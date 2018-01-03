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Московский листок

Литва вспомнила о контактах с Россией

Опубликовано 03.01.2018 в разделе комментариев 11

торговля экономика литва
Литва вспомнила о контактах с Россией

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в 2018 году необходимо начать восстановление контактов с российскими властями: «Мы — уникальное государство ЕС, не имеющее никаких, я подчёркиваю, абсолютно никаких контактов с государством, хотя другие страны — те же соседние — активно работают над экономическими вопросами». 

Как отмечается, с 2014 года Литва не поддерживает контакты с российским руководством. Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что с Россией следует сотрудничать, а не воевать.

- Нескромный вопрос, а зачем нам отношения с Литвой? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Карликовое государство, к тому же одно из самых бедных в Европе. К тому же крайне враждебно относящееся к России и русскому народу, причем началось это далеко не в 2014-м году, а еще до выхода Литовской ССР из состава Советского союза. Ради отношений с Европой приходилось долго терпеть выходки прибалтийских нацистов, от восхваления местных "героев" СС до апартеида в отношении всего некоренного населения. Ну ладно Эстония или Латвия, там есть хотя бы портовые терминалы, да и то объемы грузов через них постоянно сокращаются. Но с Литвой у материковой России даже общей границы нет! И экономики Литвы как таковой нет. Они получили независимость от СССР по первому требованию, и что взамен? Они начали дискриминацию русскоязычного населения и принялись готовиться к войне с Россией, вступили в НАТО и запустили на свою территорию иностранные войска, нацеленные на нас. Больше того, они еще и препятствуют перемещению грузов и людей в российскую Калининградскую область, понимают, что мешают этим нам, и в силу этого считают нас угрозой! Зачем же нам контакты с параноидальным режимом? Причем это явно умирающее государство - в 1991 году население Литвы составляло 3 миллиона 700 тысяч жителей, в 2017-м оно сократилось до 2,847 миллиона. То есть за четверть века без войн и катаклизмов Литва потеряла больше четверти населения! К середине века там просто уже некого будет захватывать! Ну и повторяю вопрос - зачем нам какие-то отношения с этой выморочной территорией, прикидывающейся государством? Впрочем, если хотят кормиться вокруг нас, то условия должны быть жесткими - выход из НАТО, вывод всех иностранных войск с территории, свободный режим пересечения границы с РФ. И четко дать понять, что больше нас у них вообще ничего не интересует! Бабы страшные, море холодное, на кильку аллергия...



