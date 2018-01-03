Украина готовится к новому Чернобылю

Второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключили от энергосети для устранения неполадок, сообщает украинская компания «Энергоатом». Причины нарушения устанавливаются. На первом энергоблоке идет плановый капитальный ремонт.
То есть Хмельницкая АЭС (ХАЭС), расположеннная на территории Хмельницкой области в городе Нетишин, не работает вовсе. На станции всего два энергоблока общей мощностью 2000 МВт. А назначение этой АЭС - снабжение электроэнергией западной Украины для покрытия дефицита энергобаланса после отключения от российских поставок энергии.
Если учесть, что сегодня каждый третий энергоблок на украинских АЭС находится на ремонте, ситуацию в атомной энергетике этого государства вполне можно считать угрожающей. Это не 1985-й год, когда все украинские реакторы были, что называется, с иголочки, и все равно произошла Чернобыльская катастрофа. Сегодня Украина испытывает огромные проблемы с запасными частями, с обслуживанием АЭС, вышла на первое место в мире по аварийности атомных электростанций.
В то же время доля атомной энергии в общем энергобалансе страны одна из самых высоких в мире. А степень неустойчивости энергосистемы крайне высока - по большому счету, киевским властям просто не до энергетики.
А весь окружающий мир с интересом наблюдает - рванет или не рванет?
А.Б.
Н о р д - МАН написал 03.01.2018 18:51
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Вы тупой.
Там где сядет Ан-2 (пофигу с каким двигателем) - Боинг не сядет никогда (безотносительно его двигателей).
Если сядет - там и останется.
И выходить Вы из него будете по надувным трапикам, в последний путь.
Н о р д - МАН написал 03.01.2018 18:48
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Мир живет НЕ ЭТИМ.
Есть БАЗОВЫЕ потребности, а это все - поверх того.
Вы можете спорить, какую икру лучше укладывать не хлеб, намазанный маслом - черную или красную - только потом к Вам придут те, у кого нет ни масла, ни хлеба. И жрать они предпочитают себе подобных.
Логика дальнейшего "развития" этого мира - именно ТАКОВА.
Вам необходимо стать частью этого мира на БАЗОВОМ уровне.
Если Вы возьмете "до-сэбэ" кусочек хай-тека - не вопрос, это прекрасно. Только вот без этого хай-тека мир может и прожить. И завтра Вам скажут - парни, а это больше не нужно.
А при этом, как "Занрад-Фабрик" производило КПП всему, что ездит по земле (начиная от танков Гитлеру, заканчивая нонешним КАМАЗ-ом) - так и производит. И производить дальше будет. И никуда от этого не деться.
фрументий написал 03.01.2018 18:43
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедо19ДальССкий написал 03.01.2018 18:43
Н о р д - МАН написал 03.01.2018 18:37
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Я Вас огорчу - оно и не особо надо.
В ближайщее время самым желанным летаком в мире может стать ваш Ан-2. С карбюраторным поршневым двигателем, жрущим все подряд.
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Нет ракетных двигателей мощнее чем РД-191.
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Мощнее (и дешевле) - твердотопливные ускорители Шаттла.
...
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Нет более совершенных технологий чем все,что связано с ядерным комплексом.
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Не соглашусь.
Самой совершенной технологией человечества, в наибольшей степени оказавшей влияние на "способ жизни" оного - является холодильник.
Второй - двигателя внутреннего сгорания как таковые (искровые и впоследствии - герр Дизель) - позволившие найти применение легким фракциям нефтеперегонки, которые до того - тупо сжигались или сливались в окружющую среду, при выгонке из нефти керосина.
Третье - бытовая горелка фирмы PRIMUS, совершившая вторую революцию в быту (после холодильника).
...
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Я не считаю медицину и фундаментальные разработки.Я говорю о прикладной науке.
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А я - не говорю отсебятину.
Я просто прочитал "Пределы Роста" (1968-й год). И осознаю, что человечество подошло к абсолютному цивилизационному тупику, после которого будет два вопроса - что жрать и чем обогреваться.
Третий вопрос - чистая вода.
Не сумевшие на них ответить - в итоге будут убивать друг друга. Возможно, в пищевых целях.
С водой и жратвой - у Украины проблем особо нет. Чернобыль подосСрал - но жить можно на бОльшей части территории.
Решаете вопрос с энергией - и готовьтесь отбивать стаи варваров на границах.
Это не проблемы "чисто-Украины" - это проблемы ВСЕГО МИРА. И Вы его часть.
Дмитрий.г.Запорожье.- написал 03.01.2018 18:35
гоблян написал 03.01.2018 18:34
Н о р д - МАН написал 03.01.2018 18:21
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На мой взгляд, на Ту-95 двигателя - это кусок гемороя.
Мертвичина техническая, раритет Холодной Войны - тогда просто не было экономичных турбовентиляторных. Через 10 лет В-52 пол-шарика перелетал. И без проблем с обслуживанием и надежностью.
