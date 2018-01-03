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Московский листок

ЦИК РФ подаст сам на себя в суд

Опубликовано 03.01.2018 в разделе комментариев 6

ЦИК РФ подаст сам на себя в суд

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена обратится в Верховный суд России для отмены своего собственного решения, сообщается на сайте ведомства. Речь идет о постановлении ЦИК от 28 декабря 2017 года № 120/986-7 "О регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента Российской Федерации Александра Юрьевича Чухлебова, и ее уполномоченных представителей".

Отмечается, что ЦИК получил из МВД России сведения о наличии у 39-летнего предпринимателя из Петербурга вида на жительства в Финляндии. Это исключает его участие в избирательной кампании.

"Чухлебов 8 сентября 2014 года в областное управление ФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подал заявление о наличии у него вида на жительство в Финляндской Республике", - сообщил на заседании ЦИК зампред комиссии Николай Булаев, ссылаясь на письмо из МВД.

По закону кандидат на должность президента не может иметь иностранного гражданства или вида на жительство.

Сам Чухлебов утверждает, что вид на жительство в Финляндии у него был, но финские власти его аннулировали.

 

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Ну,и претендентик!
Моше Миша написал 03.01.2018 17:14
У мужика совсем крыша съехала!Представляю:президент РФ Чухлебов!
Почти "чуркасхлебом".
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(без названия)
-14 написал 03.01.2018 16:02
а че?вон катька с маркитанок(полковык проституток) пробилась в импиратрицы россиянские, pornostar ксюндик вполне может. история склонна повторяться,правда второй раз в виде фарша!
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(без названия)
-14 написал 03.01.2018 15:57
и понимаешь ,что так которая придет после серии взрывов,воще оторва будет,а путин-ленин.
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(без названия)
-14 написал 03.01.2018 15:37
медвечайкопутины тока одного ельского выдвиженца бояться. нары понимаешь никому не нраавятся , элочке тоже
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(без названия)
-14 написал 03.01.2018 15:35
навальный?
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кто такой Чухлебов?
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 03.01.2018 13:29
Вы знаете?Я первый раз эту фамилию слышу,думаю.что и почти все остальные тоже.Зачем пиарить всех этих клоунов и петрушек?на сегодняшний день более 60 человек подали заявления на участие в выборах.60 человек!Это же просто цирк и балаган.Вот как АБСОЛЮТНО неизвестный человек может собрать 300 000 подписей фактически за две недели?!даже 100 000 от партии очень трудно.а если Панфилова опять будет искать Дарью ТимуровичА,то и совсем невозможно.Реально подписи смогут собрать три партии -ЕР,КПРФ,ЛДПР.Всем остальным.кому сочтут нужным,нарисуют.Собчак точно нарисуют.а остальные на выбор Сергея Владиленовича.Давно пора ввести залог-вноси миллиард и участвуй.Собрал 10%,получи обратно,не собрал,извини.Одной бумаги сколько сэкономили бы.Но как тогда ЦИК снимать неугодных,проблема,пАнимаешь?
P.S.Был еще один кандидат.который РЕАЛЬНО мог собрать 300 000 подписей,но его не допустили и фамилию его называть нельзя,хотя все ее знают.
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