, по предварительным данным, сбросили в реку.

"Нашли Ирину два часа назад в реке в Киевской области. Идут следственно-оперативные действия, общественностью были организованы активные поиски, и сегодня планировалось прочесывание близлежащих районов, но к этому моменту Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама, но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью", - сообщил он.

По словам Кивы, сейчас следственно-оперативная группа разыскивает вещи погибшей и строит версии по поводу произошедшего. Родственников Ноздревской уведомили об обнаружении тела. У нее осталась несовершеннолетняя дочь.

Родные Ирины Ноздровской забили тревогу 29 декабря, когда она пропала по пути из Киева в село Демидов Вышгородского района. Последние два года правозащитница вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения. Ноздревская смогла добиться обвинительного приговора для убийцы сестры, ему дали семь лет лишения свободы.

"Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, юрист по образованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников", - отмечает в Facebook нардеп Мустафа Найем.

По его словам, во время заседания суда отец обвиняемого пообещал Ноздревской: "Ты плохо кончишь".

Сайт "Страна.ua" приводит мнения участников профессионального юридического сообщества Украины и политиков, которые говорят о том, что Украине грозит волна самосудов.

"Ближайшие времена обещают повышенный спрос на услуги негосударственных силовиков. Народ будет вынужден объединяться, как в Чечне, в кланы, и вершить правосудие не по писанному, а по праву обычая. Это - естественное следствие того, что государственные правоохранительные структуры распилены и приватизированы между крупнейшими группировками Порошенко и Авакова", - отмечает депутат Игорь Луценко. Он назвал Ноздровскую одной из немногих, кому удавалось добиться справедливости, и констатировал,что "равновесие длилось недолго".

"Наш выход - объединение и вооружения. От мала до велика. Объединяйтесь с соседями, патрулируйте ночью свой район. ОСМД могут нанимать охранников для своего квартала. Осознайте - государства нет, государство умерло, государство нас не защитит. Страну спасем только мы", - призывает нардеп.

Тем временем аналогичные инциденты учащаются и на территории благословенной Эрэфии. Вот что сообщает постоянный автор ФОРУМа.мск Андрей Манчук в своём ФБ-аккаунте:

- Московские правые напали вчера на поэтессу Евгению Бильченко, которую до этого травили их украинские собратья. Сегодня праздничный день, поэтому я кратко, без перехода на личности, скажу, что это позорный инцидент - и радоваться ему так же стыдно, как поддерживать погромные нападения в Киеве. Где все тоже начиналось с сорванных презентаций, концертов и кинопоказов. Вы можете не любить творчество этой девушки, вы можете не верить в то, что сторонница майдана могла изменить свои взгляды - это ваше право, хотя в данном случае вы зеркалите украинских националистов, которые предлагают убить, выслать или посадить половину населения страны, поскольку оно безнадежно, и не поддается патриотическому перевоспитанию. Но если вы поддерживаете правое насилие, это ставит вас вровень с теми, кто творит его в Украине. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для вашей страны. Это, как минимум, недальновидно - уже завтра те же самые казачки, кумирами которых являются Шкуро, Власов и Краснов, будут точно так же разгонять акции с красными флагами, и даже с георгиевскими лентами. С "Азовом" они поладят, с вами - нет. Что касается Бильченко - я обращаюсь к представителям разных российских левых групп - Илья Знаменский, Георгий Комаров, Михаил Дороненко, Сергей Биец, - с просьбой держать с ней связь и помогать с охраной ее будущих чтений в России. Уверен, что они состоятся.