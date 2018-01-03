Вопросы войны США с КНДР

Тучи сгущаются?

Кремль как-то беззастенчиво лижет и лижет США в зад, не блокируя, а одобряя санкции против КНДР в Совбезе ООН. Вот и 22 декабря 2017 года Рашка (запрещённая в МОК организация) согласилась в Совбезе с новыми санкциями против государства, никогда и ничего не делавшего против России. В данном случае одобрив:

«Резолюция предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов «немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года». …По оценке США, ежегодно благодаря высоким налогам, которые платят работающие за рубежом граждане КНДР (около 30 тысяч — в РФ, до 80 тысяч — в Китае), Пхеньян получает более 500 миллионов долларов. …Документ также запрещает закупки у КНДР продовольствия, сельскохозяйственной продукции, станков, электрооборудования и оборудования для работы с полезными ископаемыми, что должно лишить Пхеньян 200 миллионов долларов дохода…».

С Кремлём всё понятно. Тому, кто хочет понять.

Но ведь и без Кремля есть все основания считать нынешнее время на Корейском полуострове реально неспокойным. Вот последовавшая за решением Совбеза новость: «США разрабатывают план военного нападения на КНДР, чтобы заставить ее прекратить свою ядерную программу, сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники».

А вот предновогодняя новость:

«Правительство Японии приступило к обсуждению возможного ответа на вооружённый конфликт на Корейском полуострове. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на данные источников агентства Kyodo.op[ikp]p’;333

Как отмечается, Совет национальной безопасности рассматривает четыре сценария развития событий: столкновение между вооружёнными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНДР и ракетный удар Пхеньяна по Японии.

По словам источников агентства, японский премьер-министр Синдзо Абэ провёл совещание со своими советниками, в ходе которого они решили начать моделирование сценариев конфликта и обсудили, сколько американских военных могут быть присланы в качестве подкрепления.

Ранее стало известно, что Токио решил ввести дополнительные санкции против Северной Кореи и заморозил активы 19 организаций».

Давайте и мы попробуем обсудить вероятность начала войны на Корейском полуострове.





Гитлеровская стратегия США

Но сначала о том, что все сведения из КНДР в наше и мировое информационное пространство поступают всё время в одном и том же русле - традиционные рассуждения о голоде в Северной Корее и раздражающие россиянина с еврейским менталитетом картинки восторга жителей КНДР при встрече с их вождём. И по-прежнему в СМИ «остаются за кадром» множество вопросов, которые должны быть обсуждены, раз уж Ким Чен Ы держит руку на ядерной кнопке и посылает Трампа с его пиндосами (да заодно и Кремлём) по сексуально-пешеходному маршруту.

Но тут даже не знаешь, с чего начать.

Все нынешние войны США выигрывает по стратегии, открытой и разработанной Гитлером, - выигрывает с помощью «пятой колонны» в стране-жертве.

Военный теоретик Д. Фуллер, в своем написанном по горячим следам в 1948 г. труде «Вторая мировая война 1939 — 1945 гг. Стратегический и тактический обзор» уже в первой главе приводит выступления Гитлера, в которых тот излагает своим министрам и генералам эту стратегию:

«Кто говорит, что я собираюсь начать войну, как сделали эти дураки в 1914 году? Разве все наши усилия не направлены к тому, чтобы избежать этого?

…Место артиллерийской подготовки перед атакой пехоты в позиционной войне в будущем займет революционная пропаганда, которая сломит врага психологически, прежде чем вообще вступят в действие армии. Население вражеской страны должно быть деморализовано, готово капитулировать, ввергнуто в состояние пассивности, прежде чем зайдет речь о военных действиях.

Мы будем иметь друзей, которые помогут нам во всех вражеских государствах. Мы сумеем заполучить таких друзей. Смятение в умах, противоречивость чувств, нерешительность, паника — вот наше оружие…».

Однако самому Гитлеру такие победы не всегда обламывались. Да - Дания, Бельгия, Голландия, Чехословакия, Югославия, Норвегия или Франция - смирились с предателями и покорно встали на колени. Но уже с Великобританией и СССР у Гитлера «не срослось».

Правда и у США тоже «не срасталось», скажем, с тем же Вьетнамом.

Но после уничтожения СССР, США выигрывают войны только так - гитлеровским способом! Классика американской военной мощи - победа США в Ираке. Сейчас уже как-то забывается, что победили там не вооружённые силы США, а деньги и подлость «кадровых военных» Ирака. Победила покупка американцами иракских генералов, которые в 2003 году продали пиндосам и Родину, и Саддама Хусейна. «Мы сумеем заполучить таких друзей», - говаривал Гитлер. И американцы тоже сумели.

