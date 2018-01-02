Бывшие работники подмосковного совхоза им. Ленина обратились за помощью к президенту РФ

Бывшие работники КСП им. Ленина 20 лет не могут получить свои земельные паи
За помощью люди обратились к президенту и заявили, что их участки незаконно захватил бессменный руководитель ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин.
Жители Ленинского муниципального района, бывшие работники КСП им. Ленина написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором просят принять меры для проведения объективного расследования фактов хищения земельных участков. Как выяснилось, в связи с реорганизацией сельхозпредприятия в 1996 году, люди, проработавшие там много лет, получили право на земельную долю. Выделение земельных паев было гарантировано соответствующими Указом Президента РФ и Постановлением Правительства РФ. Однако к настоящему времени право собственности на земельную долю получили только два работника КСП им. Ленина. По решению суда администрация Ленинского района выдала им необходимые документы на 3 га земли в составе земель общедолевой собственности.
Но затем, по информации потерпевших, свидетельствами на право собственности неизвестным образом завладел нынешний руководитель ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин. Руководитель якобы должен был передать документы членам трудового коллектива предприятия, но так и не сделал этого.
Меж тем, указывается в письме президенту, предприниматель учредил новое предприятие — ЗАО «Совхоз им. Ленина», в уставной капитал которого вошли земельные паи членов КСП им. Ленина, предоставив в Районный комитет по земельным ресурсам учредительный договор и протокол собрания трудового коллектива КСП им. Ленина. Впоследствии было возбуждено уголовное дело, а экспертизы показали, что подписи в учредительном договоре подделаны.
Это подтвердили и свидетели. Однако, сетуют потерпевшие, следствие намеренно затягивалось, велось халатно и в итоге дело было закрыто за истечением срока давности. Кто осуществил подделку подписей в учредительном договоре до сих пор остается не выясненным. Впрочем, сами бывшие работники предприятия считают, что сделал это Павел Грудинин, который на сегодняшний день является владельцем 42 % акций ЗАО «Совхоз им. Ленина» и его сообщники.
Бывшие работники КСП им. Ленина утверждают, что фактически предприятие захвачено менеджментом, а их имущество безвозвратно потеряно, поскольку Грудинину удалось легализовать похищенное имущество. Земельные паи были проданы, переданы или сданы в аренду ряду коммерческих фирм, которые учредило или вошло в их капитал ЗАО.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, обратившиеся не теряют надежды восстановить справедливость. В своем письме они просят Президента принять меры в соответствии с законом для проведения объективного расследования фактов хищения, а также реализации предусмотренной законом возможности возврата и компенсации незаконно похищенного имущества и денежных средств. Аналогичные письма бывшие работники КСП им. Ленина направили также в ОНФ, СК РФ, Генпрокуратуру РФ и губернатору Московской области.
Июнь 2016 года
От редакции: Мы будем рады увидеть опровержение или хотя бы разьяснение указанных в письме работников сведений. Может быть, это клевета или поклеп?
Впрочем, дата, указанная под текстом, говорит, что составлен он был задолго до выдвижения П.Н.Грудинина кандидатом в президенты.
Хотя может и дата фальшивая...
В общем, мы готовы разместить любое уточнение или объяснение. И даже заранее приносим извинения за беспокойство, но пройти мимо этой информации тоже не позволяет гражданский долг - все же президента выбираем, не кого-нибудь.
Ведь со слов самого Грудинина известно, что в 90-х годах акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина" было 526, а сейчас осталось около 40. Надо же понять, куда они все делись?
vb написал 02.01.2018 18:41
дополнение написал 02.01.2018 18:31
Зри в корень написал 02.01.2018 18:21
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 02.01.2018 18:17
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Где и когда,уточните пожалуйста.
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Любое их сближение будет играть на руку Кремлю.
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Это что,если электорат Навального придет и проголосует за Грудинина будет в интересах кремля и Путина?!!Однако...
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А как противник "Либерастов и Америкосов" относится к новогодним каникулам Грудинина в проклятой гейропе?Вдруг его там завербуют, перевербуют и отгейропят?
Х написал 02.01.2018 18:16
Граждане типа серпасто-молоткастые. Грудинина сейчас будут мочить и путинские либералы и якобы антипутинские. Покажите мне
пальцем на того директора, кто не скупал акции своего предприятия. Альтернатива тогда была простой. Или скупаешь ты, и
сохраняешь хоть что-то.Или скупает какая-нибудь братва и ...сколько таких руин по стране. Граждане, типа розовые. Если вы не
путинисты, и любите бойкотировать выборы, как обычно, не путайтесь под ногами, будьте так любезны.
