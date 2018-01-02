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Московский листок

Бывшие работники подмосковного совхоза им. Ленина обратились за помощью к президенту РФ

Опубликовано 02.01.2018 в разделе комментариев 36

выборы зюганов цик явка грудинин
Бывшие работники подмосковного совхоза им. Ленина обратились за помощью к президенту РФ

Источник: press-reliz
Бывшие работники КСП им. Ленина 20 лет не могут получить свои земельные паи

За помощью люди обратились к президенту и заявили, что их участки незаконно захватил бессменный руководитель ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин.
 
Жители Ленинского муниципального района, бывшие работники КСП им. Ленина написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором просят принять меры для проведения объективного расследования фактов хищения земельных участков. Как выяснилось, в связи с реорганизацией сельхозпредприятия в 1996 году, люди, проработавшие там много лет, получили право на земельную долю. Выделение земельных паев было гарантировано соответствующими Указом Президента РФ и Постановлением Правительства РФ. Однако к настоящему времени право собственности на земельную долю получили только два работника КСП им. Ленина. По решению суда администрация Ленинского района выдала им необходимые документы на 3 га земли в составе земель общедолевой собственности.
 
Но затем, по информации потерпевших, свидетельствами на право собственности неизвестным образом завладел нынешний руководитель ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин. Руководитель якобы должен был передать документы членам трудового коллектива предприятия, но так и не сделал этого.

Меж тем, указывается в письме президенту, предприниматель учредил новое предприятие — ЗАО «Совхоз им. Ленина», в уставной капитал которого вошли земельные паи членов КСП им. Ленина, предоставив в Районный комитет по земельным ресурсам учредительный договор и протокол собрания трудового коллектива КСП им. Ленина. Впоследствии было возбуждено уголовное дело, а экспертизы показали, что подписи в учредительном договоре подделаны.

Это подтвердили и свидетели. Однако, сетуют потерпевшие, следствие намеренно затягивалось, велось халатно и в итоге дело было закрыто за истечением срока давности. Кто осуществил подделку подписей в учредительном договоре до сих пор остается не выясненным. Впрочем, сами бывшие работники предприятия считают, что сделал это Павел Грудинин, который на сегодняшний день является владельцем 42 % акций ЗАО «Совхоз им. Ленина» и его сообщники.
Бывшие работники КСП им. Ленина утверждают, что фактически предприятие захвачено менеджментом, а их имущество безвозвратно потеряно, поскольку Грудинину удалось легализовать похищенное имущество. Земельные паи были проданы, переданы или сданы в аренду ряду коммерческих фирм, которые учредило или вошло в их капитал ЗАО.
 
Несмотря на сложившуюся ситуацию, обратившиеся не теряют надежды восстановить справедливость. В своем письме они просят Президента принять меры в соответствии с законом для проведения объективного расследования фактов хищения, а также реализации предусмотренной законом возможности возврата и компенсации незаконно похищенного имущества и денежных средств. Аналогичные письма бывшие работники КСП им. Ленина направили также в ОНФ, СК РФ, Генпрокуратуру РФ и губернатору Московской области.
 
Июнь 2016 года

От редакции: Мы будем рады увидеть опровержение или хотя бы разьяснение указанных в письме работников сведений. Может быть, это клевета или поклеп? 
Впрочем, дата, указанная под текстом, говорит, что составлен он был задолго до выдвижения П.Н.Грудинина кандидатом в президенты.
Хотя может и дата фальшивая...
В общем, мы готовы разместить любое уточнение или объяснение. И даже заранее приносим извинения за беспокойство, но пройти мимо этой информации тоже не позволяет гражданский долг - все же президента выбираем, не кого-нибудь.
Ведь со слов самого Грудинина известно, что в 90-х годах акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина" было 526, а сейчас осталось около 40. Надо же понять, куда они все делись?