Да и сами воюют теперь американцы (а с ними и НАТО) практически всегда только авиацией, пряча свою пехоту от выстрелов и подставляя противнику пехоту местных предателей (опять же примером такой войны может быть Ливия и даже Сирия).

Ну и, наконец, именно с помощью «пятой колонны» был уничтожен и СССР даже без войны.

Поэтому первый вопрос естественен - а в КНДР уже есть «пятая колонна»?

Мне на этот вопрос могут ответить вопросом - а разве в СССР мы «пятую колонну» видели? А потом раз - и появились всякие Горбачёвы с Яковлевыми!

Да, мы, граждане СССР, свою «пятую колонну» предателей не видели - это так! Но ведь её видели извне СССР!

Скажем, после уничтожения СССР мы узнали такой факт. Граждане СССР, предавшие Советский Союз, убегали на Запад. Удобнее всего перебежать было тому, кто ездил на Запад, скажем, морякам торгового флота СССР. Так вот, наших моряков перебежало на Запад меньше, чем работников Министерства Иностранных дел и… КГБ! Мы, граждане, об этом ничего не знали, но Запад-то это видел! Видел, что «рыба» СССР «завоняла с головы».

А в КНДР мы такое видим? Мы видим перебежчиков? Только в Рашке и Китае работает 110 тысяч корейцев из КНДР. Как много из них предаёт Родину и убегает с КНДР?

Вот то-то и оно…

В чужом монастыре

Теперь по поводу ликования корейцев при виде вождя. Меня, надо сказать, до сих пор это прилично коробит, но годы научили не лазить в чужой монастырь со своим уставом. Мы не корейцы и не имеем их образа мыслей.

И прежде чем говорить о таком, внешне раболепном отношении корейцев к вождю, я хочу привести пример разницы в наших менталитетах, привести пример, который на первый взгляд не имеет никакого отношения к делу.

В своё время в самом начале 90-х, я как-то ехал из аэропорта в машине с главным инженером соседнего завода железобетонных конструкций - корейцем по национальности. Разговорились, и он рассказал, что после развала СССР с ним связался родственник из Южной Кореи, довольно богатый бизнесмен (в данном случае это важно) и наш кореец пригласил его к нам. Тот приехал, пожил у нашего корейца в типичной советской квартире, и был немало удивлён тем, что увидел. К примеру, посмотрев на сервант с горами посуды и хрусталя, он удивлённо спросил - а зачем это? Ты собираешься открыть ресторан? Увидев огромный шкаф с книгами, он удивился - разве в СССР нет библиотек? Вопросы капиталистического корейца удивляли социалистического, но всё прояснилось, когда наш кореец поехал в Южную Корею в гости к этому бизнесмену. Тот его встретил на шикарном автомобиле, привёз в просторную квартиру, в которой была самая новейшая на тот момент электронная техника. Жена готовила на кухне угощения (корейский стол требует очень много блюд), но когда подошло время садиться за стол, то выяснилось, что у этого бизнесмена нет посуды для угощения гостя. Дочь бизнесмена тут же сбегала в фирму проката и взяла на прокат всё необходимое для еды. А вечером она сбегала в ту же фирму, и взяла на прокат постель. Мы с этим корейцем обсудили его рассказ и пришли к выводу, что при всём при том, этому бизнесмену было бы дешевле все эти вещи иметь свои. Но мешал корейский менталитет - зачем это иметь, если ты не пользуешься этим регулярно?

Ещё пример, я как-то после поездки в Японию не от большого ума посмеялся в присутствии европейцев и гостивших японцев над таким, удивившим меня наблюдением. В то время в метро Токио уже стояли автоматы, принимавшие любые купюры и монеты и выдававшие билет до нужной станции. Тогда это было супер-пупер техническое достижение! Но дальше, на входе в метро стояли мужики и вручную проверяли эти билеты. Такая дикая разница в уровне технике удивляла, и я с европейцами посмеялся над японцами, которые по нашему мнению совмещали 21-й век с каменным. Но японцы объяснили, что их фирмы никогда не увольняют работников, и раз владеющая метрополитеном фирма поставила автоматы для продажи билетов, то высвободились работники метро, а их надо чем-то занять. Вот их и поставили проверять билеты. Но со временем старые работники метро уйдут на пенсию, и тогда и на входе в метро поставят автоматы. И точно! Через год я снова поехал в Токио, и там, в метро уже стояли автоматы, впускавшие и выпускавшие пассажиров после проверки купленных в автоматах билетов.

К чему я так долго об этом писал?