Будет весело и страшно//// написал 02.01.2018 17:56
Скептик х написал 02.01.2018 17:54
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Идея интересная.
Грудинин вскользь об этом говорил.
Проблема только не в навальном и Грудинине.
Навальный представляет собой Либерастов и Америкосов.
Грудинин ассоциируется с Патриотами.
Любое их сближение будет играть на руку Кремлю.
Появится повод обвинить Грудинина в пособничестве Америкосам.
Это что??? написал 02.01.2018 17:47
КУфайка!:))))).
С какого перепоя ты себя относишь к каким-то другим людям-западноевропейцам, которые не знают холодных зим?!
Ну, исключая северян, типа, норвегов...
Надо понимать, что по-твоему "ватники" это что то нехорошее?
А основания какие? А какие основания ,что ты-не ватник?:)
Ублюдок ты, в таком случае.
Провидение настигнет тебя. В этом году, что то именно так думается:)...
Коллеги-сотрудники написал 02.01.2018 17:44
отец Пигидий написал 02.01.2018 17:23
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 02.01.2018 17:20
Письмо датировано 2016 годом.Думаю,если поискать,то можно найти и более ранение подобные заявления.И реакцию на эти челобитные тоже можно найти-все в порядке.не нравится,идите в суд.
2.Грудин,что сам отбирал паи с пистолетом в руках?
Нет.он лично вполне возможно и приставлял пистолет к виску,для этого существуют совсем другие люди,но факт остается фактом-большинство(42%)акций ЗАО(обратите внимание,именно ЗАО) принадлежат Грудинину,а количество пайщиков-концессионеров данного кооператива резко сократилось(на порядок).
3.Был ли это единичный случай или это повседневная практика.
Конечно это происходило везде и всюду.красные директора,комсомольские секретари, шустрая братва,прожженные аферисты.беспринципные демагоги и просто люди приближенные к власти проворачивали подобные операции повсеместно.А простым людям доставались бумажки типа МММ и инвестионных фондов и обещания чубайсов о машинах в каждом кармане.
Но оправдывает ли это новоявленного кандидата в президенты?Все воровали и я воровал.НЕТ!И если у вас украли сто рублей,а потом вор даст вам кусок хлеба,то от этого он не станет хорошим и добрым.а останется вором.
4.Грудинин прекрасный хозяйственник и построил в СВОЕМ совхозе прямо рай на земле.
Эта появившаяся прямо из ниоткуда легенда не имеет под собой ничего общего с реальностью.Был в советские времена такой анекдот-дайте мне метр на границе,и у меня все будет хорошо.А почему метр?Что-бы чемодан проходил.
Если кто не в курсе,то земли этого совхоза располагаются прямо за МКАД, вдоль Каширского шоссе и реки Пахры. Думаю не стоит объяснить почем земля около Москвы?
С клубникой разговор тоже особый.До введения всех этих запретов и эмбарго на продовольствие москвичи особенно и не покупали данный продукт.Дорого,невкусно,о химическом составе ягоды.выросшей вдоль оживленнейшего шоссе,можно только догадываться.Турецкая и греческая клубника была лучше и дешевле. Не зря Грудинина обвиняли в том,что он продавал турецкую под видом своей.О нарушениях при продаже и использовании труда поденщиков я вообще молчу.
Все это не имело бы никакого значения,в России бизнес по другому не ведут,и возможно Грудинин далеко не самый ужасный эксплуататор.Но то.как этого совершенно неизвестного человека администрация президента и куратор выборов,Кириенко,пытаются выдать за "оппозицию" вызывает страшную злость.
У меня тут мелькнула одна идея.Если Грудини действительно такой хороший,хочет изменить существующее положение и реально бороться с коррупцией.то пусть он заявит,что после своего избрания.он создаст некий Комитет по борьбе с коррупцией.с самыми широкими полномочиями.И...назначит его главой Навального!Надеюсь никто не будет отрицать.что расследовать навальный умеет.Ну как идея.Тогда и сторонники Навального придут на выборы,да и самому Навальному призывать к бойкоту будет неловко.Вот тогда может и появится шанс действительно посоревноваться с Путиным.
Но этого не будет!Потому что этого не будет никогда!Не для этого выдвинули Грудинина.Его задача создать явку,показать западу(на своих давно плевать)видимость демократии и в очередной раз переназначить Путина.
Дульсинея написал 02.01.2018 17:16
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедо16ДальССкий написал 02.01.2018 17:05
- Пропало хохло-ГовновЁнко.