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Всего комментариев к статье: 36
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Абрамович.......
vb написал 02.01.2018 18:41
Да...конечно раньше не обращали на челобитные бумажки внимания,а сейчас обратили внимание,тут в сетях еще выставили документ,якобы регистрировала предприятие компания возглавляет которую Абрамович,и может Павел Николаевич и вовсе не Альпах....а в Лондоне,но Кущовка в ЗАО Совхоз имени Ленина явно просматривается.....
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долой прихватизацию!
дополнение написал 02.01.2018 18:31
Изначально ельцинская прихватизация носила абсурдный характер ,нарушающий права одних граждан страны ,за счет других.Особенно в деле с паями(все пайщики ,по сути есть грабители всех остальных граждан страны на эти самые паи) . Кроме участия в приватизации долей общенародной собственности на ваучеры всех граждан страны, работники колхозов, совхозов , магазинов, кафе, ресторанов итд получили дополнение ,довесок паи в своих организациях(который,был порой в тысячи раз более весом ,чем доли собственности на ваучеры для всех остальных) Изначально, юридически паи колхозов , совхозов имели статус не выделяемого в натре имущества как, и права на другие активы- машины , оборудование,производственная и жилая недвижимость (как и паи в магазинах, кафе итд..).По логике военные ,также могли требовать кроме ваучеров паи на земли полигонов, военное имущество , школьные учителя,работники вузов, мед работники, работники театров итп на здания и оборудование школ, больниц,вузов и театров и землю-паи вокруг них..но, их ельциноиды банально кинули(а, они даже и не чухнулись за 25лет !!!) в отличие от сельхоз работников , сотрудников кафе, магазинов итп. В конце 90-х был принят закон позволяющий общества с паями преобразовывать в акционерные где, паи переставали существовать и взамен их владельцы получали акции( также и все паевые чековые фонды собиравшие ваучеры и получившие на них активы превращались в ао где ,руководство нехитрым юридическим способом размывало доли доп эмиссиями акций, и вместо равных владельцев фондов появись полновластные владельцы контрольных пакетов акций ао). После принятия в 2001г закона о земле, не выделяемые в натуре( были случаи, когда кто-то измудрялся выделить через " правильный" суд заведомо нарушая права других равноправных пайщиков -общего куска земли ) паи сельхоз предприятий( как, невозможно выделить в натуре поровну паи в магазинах и кафе) переформатированные в виде акций стали под собой иметь главный актив- сельхоз землю принадлежащую переформатированным самими пайщиками в АО.Выделение , продажа активов,оборудования,земель из общего имущества АО по закону решается большинством голосов на общем собрании акционеров. Требовать-же конкретные куски земли(машины, оборудование,здания) в натуре из общего имущества АО на акции не законно .
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Re:Дульсинея
Зри в корень написал 02.01.2018 18:21
Люди где?
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Re: Re: Скептик х
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 02.01.2018 18:17
"Грудинин вскользь об этом говорил."
-----------
Где и когда,уточните пожалуйста.
===========
Любое их сближение будет играть на руку Кремлю.
-----------------
Это что,если электорат Навального придет и проголосует за Грудинина будет в интересах кремля и Путина?!!Однако...
===============
А как противник "Либерастов и Америкосов" относится к новогодним каникулам Грудинина в проклятой гейропе?Вдруг его там завербуют, перевербуют и отгейропят?
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=
Х написал 02.01.2018 18:16

