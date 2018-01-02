Бывшие работники подмосковного совхоза им. Ленина обратились за помощью к президенту РФ

Бывшие работники КСП им. Ленина 20 лет не могут получить свои земельные паи





За помощью люди обратились к президенту и заявили, что их участки незаконно захватил бессменный руководитель ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин.

Жители Ленинского муниципального района, бывшие работники КСП им. Ленина написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором просят принять меры для проведения объективного расследования фактов хищения земельных участков. Как выяснилось, в связи с реорганизацией сельхозпредприятия в 1996 году, люди, проработавшие там много лет, получили право на земельную долю. Выделение земельных паев было гарантировано соответствующими Указом Президента РФ и Постановлением Правительства РФ. Однако к настоящему времени право собственности на земельную долю получили только два работника КСП им. Ленина. По решению суда администрация Ленинского района выдала им необходимые документы на 3 га земли в составе земель общедолевой собственности.

Но затем, по информации потерпевших, свидетельствами на право собственности неизвестным образом завладел нынешний руководитель ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин. Руководитель якобы должен был передать документы членам трудового коллектива предприятия, но так и не сделал этого.

Меж тем, указывается в письме президенту, предприниматель учредил новое предприятие — ЗАО «Совхоз им. Ленина», в уставной капитал которого вошли земельные паи членов КСП им. Ленина, предоставив в Районный комитет по земельным ресурсам учредительный договор и протокол собрания трудового коллектива КСП им. Ленина. Впоследствии было возбуждено уголовное дело, а экспертизы показали, что подписи в учредительном договоре подделаны.

Это подтвердили и свидетели. Однако, сетуют потерпевшие, следствие намеренно затягивалось, велось халатно и в итоге дело было закрыто за истечением срока давности. Кто осуществил подделку подписей в учредительном договоре до сих пор остается не выясненным. Впрочем, сами бывшие работники предприятия считают, что сделал это Павел Грудинин, который на сегодняшний день является владельцем 42 % акций ЗАО «Совхоз им. Ленина» и его сообщники.

Бывшие работники КСП им. Ленина утверждают, что фактически предприятие захвачено менеджментом, а их имущество безвозвратно потеряно, поскольку Грудинину удалось легализовать похищенное имущество. Земельные паи были проданы, переданы или сданы в аренду ряду коммерческих фирм, которые учредило или вошло в их капитал ЗАО.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, обратившиеся не теряют надежды восстановить справедливость. В своем письме они просят Президента принять меры в соответствии с законом для проведения объективного расследования фактов хищения, а также реализации предусмотренной законом возможности возврата и компенсации незаконно похищенного имущества и денежных средств. Аналогичные письма бывшие работники КСП им. Ленина направили также в ОНФ, СК РФ, Генпрокуратуру РФ и губернатору Московской области.

Июнь 2016 года





От редакции: Мы будем рады увидеть опровержение или хотя бы разьяснение указанных в письме работников сведений. Может быть, это клевета или поклеп?

Впрочем, дата, указанная под текстом, говорит, что составлен он был задолго до выдвижения П.Н.Грудинина кандидатом в президенты.

Хотя может и дата фальшивая...

В общем, мы готовы разместить любое уточнение или объяснение. И даже заранее приносим извинения за беспокойство, но пройти мимо этой информации тоже не позволяет гражданский долг - все же президента выбираем, не кого-нибудь.

Ведь со слов самого Грудинина известно, что в 90-х годах акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина" было 526, а сейчас осталось около 40. Надо же понять, куда они все делись?