Когда вы с позиции своего национального мировоззрения начинаете смеяться над обычаями других народов, то вполне возможно вы в глазах того народа не только выглядите кретином, но и являетесь таковым объективно.

Было же время, когда наши предки практически так же относились к Сталину, как в КНДР к Кимам, и это было время расцвета нашего народа и время необычайной силы нашего народа. Это было тяжелейше время, это было время ожидания страшной войны, которую можно было выстоять только всем вместе и без предателей. И когда некий тип (как недавно описанный мною друг Солженицына Панин) начинал говорить что-то мерзкое про Сталина и ожидать Гитлера, то он не свой ум показывал, а обещал тебя, собравшегося воевать под командой Сталина, предать в случае войны. Ну и зачем такой предатель был тебе нужен? Зачем он был нужен суду или чрезвычайной тройке?

Помню, у нас юрист завода рассказывал, что студентом смотрел дела чрезвычайных троек, и его поразила их краткость. Вот, - рассказывал он, - в тонкой папочке подшито три бумажки: донос о том, что некто в клубе, возможно, по пьяному делу, громогласно вопил: «Е…ал я вашу советскую власть»; затем проверка доноса работником НКВД, которая это подтвердила; и приговор - расстрелять!

Жестоко? Да… Но что в этом удивительного? Весь советский народ собрался своей кровью защищать эту власть, а ты собрался её е..ть?! Так лучше тебя убить перед войной, когда ты ещё не успел нас, защитников советской власти предать. Не так ли?

Мы - нынешние поколения - не попадали в ситуацию, в которой были наши предки, и судить о том времени нам надо осторожно.

То же самоё о тех, кто ужасается боевому кличу в ходе Великой Отечественной: «За Родину! За Сталина!». Просто: «За Родину!», - и власовцы кричали, а наши предки шли на смерть за ту Родину, у которой вождём был Сталин. Поэтому и кричали они: «За Сталина!».

И когда корейцы чуть ли не вызывающе обожествляют вождя, когда чуть ли не плачут от восторга встречи с ним, когда все корейские чиновники с деланным вниманием тут же записывают каждое его слово, то, вполне возможно, корейцы не вождю хотят что-то показать. Вполне возможно, что они говорят и друг другу, и южным корейцам, что они готовы жизнь отдать не за абстрактную Корею, а именно за ту Корею, у которой вождём Ким. И они все едины в этом!

Кстати, местным европейцам не лишне разузнать, к примеру, по каким принципам и почему в своё время в России царём был избран Михаил Романов (который как личность был далеко не лучшим вариантом на то время), или, скажем, по каким принципам в том же Казахстане до сих пор избирают вождя родового клана. Возможно, вы тогда сможете и понять, почему у корейцев КНДР практически монархия - почему они избирают вождём только потомков Ким Ир Сена. Но не буду об этом из экономии времени.

Я так много посвятил времени этим не замечаемым нюансам для того, чтобы убедить читателей, - не спешите удивляющие вас обычаи других стран считать признаком интеллектуальной или моральной слабости этих народов.

Можете сильно ошибиться!





Пушечное мясо США

Как я понимаю, множество стратегов уверено, что в случае войны на Корейском полуострове, пехотой США, их пушечным мясом будут вооруженные силы Южной Кореи. Может быть, может быть.

Но я в этом не уверен, и вот почему.

Южная Корея по численности населения формально сильнее КНДР, однако какие бы правящие режимы не были во главе Южной Кореи, но эти режимы страшно боялись и боятся КНДР. А не наоборот. И никакое оружие США, никакие американские базы южных корейцев не успокаивают. Оцените хотя бы то, что это режим Южной Кореи построил циклопическую стену, отгораживающую её от КНДР.

Ныне покойный лидер Сингапура Ли Куан Ю так писал об этом: «Когда я встретился с Чон Ду Хваном в Сеуле в 1986 году, я был поражен его озабоченностью и опасениями по отношению к Северной Корее. Мне это показалось странным. Население Южной Кореи вдвое превышало население Северной Кореи, она была неизмеримо богаче, имела доступ к современной военной технике, поставляемой из США. Должно быть, опыт коммунистического вторжения оставил на душах жителей Южной Кореи глубокие шрамы и непреходящий страх, вызванный свирепостью их северных братьев. Все министры иностранных дел Кореи, с которыми я встречался, со страхом говорили о военной мощи и военном искусстве Северной Кореи, невзирая на бедственное состояние ее экономики».

