ЦИК РФ подаст сам на себя в суд

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена обратится в Верховный суд России для отмены своего собственного решения, сообщается на сайте ведомства. Речь идет о постановлении ЦИК от 28 декабря 2017 года № 120/986-7 "О регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента Российской Федерации Александра Юрьевича Чухлебова, и ее уполномоченных представителей".

Отмечается, что ЦИК получил из МВД России сведения о наличии у 39-летнего предпринимателя из Петербурга вида на жительства в Финляндии. Это исключает его участие в избирательной кампании.

"Чухлебов 8 сентября 2014 года в областное управление ФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подал заявление о наличии у него вида на жительство в Финляндской Республике", - сообщил на заседании ЦИК зампред комиссии Николай Булаев, ссылаясь на письмо из МВД.

По закону кандидат на должность президента не может иметь иностранного гражданства или вида на жительство.

Сам Чухлебов утверждает, что вид на жительство в Финляндии у него был, но финские власти его аннулировали.