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Всего комментариев к статье: 11
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Пока Баранов придуривается
Даля уже что то такое знает написал 03.01.2018 03:02
Соседи России только ЗА дружбу с большой страной. Грибаускайте неспроста подняла эту тему. Скорее всего там уже знают , когда Россия станет пригодна для дружбы. Дело за малым. Кто со стороны России хочет дружить с западом , держать деньги в западных банках , учить там детей, тот должен подсуетиться. Это им сигнал. Сдать общих врагов Гааге. Кого то самоубить. И поднимать экономику России на благо россиян и будущего. А не воевать и тратится на вооружения.
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(без названия)
все - просто написал 03.01.2018 03:00
"убиты, репрессированы Россией,"
--
Россия это нечто большее чем пукин, коммунисты, сталинисты и прочая срань. Все пройдет, и хуййло сдохнет и пропагандоны рашафашизма канут в Лету. Сраться нельзя, литовцы понимают. Надо жить дальше и передать детям и внукам мир, а не войну. Жаль россияне пока в пьяном угаре нацианал-путлеризма еще поняли этого.
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(без названия)
3авиднов Никодим написал 03.01.2018 02:52
Миллионы литовцев были убиты, репрессированы Россией, сгноены в Сибири в прошлом веке и уже усЁ литовцами забыто; опять они тянутся к РФ.
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Re: президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что
Ченко написал 03.01.2018 02:22
"Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис..." - ну фамилия: "Сквернялис", от слова "сверна"?..
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(без названия)
чудак.чебурек написал 03.01.2018 02:21
на россии не замечают, что русскоязычное население сопредельных стран
воюет против российских агрессоров и оккупантов
может пора росиянам прекратить унижать и оскорблять соседей? и воевать против них?
а научится уважать и дружить с соседями, благо язык то один
как Британия и США - воевали когда-то но теперь не разлей вода.
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президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что
Ченко написал 03.01.2018 02:07
"Хожу я по болотам,\Брожу по лесу я&#8230;\Охота, охота,\Охота &#8211; страсть моя!\\Ружье мое стреляет &#8212;\И в тот же самый миг\Добыча улетает,\Издав прощальный крик.\\И снова по болотам\Брожу, как призрак, я&#8230;\Охота, охота,\Охота &#8211; страсть моя!\\Пиф-паф! Зимой и летом\Стреляю я дуплетом!\Меня не остановят\и холод, и жара.\\Я попусту стреляю\И сам себе желаю,\И сам себе желаю:\Ни пуха ни пера!.." - так и Даля, гриба искайтэ; искайтэ,но не находитэ, не находитэ и все попусту по лесу ходитэ, ходитэ...
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(без названия)
Mich написал 03.01.2018 02:07
шовинистическое дерьмо
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Re:
!!!!O!OQQ!JAVASHTOTGRJDU!!!& написал 03.01.2018 01:57
"Ну и повторяю вопрос - зачем нам какие-то отношения с этой выморочной территорией, прикидывающейся государством?"
- Таки на этой территории наблюдается гнусная ворожба Темных Сил и какая-то йухня, которая, кака и в ССгаличине таки делает людей идиотами от рождения! Таки Я там был - там даже небо сверху таки давит на психику! Людям там делать таки нечего - и так на свете идиотов слишком много... То таки да... Таки надо подождать, пока все оттуда уберутся или вымрут, а территорию заселить умными и культурными медведями, лесом зарастить... То таки да...
"Здесь вам, ребята, не Россия!
Хдесь край жлобов, стран-урод!
Здесь даже власти - "голубые"
И каждый житель - обормот!"
- То таки да...
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(без названия)
контакты написал 03.01.2018 01:56
Вы действительно думаете, что у РФ с Литвой нет контактов?
Только за 2016 экспорт из РФ в Литву: 2,5 миллиардов долларов. Это столько же, сколько в Чехию.
Из Литвы в РФ почти ничего не поступает, а из РФ в Литву - поток, хотя там пустое место, для своего потребления столько в Литве не нужно.
Вот и думайте, кто и зачем поддерживает Литовский режим, а потом притворно жалуется на него.
Политики нарассказывают, как контактов нет, только уши развесь.
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(без названия)
Эрменгельдт написал 03.01.2018 01:09
А участок границы по Калининградской области - общий. Ни скажите насчет жэнщин прибалтики, особенно литовки, утонченные, полу-литовка Кристина дочь Пугачевой, на четверть литовка Александра Яковлева, которая стюардесса в Экипаже 1979 года и Алена Игоревна - в Чародеях, и певица не помню как по фильму звали Человек с бульвара капуцинов, нет литовки очень даже ничего. Гражданство в Литве есть у всех в отличие от Латвии и Эстонии. Да выходили когда из СССР очень несправедливо, но извините Горбачев в январе 1991 ввел войска, а народ в Питере и Москве 2- "руки прочь от свободной Литвы", он согласно чаянию народа и вывел. А Председатель Верхосного Совета РСФСР товарищ Ельцин обвинил Горбачева не в чем ином как фашизме. Да и в Литве до сих пор санкция на арест Горбачева, многие бывшие военнослужащие СА учавсвовавшие в событиях января 1991 и оказавшиеся потом на территории Литвы отбывают пожизненное.
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Мда
Maxim777 написал 03.01.2018 00:54
мЙФЧБ ЧУРПНОЙМБ П ЛПОФБЛФБИ У тПУУЙЕК - оПЧПУФЙ - жптхн.НУЛ
так выглядят ваши заголовки в mediametriks))
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