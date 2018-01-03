Литва вспомнила о контактах с Россией

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в 2018 году необходимо начать восстановление контактов с российскими властями: «Мы — уникальное государство ЕС, не имеющее никаких, я подчёркиваю, абсолютно никаких контактов с государством, хотя другие страны — те же соседние — активно работают над экономическими вопросами».
Как отмечается, с 2014 года Литва не поддерживает контакты с российским руководством. Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что с Россией следует сотрудничать, а не воевать.
- Нескромный вопрос, а зачем нам отношения с Литвой? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Карликовое государство, к тому же одно из самых бедных в Европе. К тому же крайне враждебно относящееся к России и русскому народу, причем началось это далеко не в 2014-м году, а еще до выхода Литовской ССР из состава Советского союза. Ради отношений с Европой приходилось долго терпеть выходки прибалтийских нацистов, от восхваления местных "героев" СС до апартеида в отношении всего некоренного населения. Ну ладно Эстония или Латвия, там есть хотя бы портовые терминалы, да и то объемы грузов через них постоянно сокращаются. Но с Литвой у материковой России даже общей границы нет! И экономики Литвы как таковой нет. Они получили независимость от СССР по первому требованию, и что взамен? Они начали дискриминацию русскоязычного населения и принялись готовиться к войне с Россией, вступили в НАТО и запустили на свою территорию иностранные войска, нацеленные на нас. Больше того, они еще и препятствуют перемещению грузов и людей в российскую Калининградскую область, понимают, что мешают этим нам, и в силу этого считают нас угрозой! Зачем же нам контакты с параноидальным режимом? Причем это явно умирающее государство - в 1991 году население Литвы составляло 3 миллиона 700 тысяч жителей, в 2017-м оно сократилось до 2,847 миллиона. То есть за четверть века без войн и катаклизмов Литва потеряла больше четверти населения! К середине века там просто уже некого будет захватывать! Ну и повторяю вопрос - зачем нам какие-то отношения с этой выморочной территорией, прикидывающейся государством? Впрочем, если хотят кормиться вокруг нас, то условия должны быть жесткими - выход из НАТО, вывод всех иностранных войск с территории, свободный режим пересечения границы с РФ. И четко дать понять, что больше нас у них вообще ничего не интересует! Бабы страшные, море холодное, на кильку аллергия...
Даля уже что то такое знает написал 03.01.2018 03:02
все - просто написал 03.01.2018 03:00
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Россия это нечто большее чем пукин, коммунисты, сталинисты и прочая срань. Все пройдет, и хуййло сдохнет и пропагандоны рашафашизма канут в Лету. Сраться нельзя, литовцы понимают. Надо жить дальше и передать детям и внукам мир, а не войну. Жаль россияне пока в пьяном угаре нацианал-путлеризма еще поняли этого.
3авиднов Никодим написал 03.01.2018 02:52
Ченко написал 03.01.2018 02:22
чудак.чебурек написал 03.01.2018 02:21
воюет против российских агрессоров и оккупантов
может пора росиянам прекратить унижать и оскорблять соседей? и воевать против них?
а научится уважать и дружить с соседями, благо язык то один
как Британия и США - воевали когда-то но теперь не разлей вода.
Ченко написал 03.01.2018 02:07
Mich написал 03.01.2018 02:07
!!!!O!OQQ!JAVASHTOTGRJDU!!!& написал 03.01.2018 01:57
- Таки на этой территории наблюдается гнусная ворожба Темных Сил и какая-то йухня, которая, кака и в ССгаличине таки делает людей идиотами от рождения! Таки Я там был - там даже небо сверху таки давит на психику! Людям там делать таки нечего - и так на свете идиотов слишком много... То таки да... Таки надо подождать, пока все оттуда уберутся или вымрут, а территорию заселить умными и культурными медведями, лесом зарастить... То таки да...
"Здесь вам, ребята, не Россия!
Хдесь край жлобов, стран-урод!
Здесь даже власти - "голубые"
И каждый житель - обормот!"
- То таки да...
контакты написал 03.01.2018 01:56
Только за 2016 экспорт из РФ в Литву: 2,5 миллиардов долларов. Это столько же, сколько в Чехию.
Из Литвы в РФ почти ничего не поступает, а из РФ в Литву - поток, хотя там пустое место, для своего потребления столько в Литве не нужно.
Вот и думайте, кто и зачем поддерживает Литовский режим, а потом притворно жалуется на него.
Политики нарассказывают, как контактов нет, только уши развесь.
Эрменгельдт написал 03.01.2018 01:09
Maxim777 написал 03.01.2018 00:54
так выглядят ваши заголовки в mediametriks))