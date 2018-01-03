Украина готовится к новому Чернобылю

Второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключили от энергосети для устранения неполадок, сообщает украинская компания «Энергоатом». Причины нарушения устанавливаются. На первом энергоблоке идет плановый капитальный ремонт.

То есть Хмельницкая АЭС (ХАЭС), расположеннная на территории Хмельницкой области в городе Нетишин, не работает вовсе. На станции всего два энергоблока общей мощностью 2000 МВт. А назначение этой АЭС - снабжение электроэнергией западной Украины для покрытия дефицита энергобаланса после отключения от российских поставок энергии.

Если учесть, что сегодня каждый третий энергоблок на украинских АЭС находится на ремонте, ситуацию в атомной энергетике этого государства вполне можно считать угрожающей. Это не 1985-й год, когда все украинские реакторы были, что называется, с иголочки, и все равно произошла Чернобыльская катастрофа. Сегодня Украина испытывает огромные проблемы с запасными частями, с обслуживанием АЭС, вышла на первое место в мире по аварийности атомных электростанций.

В то же время доля атомной энергии в общем энергобалансе страны одна из самых высоких в мире. А степень неустойчивости энергосистемы крайне высока - по большому счету, киевским властям просто не до энергетики.

А весь окружающий мир с интересом наблюдает - рванет или не рванет?

А.Б.