Бобр написал 03.01.2018 18:21
Н о р д - МАН написал 03.01.2018 18:16
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Не усматриваю логику.
Вы в Швецию заготовки циркониевые собираетесь отправлять?
Вопрос в физическом обогащении урана по U-235 до 3-4 процентов с природных 0,72%.
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Или под контролем МАГАТЕ осуществлять обогащение урана.Что получится увидим когда запустят производство.
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Такие технологии не для собственных нужд запускают - это нужно урвать кусок мирового пирога, иначе - себе в убыток.
А своего урана у Вас мало. Как и в рашке.
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Аналогично и с переработкой.Когда запустят процесс переработки,тогда и будем разговаривать.Если интересно,то читайте..."На ЗАЭС ввели в эксплуатацию Комплекс по переработке радиоактивных отходов"...http://uprom.info/news/energy/na-zaporizkiy-aes-vveli-v-doslidnu-ekspluatatsiyu-kompleks-z-p
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Какая нафиг "переработка"?
Лезть в ОЯТ (т.н. замкнутый топливный цикл) - это БЕЗУМИЕ.
МОКС-топливо - это задница, у плутония запаздывающих нейтронов 0,22% против 0,65% у урана. Разогнать реактор на мгновенных нейтронах (как и было в Чернобыле, впервые в мире) - намного проще.
Тем более, ИМХО - никто на ВВЭР-ы и не даст санкцию на использование МОКС-топлива. Они-же моськавитские.
Возможное будущее атомной энергетики (если оно вообще будет) - вообще не в АЭС, а максимум в АТЭЦ, теплоноситель греть.
Украине это не особенно нужно - всего 4 города-миллионника, с советской централизованной системой обогрева. При том, что Киеву уже Чернобыля за глаза хватило.
Дмитрий.г.Запорожье.- написал 03.01.2018 18:04
Дмитрий.г.Запорожье.- написал 03.01.2018 17:59
Н о р д - МАН написал 03.01.2018 17:57
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Неправильное понимание.
"Вверх" - если Вы в каком-то одном-двух вопросах сможете сказать СВОЕ СЛОВО в технической цивилизации - это будет очень неплохо. Это из разряда задачи-максимум.
А "расширения" - не будет, это по сути конкурентная ВОЙНА ФОРМАТОВ. Жесточайшая штука.
Это задача-минимум, она-же для Украины задача "выживания" в сколь-нибудь технологическом виде в лоне "нормальной цивилизации" (весь мир, минус северная Корея и Таежный Союз).
Дмитрий.г.Запорожье.- написал 03.01.2018 17:53
Н о р д - МАН написал 03.01.2018 17:51
Другими словами установить на Ан-124 турбовинтовентиляторные двигатели,по образу и подобию Ан-22 вместо существующих реактивных.
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ЗАЧЕМ ???
Это техническая монстрофикация.
Тут когда Ту-95 проходит - его в метель в лесу слышно.
Янки обнаруживают этот гул акустическими системами подлодок через лед - когда ЭТО сверху пролетает.
НАФИГА?
И на резонансы Вы на такие попадете - всю жизнь их ловить будете.
На всех гармониках и во всех элементах - и привода, и силового набора летака.
На Ан-24-то "ушки вянут", особенно в плоскости вращения, а это - ужОс-ужОс будет.
Лис написал 03.01.2018 17:50
Дмитрий.г.Запорожье.- написал 03.01.2018 17:44
Н о р д - МАН написал 03.01.2018 17:44
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Это тупо механика.
Вы как вопрос физического обогащения урана будете решать?
Вы когда супер-центрифугу Гернота Циппе сделаете раритетом - тогда и будет дело.
А моськавиты пойдет курить пипку - у них 3 завода полного цикла по этой технологии построены.
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4.Переработка и утилизация ЯО(аналог комбината Маяк).
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Маяк - не занимается "переработкой и утилизацией", это лишь следствие принципа - кто произвел, тот и складирует у себя отходы произведенного.
На Маяке - изначально 3 завода - реакторный по наработке оружейного плутония, "пьюрекс-процесс" - разделение с выделением чистого оружейного плутония, и третий - по изготовлению "H-bomb".
Это тупо оружейная плутониевая технология, там все, что связано с АЭС и ОЯТ - непришей-непристегни.
Устроили помойку - вот туда все и свозят обратно - вот и вся логика моськавитов.
Дмитрий.г.Запорожье.- написал 03.01.2018 17:38
Другими словами установить на Ан-124 турбовинтовентиляторные двигатели,по образу и подобию Ан-22 вместо существующих реактивных.
Н о р д - МАН написал 03.01.2018 17:36
просто нужно отвлечь пипл от темы радиоактивного заражения россии рутением
вот и привлеченные лица и стараются, аж из штанов выпадают...
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В сраной рашке ядреных происшествий (по формальной классификации - катастроф) 4-5-го уровней множество, причем - ДЛЯЩИХСЯ.