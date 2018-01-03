В Сирии разбился вертолет Ми-24 Минобороны России

В Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, оба пилота погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Минобороны России. Инцидент произошел 31 декабря в 15 километрах от аэродрома Хама.

"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - сообщил источник.

По его словам, никакого огневого воздействия по Ми-24 не было. Он также отметил, что в результате катастрофы получил травмы борттехник вертолета. Его оперативно эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.