- Нет его на Ньюсланде, нет и на МСК.
- Может с Грудей на лыжах отжЫгает?
- Или у Поклоновской очередной сеанс куннилингуса проводит?
- ОбеССпокоен очень...
- шУрыка жалко..!
ПРОСВЕТИТЕ!
...плякаю, вот так = ыгыгыгыгыгыгы!
.
.
оЙ!
а может?
хотя ... и всЁжЪ ... очень похоже это письмецо на его подмЁтные письма во
всевозможные, всяки и всЮческие инстанции.
сиськина написал 02.01.2018 17:01
=Ведь со слов самого Грудинина известно, что в 90-х годах акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина" было 526, а сейчас осталось около 40. Надо же понять, куда они все делись?=
Вот, написал 02.01.2018 16:34
Как вдруг, наконец, написал 02.01.2018 16:16
крестьянин написал 02.01.2018 16:13
Скептик х написал 02.01.2018 15:46
И главное ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ.
Нет, ну в само деле.
Сидели, сидели эти самые обиженные акционеры.
Наверное и не чаяли найти справедливость. Может и вообще стали забывать о Грудинине.
А ТУТ ВДРУГ ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО ГРУДИНИН ЖИВ, ПРОЦВЕТАЕТ, ДА ЕЩЁ И В ПРЕЗИДЕНТЫ СОБРАЛСЯ!
И не смогли промолчать, кипят праведным гневом.
Написали обращение Президенту, нашему гаранту - ЗАЩИТИ ОБЕЗДОЛЕННЫХ!
Не знаю, как ВАМ ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ, а мне смешно.
То, что в нашей САМОЙ СВОБОДНОЙ СТРАНЕ нельзя законным образом вести ЛЮБОЙ БИЗНЕС, знают практически все.
То, что ЛЮБОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ вынужден нарушать закон - известно.
То, что любое акционерное общество СКУПАЛО АКЦИИ У ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ (КОТОРЫЕ ОБЛАДАЛИ ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ АКЦИЙ - ОТ 1 ДО НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКОВ) - знают почти все.
Любой руководитель колхоза, ставшего ВДРУГ акционерным обществом, скупал эти самые паи и акции за бесценок.
Возможно, что и не только скупал, но и просто забирал.
Вполне вероятно, что кое что, а возможно и все, написанное в письме, правда.
Но возникает несколько вопросов.
1. Грудини сам, лично приходил, требовал, отнимал эти паи и акции?
2. Грудинин один такой мошенник во всей необъятной России.
3. Почему раньше эти самые дольщики не возмущались.
В связи с этим напрашивается несколько ответов.
Вряд ли Грудинин сам ходил к дольщикам.
И если у них действительно все отобрали не заплатив, то Грудинин может вообще ничего об этом не знать.
Он отдал деньги доверенным людям.
Те принесли акции.
То, что они не заплатили кому то - это вина этих самых лиц.
Второе. Во всей России очень много таких случаев.
Поэтому, если разбираться ТОЛЬКО С ОДНИМ СЛУЧАЕМ - ТО ЭТО БУДЕТ ПРОСТОЙ НАЕЗД НА КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА.
Если уж разбираться, то ПОЛНОСТЬЮ СО ВСЕМИ НЕЗАКОННЫМИ СЛУЧАЯМИ.
А сколько таких случаев на Кубани?
Даже на Москву фермеры ходили.
ПРАВДА ДАЛЬШЕ РОСТОВА НЕ ПРОШЛИ.
И что? А ничего! Вообще ничего!
Все молчат, как будто ничего и не было.
Так там гораздо больше земли оттяпали.
Третье.
Очень уж вовремя появилось это письмо.
И Новый Год - не помеха.
То есть действительно сидели, сидели и вдруг их осенило - НАДО ПОЖАЛОВАТЬСЯ.
В общем, очень уж похоже на травлю Грудинина.
Я сейчас не защищаю Грудинина.
Но если разбираться, то не только с ним одним.
А со ВСЕМИ НЕЗАКОННЫМИ ЗАХВАТАМИ.
Ибо если ВДРУГ НАЧНУТ РАЗБИРАТЬСЯ ТОЛЬКО С ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ, то это будет обыкновенная травля неугодного кандидата в президенты.
Самоубийству, которое продолжается написал 02.01.2018 15:43
гоблян написал 02.01.2018 15:20
Ростов же у нас столица Южного федерального округа еще.
Кстати, именно в Кущевской судили узника совести Толмачева - ростовского журналиста и издателя.