Глава Пензы достойно противостоит проискам

"Тут некоторые несознательные злопыхатели постоянно задаются вопросом - а на хрена нам, мол, две главы - глава Пензы и глава администрации Пензы?

А вот зачем, ущербные вы мои!

Вот вам достойный ответ на ваш вопрос!" - пишет товарищ П.Арзамасцев из Пензы.

А что ж вы, товарищ Арзамасцев, не цените заботы о людях со стороны главы Пензы, который, вместо того, чтобы честно бухать по случаю Нового года или даже поехать в солнечную Германию, как некоторые кандидаты в президенты, лично направился в пензенскую канализацию, где оказался на самом на своем месте?

Смотрите, с каким неподдельным интересом смотрит пензенский глава на какую-то хреновину в руках у какого-то сантехника? Смотрите, как много в его взгляде неподдельной заботы о людях и понимания важности текущего момента!

А момент, как вы знаете, непростой - исламские террористы продолжают свое черное дело в Сирии, западные спецслужбы подогревают "цветную революцию" в Иране, Ксения Собчак танцует ночью напротив храма, израильская военщина при поддержке ЦРУ вот уже 48-й год пытается обосноваться на Храмовой горе в Иерусалиме. И тут - засорение канализации в Пензе на улице Краснова!

Близоруко смотрите, товарищи! Не видите связи!

А глава Пензы - видит, товарищи. Видит и лично приехал устранить засор и этим, возможно, предотвратить "цветную революцию" в Пензе или даже, может быть, исламский терроризм.

Вот зачем, товарищи, сразу два главы в городе Пензе. А если засорится сразу в двух домах, а?

А.Б.