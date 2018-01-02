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Московский листок

Монархист-миллионер Аксёнов заклеймил украинский нацизм, но белый террор воспевает

Опубликовано 02.01.2018 в разделе комментариев 2

украина террор крым неонацизм оун-упа белячество
Монархист-миллионер Аксёнов заклеймил украинский нацизм, но белый террор воспевает

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался за международное признание преступного характера идеологии украинского нацизма. Он высказался по этому поводу в Facebook, комментируя состоявшееся 1 января факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры в нескольких украинских городах, в том числе в Киеве. 

Как сообщали украинские "Вести", марши украинских националистов прошли в Киеве, Львове, Сумах, Харькове, Тернополе, Днепре, Ровно, Херсоне, Кривом Рогу и Мелитополе. В Киеве участники акции прошли с факелами от парка имени Тараса Шевченко до Майдана, где на импровизированной сцене выступили политики, активисты и историки. В мероприятии приняли участие не менее 1000 человек, уточняет РИА "Новости"-Украина. Нардеп Андрей Ильенко (ВО "Свобода") в своем выступлении перед участниками шествия отметил, что ни одна революция в стране не произошла без националистов, и на сегодня "Украине нужна власть, которая будет защищать национальные интересы". 

"Как рапортуют представители украинской власти, имя Бандеры присвоено более чем трем десяткам улиц, парков, скверов во многих городах. Эта власть в очередной раз показывает всему миру, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины. Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс - это звенья одной цепи", - комментирует Сергей Аксенов. 

По его мнению, "в этом трагическом списке мог быть и Крым, если бы народы полуострова в ходе мартовского референдума 2014 года не приняли решение о воссоединении с Россией, а Российская Федерация не поддержала это решение". 

"Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне. Оснований для этого более чем достаточно", - настаивает глава Крыма. 

Аксенов напомнил, что парламент Польши признал Волынскую резню геноцидом, совершенным украинскими националистами против поляков, а в польском Торуне готовится открытие памятника, напоминающего о зверствах бандеровцах.

- Парламент Польши, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - конечно для Крыма несомненный авторитет, тем более что ЕС и Польша особенно новый статус Крыма не признали, однако миллионеру и монархисту Аксёнову мы всё же намекнём на иные "автритеты гуманизма", оказавшиеся в крымском тылу, так сказать... вот керченский памятник Врангелю в виде хитрой часовенки имеется в российском Крыму, то есть поставлен уже после предотвращения украинских зачисток тут по донбасскому сценарию, и вот сей-то "хранитель Крыма" имеет в послужном списке террора не меньше, чем бандеровцы, причём террора против соплеменников, жителей этого самого Крыма, против трудящихся развязанного - бессмысленного и беспощадного белого террора, - потому что народ этот бесповоротно восстал против белых элитариев, пытавшихся вернуть себе власть - так вот если с "той", украинской стороны господину Аксёнову, гуманисту и борцу с терроризмом, не ткнут в нос этот факт, факт героизации белого террора в лице барона Врангеля, мы готовы всегда по-советски ему напомнить, на чьей он властвует временно земле, и что у нас бывает за беляцкие перегибы в монументальной пропаганде. 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
отец Пигидий написал 02.01.2018 18:15
За 17-й год, как я понимаю, сведений еще нет, а вот за 16-й год жена Аксенова заработала почти 33 миллиона российских рублей, попав в рейтинг самых богатых женщин российских чиновников. Сам Аксенов официально не обладает ни машиной, ни домом. Есть решение исполнительной службы Украины, согласно которому в 2013 году арестовано все его имущество. Далее произошла аннексия полуострова, поэтому чем закончилась судебная тяжба &#8211; неизвестно. Но теперь подконтрольный Кремлю глава российского полуострова живет в роскошном имении. По данным украинского реестра, дом, где живет Аксенов, принадлежит его теще, которая тоже имеет с десяток фирм в Симферополе. Компании родственниц Аксенова официально своей деятельности в Украине не прекратили. Поэтому жена и теща управляемого Кремлем полуострова должны платить налоги в государственный бюджет Украины (https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119 (https://24tv.ua/ru/zhena_glavy_anneksirovannogo_kryma_za_3_goda_uvelichila_svoe_sostojanie_v_10_raz_n839177).
Так что все у Аксенова ok. Нужно просто меньше пить бояры.
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(без названия)
Лис написал 02.01.2018 17:48
Монархизм и нацизм -это две стороны одного социал-дарвинизма,который является атиподом коммунизма и пролетарского интернационализма.Никакой классовой разницы между Аксеновым и Порошенко не существует.Оба-птенцы из одного гнезда.
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