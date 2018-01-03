Сегодня побывали на Тверской, где усилиями нашего неугомонного мэра для граждан сотворили многомиллионное представление не вполне отчетливой театральной ориентации и драматургии. То ли забугорный карнавал, то ли сабантуй, то ли масленица, хотя вроде бы еще не сезон. В общем, достали все, что завалялось в шкафах с пыльным реквизитом, нацепили на народ и выпустили на улицу. Гуляем, блин! Весело, весело, встретим Новый год!

Для полного счастья не хватало только Иночкина в костюме царицы полей кукурузы. Впрочем, для сельской местности сойдет и так, а оставшиеся немногочисленные москвичи на такие представления ходить все равно брезгуют.

На всякий случай даже Пушкина огородили забором и поставили милиционера, потому что некоторые костюмы и, не побоюсь иностранного слова, перформансы, выглядели столь загадочно, что отнести их можно разве что к жанру творчества душевнобольных в период резкого изменения погоды. А с новогодней погодой, сами видите, беда, устроителям даже пришлось для увеселения трудящихся распылять снежинки из блестящей бумаги, а это дополнительные расходы. Хотя на фоне потраченного на эту показуху бабла, это, понятно, сущие копейки!

Ну а больше всего увиденное напоминало праздничный концерт на День милиции. Куда не бросишь взгляд и не направишь объектив фотоаппарата, так в кадре обязательно оказывается работник какой-нибудь силовой структуры, а уж на подступах к праздничной площадке их вообще видимо-невидимо. На Страстном бульваре даже походную казармочку учинили, отродясь в своем городе такого не видел!

Так что искусства и разные там народные творчества могут спокойно расцветать под присмотром квартальных надзирателей, гуляйте, граждане, спокойно, все оплачено, конвой вас в обиду не даст.

Фоторепортаж тут или тут.

P.S. К вечеру позвонили знакомые и сказали, что в центр вообще не пускают. Видимо, чтобы не портили праздничную телевизионную картинку. С чем всех и поздравляю!