Граждане типа серпасто-молоткастые. Грудинина сейчас будут мочить и путинские либералы и якобы антипутинские. Покажите мне
пальцем на того директора, кто не скупал акции своего предприятия. Альтернатива тогда была простой. Или скупаешь ты, и
сохраняешь хоть что-то.Или скупает какая-нибудь братва и ...сколько таких руин по стране. Граждане, типа розовые. Если вы не
путинисты, и любите бойкотировать выборы, как обычно, не путайтесь под ногами, будьте так любезны.
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(без названия)
Будет весело и страшно//// написал 02.01.2018 17:56
Ждал чего то такого-эдакого.Честный буржуй,лев-вегетарианец,пчелы против меда,шакалы питающиеся нектаром.Вопрос:что здесь не так?(Правильный ответ-все залепуха).И Прудон,*****,прав был-собственность это кража....
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Re: небольшие уточнения.
Скептик х написал 02.01.2018 17:54
уже забаненыйСлучайный прохожий написал: Если Грудини действительно такой хороший,хочет изменить существующее положение и реально бороться с коррупцией.то пусть он заявит,что после своего избрания.он создаст некий Комитет по борьбе с коррупцией.с самыми широкими полномочиями.И...назначит его главой Навального!
--------------------------------------------------------------
Идея интересная.
Грудинин вскользь об этом говорил.
Проблема только не в навальном и Грудинине.
Навальный представляет собой Либерастов и Америкосов.
Грудинин ассоциируется с Патриотами.
Любое их сближение будет играть на руку Кремлю.
Появится повод обвинить Грудинина в пособничестве Америкосам.
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Re: Вышиватник Света. Ты такой же Ватан, как и все.
Это что??? написал 02.01.2018 17:47
Только "ватник" у тебя на укромове называется
КУфайка!:))))).
С какого перепоя ты себя относишь к каким-то другим людям-западноевропейцам, которые не знают холодных зим?!
Ну, исключая северян, типа, норвегов...
Надо понимать, что по-твоему "ватники" это что то нехорошее?
А основания какие? А какие основания ,что ты-не ватник?:)
Ублюдок ты, в таком случае.
Провидение настигнет тебя. В этом году, что то именно так думается:)...
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(без названия)
Коллеги-сотрудники написал 02.01.2018 17:44
Путин-Навальный-Грудинин-Собчак-Явлинский. Интересно, их кабинеты в здании на лубянке расположены рядом, на одном этаже, или нет? И в одной ли спецстоловой отовариваются?
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(без названия)
отец Пигидий написал 02.01.2018 17:23
Прочитал - РЖУ! И да, до тех пор, пока ватаны будут обращаться с челобитными к главвору, их, ватанов, все эти грудинины будут иметь вдоль и поперек.
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небольшие уточнения.
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 02.01.2018 17:20
1.они к выборам проснулись.
Письмо датировано 2016 годом.Думаю,если поискать,то можно найти и более ранение подобные заявления.И реакцию на эти челобитные тоже можно найти-все в порядке.не нравится,идите в суд.
2.Грудин,что сам отбирал паи с пистолетом в руках?
Нет.он лично вполне возможно и приставлял пистолет к виску,для этого существуют совсем другие люди,но факт остается фактом-большинство(42%)акций ЗАО(обратите внимание,именно ЗАО) принадлежат Грудинину,а количество пайщиков-концессионеров данного кооператива резко сократилось(на порядок).
3.Был ли это единичный случай или это повседневная практика.
Конечно это происходило везде и всюду.красные директора,комсомольские секретари, шустрая братва,прожженные аферисты.беспринципные демагоги и просто люди приближенные к власти проворачивали подобные операции повсеместно.А простым людям доставались бумажки типа МММ и инвестионных фондов и обещания чубайсов о машинах в каждом кармане.
Но оправдывает ли это новоявленного кандидата в президенты?Все воровали и я воровал.НЕТ!И если у вас украли сто рублей,а потом вор даст вам кусок хлеба,то от этого он не станет хорошим и добрым.а останется вором.