Что касается «бедственного состояния экономики», то Ли тут извращает ситуацию - как можно считать у страны бедственное состояние экономики, если эта страна запускает спутники и сама создала ядерное оружие? И если уж речь идёт о голоде в КНДР, то в процитированном выше документе обратите внимание на то, что именно подвели под санкции США: «Документ также запрещает закупки у КНДР продовольствия, сельскохозяйственной продукции, станков, электрооборудования и оборудования для работы с полезными ископаемыми…». Как я понимаю, для основной массы читателей «чучхе» - это смешное слово, а на самом деле это план автаркии - план обеспечения КНДР всем необходимым собственного производства. Поэтому раньше КНДР, имеющая мизер сельскохозяйственных земель, покупала продовольствие, а сегодня КНДР уже торгует продовольствием, и США пытаются им в этом помешать. Это не Рашка, КНДР не стояла на месте и в области сельского хозяйства.

Но с населением ситуация действительно такая - в КНДР 25 миллионов человек, а в Южной Корее - 52 миллиона, и вопрос к Ли Куан Ю остаётся - а чего южные корейцы так боятся северных, да ещё и с прошлого века, когда у КНДР не было ни ракет, ни атомной бомбы?

Кроме этого, особенно важно учитывать, что обе Кореи - это один и тот же народ, поэтому и южные корейцы ничуть не менее страшные, ничуть не менее свирепые, нежели северные. Тот же Ли Куан Ю пишет: «Корейцы – внушающие страх люди. Когда они бунтуют, они так же организованы и почти так же дисциплинированы, как и полиция по борьбе с беспорядками, которая противостоит им. Полицейские в своих шлемах с пластиковыми щитками, закрывающими лицо, и пластиковыми щитами напоминают гладиаторов. Когда корейские рабочие и студенты на улицах вступают в столкновение с полицейскими, то они выглядят как солдаты на войне. Корейские забастовщики сидят на корточках на земле, слушая выступления ораторов, ритмично вскидывая руки со сжатыми кулаками в воздух. Корейцы – люди страстные, не идущие на компромиссы, и когда они борются с властью, то делают это энергично и не останавливаются перед насилием».

Так почему 52 миллиона боится 25? А это не 52 миллиона боятся, это только режим Южной Кореи боится. Корейцев. И тех, и других!

Это в понимании оболваненной европейской жертвы ТВ, южные корейцы счастливы, а северные мечтают стать такими же, как и южные. На самом деле, достаточно много южных корейцев хотели бы стать, как северные, и у них Ким Ир Сен является национальным героем. Режим Южной Кореи принимает драконовские меры, чтобы не допустить в Южной Корее никакой реальной информации из КНДР - за правду из КНДР в Южной Корее грозит тюремный срок! За посещение КНДР гражданином Южной Кореи - тюремный срок!

Не знаю, как сейчас, но ещё лет 15 назад, несмотря на запрет для южных корейцев посещать КНДР, каждый год собирались группы южных корейцев, которые окольными путями летели в КНДР, там участвовали в общенациональном празднике, возвращались домой, где их сажали в тюрьму. А они всё равно и в следующем году собирали группы и летели…

Нынешнему обитателю Рашки это не понять, а вот для корейца (по крайней мере, раньше было) ценно, что в КНДР нет иностранных баз, нет воров в правительстве. Посему режим Южной Кореи и боялся, и, скорее всего, и боится до сих пор и северных корейцев, и собственных.

Ведь собственно армия Южной Кореи, как бы она ни была преданна режиму и США, не справится с армией КНДР, которая уже в мирное время состоит из более чем миллиона человек, до зубов оснащённых тяжелым оружием. Плюс 4 миллиона резервистов, плюс до 4 миллионов Рабоче-Крестьянской Красной гвардии, вооружённой в основном легким оружием, да плюс около миллиона Молодёжной Красной гвардии.

Южной Корее придётся призывать и вооружать граждан для войны с КНДР. А эти граждане готовы лить кровь соотечественников в гражданской войне для удовлетворения прихотей маразматиков в США? Вы их спросили?

Если вы обратите внимание, то пусками ракет и испытаниями атомного (и уже водородного) оружия возмущаются только США и пидарасы в Кремле. И никакого возмущения не поступает из Южной Кореи.

Вот сами и посудите: будет ли в случае войны с КНДР армия Южной Кореи пушечным мясом США? А может она свирепо атакует не Пхеньян, а военные базы США на Корейском полуострове?

Да, это выглядит невероятно. Для нас. Но можно ли такую вероятность исключить полностью?

Учитывают ли это американцы? Чёрт его знает! Считать их дураками нельзя - человеческие тупость, трусость и подлость американцы используют на 100%.

