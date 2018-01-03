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Московский листок

Глава Пензы достойно противостоит проискам

Опубликовано 03.01.2018 в разделе комментариев 5

пенза глава арзамасцев
Глава Пензы достойно противостоит проискам

"Тут некоторые несознательные злопыхатели постоянно задаются вопросом - а на хрена нам, мол, две главы - глава Пензы и глава администрации Пензы? 

А вот зачем, ущербные вы мои!

Вот вам достойный ответ на ваш вопрос!" - пишет товарищ П.Арзамасцев из Пензы.

А что ж вы, товарищ Арзамасцев, не цените заботы о людях со стороны главы Пензы, который, вместо того, чтобы честно бухать по случаю Нового года или даже поехать в солнечную Германию, как некоторые кандидаты в президенты, лично направился в пензенскую канализацию, где оказался на самом на своем месте?

Смотрите, с каким неподдельным интересом смотрит пензенский глава на какую-то хреновину в руках у какого-то сантехника? Смотрите, как много в его взгляде неподдельной заботы о людях и понимания важности текущего момента!

А момент, как вы знаете, непростой - исламские террористы продолжают свое черное дело в Сирии, западные спецслужбы подогревают "цветную революцию" в Иране, Ксения Собчак танцует ночью напротив храма, израильская военщина при поддержке ЦРУ вот уже 48-й год пытается обосноваться на Храмовой горе в Иерусалиме. И тут - засорение канализации в Пензе на улице Краснова!

Близоруко смотрите, товарищи! Не видите связи!

А глава Пензы - видит, товарищи. Видит и лично приехал устранить засор и этим, возможно, предотвратить "цветную революцию" в Пензе или даже, может быть, исламский терроризм.

Вот зачем, товарищи, сразу два главы в городе Пензе. А если засорится сразу в двух домах, а?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Эта - сепаратизЬма!
Вадим написал 03.01.2018 18:45
Каждому москвичу по москве! Каждому пензюку по пензе!
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Re: Профессиональным злопыхателем у нас является Руслан Бармаков
гоблян написал 03.01.2018 18:04
Тогда надо к каждому вантузу приспособить отдельного главу!
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Профессиональным злопыхателем у нас является Руслан Бармаков
Yah написал 03.01.2018 17:54
Профессиональным злопыхателем у нас является Руслан Бармаков, если кто не знает.
Но двух глав может быть мало - а вдруг засорится сразу в 3 местах?
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Лис написал 03.01.2018 16:34
Сколько можно кормить этих дармоедов? Вся власть Советам!!!
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герой!
патриот совсем истинный написал 03.01.2018 16:24
Вручить ему вантус и в бой!А как победит(никто же не сомневается,что победа будет за нами?в смысле за ними?0.А когда победит злейшего врага в лице проклятой канализации,испорченной врагами внешними и при поддержке врагов внутренних,выдать ему орден.Самый большой!А лучше материально отблагодарить.Бутылку водки он вряд ли заслужил,но на боярышник сей подвиг точно тянет!
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