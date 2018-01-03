На Рублёвском шоссе переполох: горел дом с квартирой кандидата Собчак

В Москве днем во вторник была объявлена эвакуация жильцов из дома 34 корпус 2 на Рублевском шоссе. Всего было эвакуировано около 40 человек, передает ТАСС. В полицию позвонили и сказали, что в одной из квартир заложено взрывное устройство. К месту ЧП выезжали работники экстренных служб, в том числе кинологи с собаками, для проверки информации о взрывчатке.

Ряд СМИ утверждал, что в этом доме находится квартира, принадлежащая Ксении Собчак.

Угроза взрыва не подтвердилась, сообщили вечером в экстренных службах. Кинологи проверили здание, однако сообщение о заложенном взрывном устройстве оказалось ложным. Проверка в здании была завершена в 17 часов 10 минут. Консьерж в доме на Рублевке рассказал изданию Лайф, что Ксения Собчак в квартире не живет, а жилплощадь продается.

Отметим, что в стране традиционные новогодние пожарища нанесли уже значительный ущерб, однако внимание элитаризованных СМИ обращено к "квартире Собчак", что характерно...

Тем временем, - а точнее вчера, - произошла очередная трагедия, связанная с отравлением угарным газом. Региональный Следственный комитет по Рязанской области проводит проверку по факту гибели в частном доме в городе Ряжск женщины и ее двоих несовершеннолетних детей.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, погибшими являются женщина 1988 года рождения, ее дочь 2012 года рождения и сын 2015 года рождения. По предварительным данным, смерть женщины и ее малолетних детей наступила от отравления угарным газом.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего, точная причина смерти погибших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - резюмировали в СК.

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