Но ведь полезли же они во Вьетнам со всеми своими знаниями человеческой подлости. Может быть, полезут и в КНДР, может быть…





Страна маленькая, но не хилая

Теперь о мощи КНДР. Когда КНДР в 1953 году вышла из войны со всем западным миром, то перед СССР встал вопрос, как её развивать? Сельскохозяйственных земель - мизер, природных богатств не особо много. Что делать? И СССР начал развивать КНДР как индустриально развитую страну. И, возможно, США начали развивать Южную Корею точно так же, и именно в противовес КНДР.

Причём, если в СССР реальная наука была подменена толпами ленивых бездельников, устроившимися в институтах потому, что у них не хватало ума работать в промышленности, то в КНДР мастерство научно-инженерных кадров нарастало. Мы в видим, что в нынешней Рашке уже большая проблема запустить в космос без аварий даже те ракеты, которые в СССР без проблем запускали ещё 30 лет назад. А корейцы всё совершенствуют и совершенствуют свои машины и системы, и продают в Рашку, к примеру, станки с программным управлением. В КНДР сегодня делают то, на что Рашка не способна, к примеру, в КНДР те же планшеты и смартфоны полностью своего производства.

Умники (а они, как правило, не способны и гвоздя в доску вбить) могут смеяться над несовершенством техники КНДР, но это не сырьевая колония типа Рашки, живущей достижениями СССР, это динамичная, технически развивающаяся страна с деятельным и умным научно-инженерным потенциалом. И поэтому нет никакой гарантии, что в КНДР на военных парадах показывают всё, что имеют. Нельзя исключить, что там есть и сохраняемые в секрете сюрпризы, способные реально нанести агрессору серьёзные потери.

Да и без этого КНДР - это страна, вокруг которой дядя Сэм и прыгает, и томагавком машет, но даже приближаться боится. И дело даже не в ракетах и ядерном оружии. Это, так сказать, бонус. Но если вы обратили внимание, то недавние учения США в Южной Корее проведены так аккуратно, что никак не затронули территориальные воды КНДР, а ведь обычно конфликты между КНДР и Южной Кореей возникали именно потому, что американские и южнокорейские корабли нарушали границы КНДР.

Ещё момент, США воют и ноют, что Китай, не смотря на санкции, продолжает гонять в КНДР танкеры с нефтью. А чего выть? Ведь как было с другими странами? При похожей задаче удушить государство-жертву, флот США бодренько так устанавливал блокаду портов жертвы и, как в песне поётся, «мимо нам не пролетит и муха». А тут США жалуются и жалуются на прорыв блокады, а их флот не то, что не у берегов КНДР, а из собственных баз носа не кажет.

А почему?

У КНДР самый большой в мире подводный флот по количеству боевых кораблей. (В мире, Карл!). Подводные лодки КНДР все дизельные и небольшие, скажем, эксперты считают, что подводные ракетоносцы КНДР берут всего по две баллистические ракеты (на американских атомных подводных крейсерах - до 30). Но оно, к примеру, Лос-Анжелесу как бы и двух водородных бомб за глаза хватит. И, разумеется, эксперты уверяют друг друга, что подводные лодки КНДР «устаревшие», однако вынуждены признать, что шумными и теоретически легко обнаруживаемыми из них является только треть. А две трети из 78 подводных лодок КНДР, получается, обнаружить не просто.

Это подтвердили события 2015 года, когда Южная Корея сквозь зубы сообщила, что по её данным из портов КНДР разом вышли 50 подводных лодок, а американо-южнокорейские противолодочные силы тут же и навсегда потеряли контакт с ними.

(Кстати, подводные лодки - это предмет экспорта КНДР, а захваченная Южной Кореей севшая на мель подводная лодка КНДР типа Р-4 отремонтирована и введена в состав военного флота Южной Кореи).

Поэтому у американских адмиралов нет ни малейшего желания ошиваться вблизи территориальных вод КНДР с риском получить торпеду от притаившейся корейской подводной лодки. Не так уж и давно, 27 марта 2010 года в Жёлтом море у пограничного южнокорейского острова Пэннёндо был торпедирован и потоплен корвет «Чхонан» ВМС Южной Кореи. Адмиралы КНДР сделали вид, что они тут ни причём, но корвет-то был потоплен торпедой!

Нафик американским адмиралам нужна такая блокада, хоть бы там Трамп слюной весь Белый дом забрызгал?

***

В итоге трудно предсказать развитие событий в районе Корейского полуострова, но если американцы всё же пойдут на военный конфликт с КНДР, то будущее обещает агрессору множество сюрпризов. Им ещё Вьетнамская война за прогулку покажется.