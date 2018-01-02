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Московский листок

Иранский майдан унёс уже жизни двадцати человек

Опубликовано 02.01.2018 в разделе комментариев 5

иран майдан
Иранский майдан унёс уже жизни двадцати человек

В Иране продолжаются массовые протесты. Жертвами столкновений вышедших на улицы с силами безопасности стали как минимум 20 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на государственный иранский телеканал. Во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан было убито шесть человек. Мятежники пытались проникнуть в хранилище правоохранителей и украсть оружие.

В городе Хамейнишехере погибли 11-летний мальчик и 20-летний молодой человек, в Наджафабаде от выстрелов умер служащий «Корпуса стражей революции». Все они были убиты из охотничьих ружей. Города, в которых это произошло, находятся в центральной части Ирана, в 350 км к югу от столицы страны Тегерана. 

Массовые акции протеста продолжаются в Иране с 28 декабря. Люди выходят на улицы из-за недовольства инфляцией, высоким уровнем безработицы и против действующих властей страны. Более сотни участников акций было арестовано. Для того чтобы пресечь протесты, власти страны временно ограничили доступ к Instagram и Telegram. 

Секретарь Высшего совета безопасности страны Али Шамхани обвинил в организации протестов США, Великобританию и Саудовскую Аравию. По его словам, именно эти страны руководят протестными движениями в социальных сетях. Он подчеркнул, что это является организованным иностранным вмешательством во внутренние дела Ирана.

Напомним, накануне Трамп заявил, что акции протеста вызваны осознанием гражданами Ирана того, какой экономический ущерб они несут из-за поддержки Тегераном "терроризма". В воскресенье он также обратился к правительству Ирана с призывом уважать права своих граждан, в том числе право на самовыражение. В свою очередь в МИД Ирана назвали поддержку протестов в стране со стороны президента США "лживой и оппортунистической". 

Президент США также говорил, что массовые протесты в Иране неслучайны, учитывая, что нынешнее руководство страны тратит достояние народа "на террористическую деятельность".  

Материал по теме:

Страна - Иран, остановка - майдан



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
рябой и русоволосый написал 02.01.2018 16:42
Если 80% населения России до сих пор верит в то что Солнце вращается вокруг Земли то с путинизмом там все тип топ.На россии давно стало нормой отрицать космонавтику, генетику, эволюцию, теорию относительности и т.п. И верить в рептилойдов,биндеровцев, в теплород, в телегонию, вред ГМО, и т.п.
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Re: Да света с Димой,небось, замутили майдан в Иране...
Руслан в трусах ли без регистрации, нет Людьмилы! написал 02.01.2018 16:34
Общий кризис капитализма отражается в его культуре. Экономическая и политическая машина буржуазии находятся в упадке. Ее философия литература и искусство обанкротились.
Цитата
Страдание человека для нас не интереснее, чем страдание электрической лампочки.
Цитата
Мы бьемся без передышки с трусостью традиционалистов. Мы не хотим больше жить среди соборов, дворцов и подиумов. Мы люди больших отелей, светящихся аркад, прямых дорог и благотворного разрушения. Наши дома должны быть как гигантские машины.
Цитата
Искусство должно идти не к сокращению или упрощению, а к сложности. Венера Милосская наглядный пример упадка. Это не настоящая женщина, а пародия.
Цитата
Умереть можно героем или идиотом, что одно и то же. Единственное не мимолетное слово это слово смерть. И искусство является настоящим только тогда, когда его невозможно понять.
Цитата
Я за искусство политико-эротико-мистическое, которое не сидит на заднице в музее, а делает что-то другое. Я за искусство, которое вырастает, не ведая, что оно искусство. Я за искусство, которое впутывается в повседневную дребедень и все равно выходит победителем.
Цитата
Прошлое мы оставляем позади, как падаль. Будущее отдаем на съедение хиромантам. Сегодняшний день мы берем себе.
Цитата
Вместо того чтобы возводить соборы Христу, человеку или жизни, мы превращаем в соборы себя и наши чувства. Новые идеи воспринимаются с трудом лишь в силу их необычности. Как часто нужно повторять это положение, чтобы один из сотни извлек из него выводы, лежащие на поверхности?
Цитата
Очистим мир от интеллектуальной, профессиональной и коммерческой культуры! Поддержим реальность без искусства, понятную всем народам! Не только критикам, но и дилетантам, и профессионалам.
Цитата
Когда же придет время логиков и философов-сновидцев? Я хотел бы находиться в состоянии сна, чтобы верить другим спящим&#8230; Не может ли и сон послужить решению коренных проблем жизни?
Цитата
Идеи могут быть произведениями искусства. В концептуальном искусстве идея это самый важный аспект произведения. Не важно, какую форму примет в итоге произведение искусства, важно, чтобы оно начиналось с идеи. Цель художника, занимающегося концептуальным искусством, сделать свою работу интеллектуально интересной для зрителя, и при этом не затрагивающей его душу.
Цитата
Ничто не оригинально. Вы можете красть все, что находит отклик в вашем вдохновении и питает ваше воображение."Клянусь воздерживаться от проявления личного вкуса. Я больше не художник.
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(без названия)
Матрос написал 02.01.2018 16:09
Это как с Октябрьской революцией. В передачах по ТВ утверждают, что если бы евреи из австро-венгерского генерального штаба ритуально не пришили Николашку-малохольного и не прислали в запломбированном вагоне В.И.Ленина в Россию из Разлива, где он жил в шалаше, то и не было бы никакой революции, а были бы сплошные упоительные вечера и хруст французской булки.
Ан нет.
Если революция назрела, то она все равно произойдет, возглавит ее Владимир Ильич или нет.
Просто народу жрать нечего. И никак телевизорными заклинаниями его не переубедишь, что на самом-то деле у людей все отлично и огромное спасибо дорогому верховному главнокоманующему за замечательную победу в Сирии.
На сытый желудок революции или "майданы" не происходят, а кретину-руководителю нужно во время позаботиться о наличии недорогого печеного хлеба в магазинах.
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Да света с Димой,небось, замутили майдан в Иране...
Это что??? написал 02.01.2018 16:06
Кстати, Диму давно не слышно,чего то.
Может, его -таво, утилизировали там на корм червям, в Иране?
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(без названия)
Лис написал 02.01.2018 15:49
Чья бы корова мычала?Протестантская помойка под названием США сама началась с геноцида коренного народа Северной Америки.Если 20% населения США до сих пор верит в то что Солнце вращается вокруг Земли то с "демократией" там все тип топ.
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