В Сирии разбился вертолет Ми-24 Минобороны России

В Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, оба пилота погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Минобороны России. Инцидент произошел 31 декабря в 15 километрах от аэродрома Хама.
"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - сообщил источник.
По его словам, никакого огневого воздействия по Ми-24 не было. Он также отметил, что в результате катастрофы получил травмы борттехник вертолета. Его оперативно эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.
стабилиБЗДЕЦ написал 03.01.2018 16:30
Дмитрий.г.Запорожье.- написал 03.01.2018 15:51
Светослав-- написал 03.01.2018 15:43
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Дмитрий.г.Запорожье.- написал 03.01.2018 15:36
служи путину дорачек, получиш значек написал 03.01.2018 15:29
Вадим написал 03.01.2018 15:29
https://lenta.ru/news/2018/01/02/and_another_one/
Светослав-- написал 03.01.2018 15:23
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скажу по секрету написал 03.01.2018 14:31
патриот совсем истинный написал 03.01.2018 13:42
ничего ен понимаю написал 03.01.2018 13:21
кто там разбился? те кого вывели в первый раз? Или в третий?