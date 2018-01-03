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Московский листок

Каталонский кризис обошелся Испании в 1 млрд евро

Опубликовано 03.01.2018 в разделе комментариев 2

Каталонский кризис обошелся Испании в 1 млрд евро

Политический кризис, возникший в связи с проведением референдума о независимости Каталонии, обошелся Испании в 1 млрд евро, заявил министр экономики страны Луис де Гиндос в интервью испанскому радио, сообщает ВВС.

По его словам, убытки обусловлены замедлением экономики региона, возникшим после проведения не санкционированного центральными властями референдума 1 октября 2017 года.

Он отметил, что в четвертом квартале рост экономики Каталонии замедлился с 0,9% до 0,4%.

"Ранее экономический рост в Каталонии был выше, чем в Испании в целом; она была одним из локомотивов испанской экономики. Однако в четвертом квартале, она превратилась в обузу", - отметил министр.

По его словам, в результате возникшей политической неопределенности более 3000 компаний уже вывели свои представительства за пределы Каталонии.

Напомним, что 1 октября в Каталонии прошёл референдум о независимости. Тогда сообщалось, что за независимость от Испании проголосовали 90% каталонцев. Конституционный суд Испании признал референдум незаконным.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Вадим написал 03.01.2018 18:43
И так было ясно, что Испания при отсоединении, превратилась бы в очередную Руину
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(без названия)
Вадим написал 03.01.2018 15:27
И так было ясно,что каталония при отсоединении,превратилась бы в очередной лугандон
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