4.Грудинин прекрасный хозяйственник и построил в СВОЕМ совхозе прямо рай на земле.
Эта появившаяся прямо из ниоткуда легенда не имеет под собой ничего общего с реальностью.Был в советские времена такой анекдот-дайте мне метр на границе,и у меня все будет хорошо.А почему метр?Что-бы чемодан проходил.
Если кто не в курсе,то земли этого совхоза располагаются прямо за МКАД, вдоль Каширского шоссе и реки Пахры. Думаю не стоит объяснить почем земля около Москвы?
С клубникой разговор тоже особый.До введения всех этих запретов и эмбарго на продовольствие москвичи особенно и не покупали данный продукт.Дорого,невкусно,о химическом составе ягоды.выросшей вдоль оживленнейшего шоссе,можно только догадываться.Турецкая и греческая клубника была лучше и дешевле. Не зря Грудинина обвиняли в том,что он продавал турецкую под видом своей.О нарушениях при продаже и использовании труда поденщиков я вообще молчу.
Все это не имело бы никакого значения,в России бизнес по другому не ведут,и возможно Грудинин далеко не самый ужасный эксплуататор.Но то.как этого совершенно неизвестного человека администрация президента и куратор выборов,Кириенко,пытаются выдать за "оппозицию" вызывает страшную злость.
У меня тут мелькнула одна идея.Если Грудини действительно такой хороший,хочет изменить существующее положение и реально бороться с коррупцией.то пусть он заявит,что после своего избрания.он создаст некий Комитет по борьбе с коррупцией.с самыми широкими полномочиями.И...назначит его главой Навального!Надеюсь никто не будет отрицать.что расследовать навальный умеет.Ну как идея.Тогда и сторонники Навального придут на выборы,да и самому Навальному призывать к бойкоту будет неловко.Вот тогда может и появится шанс действительно посоревноваться с Путиным.
Но этого не будет!Потому что этого не будет никогда!Не для этого выдвинули Грудинина.Его задача создать явку,показать западу(на своих давно плевать)видимость демократии и в очередной раз переназначить Путина.
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Re: Всем защитничкам
Дульсинея написал 02.01.2018 17:16
Срок исковой давности по земельным спорам 15 лет, плюс три года на оспаривание. То есть оспорить можно было 1е5 лет назад......но они ПОЧЕМУ ТО сидели и жевали сопли. А теперь выползли и .......... не ЗАДАРОМ видимо. Поскольку теперь уже все сроки прошли.
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РыДКОЛОГАМ
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедо16ДальССкий написал 02.01.2018 17:05
- Волнуюсь!
- Пропало хохло-ГовновЁнко.
- Нет его на Ньюсланде, нет и на МСК.
- Может с Грудей на лыжах отжЫгает?
- Или у Поклоновской очередной сеанс куннилингуса проводит?
- ОбеССпокоен очень...
- шУрыка жалко..!
ПРОСВЕТИТЕ!
...плякаю, вот так = ыгыгыгыгыгыгы!
.
.
оЙ!
а может?
хотя ... и всЁжЪ ... очень похоже это письмецо на его подмЁтные письма во
всевозможные, всяки и всЮческие инстанции.
Ответить
Всем защитничкам
сиськина написал 02.01.2018 17:01
А вот на это что споете?
=Ведь со слов самого Грудинина известно, что в 90-х годах акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина" было 526, а сейчас осталось около 40. Надо же понять, куда они все делись?=
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Внимательно прочел письмо. И испытал чувство гордости за наш народ.
Вот, написал 02.01.2018 16:34
говорят, по уровню образования Россия где-то на последнем месте теперь корячится. Ни фига! Мы еще ого-го! У нас даже простые труженики села очень грамотные люди: и писать и читать, и УК РФ постатейно толковать умеют. И слог хороший, как у профессионального журналиста, и юридически подкованные, как хороший адвокат. Переквалификации дела требуют. Прокуроров со следователями критикуют. Все умеют, не только навоз за коровами убирать и клубнику выращивать. Молодцы, настоящие труженики полей.
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Простые труженики полей, кормильцы народа страдали молча 20 лет!
Как вдруг, наконец, написал 02.01.2018 16:16
