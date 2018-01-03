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Московский листок

В Сирии разбился вертолет Ми-24 Минобороны России

Опубликовано 03.01.2018 в разделе комментариев 10

В Сирии разбился вертолет Ми-24 Минобороны России

В Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, оба пилота погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Минобороны России. Инцидент произошел 31 декабря в 15 километрах от аэродрома Хама.

"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - сообщил источник.

По его словам, никакого огневого воздействия по Ми-24 не было. Он также отметил, что в результате катастрофы получил травмы борттехник вертолета. Его оперативно эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.

 



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Всего комментариев к статье: 10
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Re: -**Светослав**--
стабилиБЗДЕЦ написал 03.01.2018 16:30
Учи матчасть, ***** гнойный.
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-**Светослав**--
Дмитрий.г.Запорожье.- написал 03.01.2018 15:51
Так не бывает,в том плане,что для того что бы во что то врезаться,нужно потерять управление,а это возможно только из за отказа ГВР.В Ми-24 дублирование всех систем,и двигатели с резервом 100 % мощности.У каждого из пилотов есть возможность управления вертолетом.Как тут врезаться во что то просто так?
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Re: Дмитрий.г.Запорожье
Светослав-- написал 03.01.2018 15:43
Тапочники говорят, шо вертушка во шо-то врезалась.
.
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-**Светослав**--
Дмитрий.г.Запорожье.- написал 03.01.2018 15:36
Ми-24 так устроен,что при отказе одного двигателя может лететь на втором,а отказ 2 двигателей сразу исключен.Скорее всего вертолет был обстрелян и в результате обстрела выведен из строя ГВР(Главный Вертолетный Редуктор).Тогда картина аварии именно такова.Кстати все кому положено знают,что самое уязвимое место у Ми-24 именно ГВР,который выводится из строя ДШК.Удачное попадание и нет вертолета.
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А Россия их туда не посылала. И ничего не должна им и не обязана.
служи путину дорачек, получиш значек написал 03.01.2018 15:29
А Россия их туда не посылала. И ничего не должна им и не обязана.
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(без названия)
Вадим написал 03.01.2018 15:29
В Сирии за три дня погибли три генерала
https://lenta.ru/news/2018/01/02/and_another_one/
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он разбился по тому что российские вертолеты - тяжелее воздуха!
Светослав-- написал 03.01.2018 15:23
Злые языки утверждают, шо помимо экипажа на борту было штук 7 ахвицэров расейской армии. То ли начальство какое, то ли на ротацию -- Параша-родина о своих мертвых хероях предпочитает не распространяться.
.
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(без названия)
скажу по секрету написал 03.01.2018 14:31
он разбился по тому что российские вертолеты - тяжелее воздуха!
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Re: и не поймешь
патриот совсем истинный написал 03.01.2018 13:42
Земля,пАнимаешь,круглая и ежели лететь все время прямо,то обратно снова вернешься!Я раньше не верил,по телевизору говорили,что земля плоская,это понятно,но друг и учитель,алкаш в бакалее,сказал что если хорошенько загрузиться.то она начинает изгибаться.Я конечно сразу согласился.,после моего любимого лекарства-боярышника,она всегда из под ног уходит.Так что летели в Рассеюшку.летели и прилетели обратно в Сирию.Я правда смутно представляю где это.но знаю точно,там зарыта главная Скрепа,а враги ее выкрасть хотят.(никто не знает,кто такая,эта скрепа?).А наш главный ВСЕХПОБЕДИТЕЛЬ супостатов всех побил и победил!Или победюл?Неважно,главное мы всех духовнее!Вот пойду еще фанфырик приму(исключительно для поднятия духа,другое все-равно давно не подымается),включу телевизор и порадуюсь на нашу самую великую страну.
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(без названия)
ничего ен понимаю написал 03.01.2018 13:21
так уже в третий раз Россия вывела войска из Сирии
кто там разбился? те кого вывели в первый раз? Или в третий?
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