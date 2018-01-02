Иранский майдан унёс уже жизни двадцати человек

В Иране продолжаются массовые протесты. Жертвами столкновений вышедших на улицы с силами безопасности стали как минимум 20 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на государственный иранский телеканал. Во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан было убито шесть человек. Мятежники пытались проникнуть в хранилище правоохранителей и украсть оружие.

В городе Хамейнишехере погибли 11-летний мальчик и 20-летний молодой человек, в Наджафабаде от выстрелов умер служащий «Корпуса стражей революции». Все они были убиты из охотничьих ружей. Города, в которых это произошло, находятся в центральной части Ирана, в 350 км к югу от столицы страны Тегерана.

Массовые акции протеста продолжаются в Иране с 28 декабря. Люди выходят на улицы из-за недовольства инфляцией, высоким уровнем безработицы и против действующих властей страны. Более сотни участников акций было арестовано. Для того чтобы пресечь протесты, власти страны временно ограничили доступ к Instagram и Telegram.

Секретарь Высшего совета безопасности страны Али Шамхани обвинил в организации протестов США, Великобританию и Саудовскую Аравию. По его словам, именно эти страны руководят протестными движениями в социальных сетях. Он подчеркнул, что это является организованным иностранным вмешательством во внутренние дела Ирана.

Напомним, накануне Трамп заявил, что акции протеста вызваны осознанием гражданами Ирана того, какой экономический ущерб они несут из-за поддержки Тегераном "терроризма". В воскресенье он также обратился к правительству Ирана с призывом уважать права своих граждан, в том числе право на самовыражение. В свою очередь в МИД Ирана назвали поддержку протестов в стране со стороны президента США "лживой и оппортунистической".

Президент США также говорил, что массовые протесты в Иране неслучайны, учитывая, что нынешнее руководство страны тратит достояние народа "на террористическую деятельность".

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