аккурат к выборам 2018 года они проснулись! :)))))))) Вот б..дь, напишу-ка я Путину на Чубайса - пусть к выборам сделает мне и всему народу такой подарок - посадит сукина сына до конца его дней! Ведь нае.ал с ваучерами, с.укин кот, и как нае.ал!!! - классически!!! - как мелкий жулик и наперсточник на рынке! И тишина!!! Молчат колхозники, не пишут президенту! Ждут, когда по две "Волги" им отвалят, надеются.
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(без названия)
крестьянин написал 02.01.2018 16:13
НАЧАЛОСЬ,а где автор?
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О Грудинине и компромате
Скептик х написал 02.01.2018 15:46
Очень интересное заявление.
И главное ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ.
Нет, ну в само деле.
Сидели, сидели эти самые обиженные акционеры.
Наверное и не чаяли найти справедливость. Может и вообще стали забывать о Грудинине.
А ТУТ ВДРУГ ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО ГРУДИНИН ЖИВ, ПРОЦВЕТАЕТ, ДА ЕЩЁ И В ПРЕЗИДЕНТЫ СОБРАЛСЯ!
И не смогли промолчать, кипят праведным гневом.
Написали обращение Президенту, нашему гаранту - ЗАЩИТИ ОБЕЗДОЛЕННЫХ!
Не знаю, как ВАМ ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ, а мне смешно.
То, что в нашей САМОЙ СВОБОДНОЙ СТРАНЕ нельзя законным образом вести ЛЮБОЙ БИЗНЕС, знают практически все.
То, что ЛЮБОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ вынужден нарушать закон - известно.
То, что любое акционерное общество СКУПАЛО АКЦИИ У ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ (КОТОРЫЕ ОБЛАДАЛИ ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ АКЦИЙ - ОТ 1 ДО НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКОВ) - знают почти все.
Любой руководитель колхоза, ставшего ВДРУГ акционерным обществом, скупал эти самые паи и акции за бесценок.
Возможно, что и не только скупал, но и просто забирал.
Вполне вероятно, что кое что, а возможно и все, написанное в письме, правда.
Но возникает несколько вопросов.
1. Грудини сам, лично приходил, требовал, отнимал эти паи и акции?
2. Грудинин один такой мошенник во всей необъятной России.
3. Почему раньше эти самые дольщики не возмущались.
В связи с этим напрашивается несколько ответов.
Вряд ли Грудинин сам ходил к дольщикам.
И если у них действительно все отобрали не заплатив, то Грудинин может вообще ничего об этом не знать.
Он отдал деньги доверенным людям.
Те принесли акции.
То, что они не заплатили кому то - это вина этих самых лиц.
Второе. Во всей России очень много таких случаев.
Поэтому, если разбираться ТОЛЬКО С ОДНИМ СЛУЧАЕМ - ТО ЭТО БУДЕТ ПРОСТОЙ НАЕЗД НА КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА.
Если уж разбираться, то ПОЛНОСТЬЮ СО ВСЕМИ НЕЗАКОННЫМИ СЛУЧАЯМИ.
А сколько таких случаев на Кубани?
Даже на Москву фермеры ходили.
ПРАВДА ДАЛЬШЕ РОСТОВА НЕ ПРОШЛИ.
И что? А ничего! Вообще ничего!
Все молчат, как будто ничего и не было.
Так там гораздо больше земли оттяпали.
Третье.
Очень уж вовремя появилось это письмо.
И Новый Год - не помеха.
То есть действительно сидели, сидели и вдруг их осенило - НАДО ПОЖАЛОВАТЬСЯ.
В общем, очень уж похоже на травлю Грудинина.
Я сейчас не защищаю Грудинина.
Но если разбираться, то не только с ним одним.
А со ВСЕМИ НЕЗАКОННЫМИ ЗАХВАТАМИ.
Ибо если ВДРУГ НАЧНУТ РАЗБИРАТЬСЯ ТОЛЬКО С ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ, то это будет обыкновенная травля неугодного кандидата в президенты.
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Re:
Самоубийству, которое продолжается написал 02.01.2018 15:43
Ждем, когда же наконец станет действительно страшно американцам. Ведь когда дракон- законченный идиот и психопат с манией величия, то уже ничего страшнее быть не может.
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Re: Re: Re: Для нового "спасителя Отечества" попахивает настоящей Кущевкой
гоблян написал 02.01.2018 15:20
И последняя станция электрички от Ростова.
Ростов же у нас столица Южного федерального округа еще.
Кстати, именно в Кущевской судили узника совести Толмачева - ростовского журналиста и издателя.
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