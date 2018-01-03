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Московский листок

Грудинин признался, что выводил деньги за границу, и они до сих пор там

Опубликовано 03.01.2018 автором в разделе комментариев 17

детсад грудинин совхоз

А вот мы смотрим видео, которое явно сделано "под Грудинина" - не будем утверждать, что по заказу, под лавкой не сидели, но некий "журналист" читает свои "острые и бескомпромиссные" вопросы по бумажке, а Грудинин просто павлинит по полной...

В общем, более чем комплиментарное видео.

Смотрим с 12-й минуты.

Мама родная, так это что, явка с повинной? 

У кандидата в президенты от коммунистов (!) счета за границей! Причем именно счета, Грудинин говорит во множественном числе.

Во-первых, получается, что Грудинин-таки выводил деньги за границу, а не тратил все до копейки на детские садики, как может показаться.

Во вторых, откуда деньги, если дивидендов по акциям ЗАО "Совхоз имени Ленина" не выплачивается. Из зарплаты, да? Зарплата продекларирована, около 22 миллионов за прошлый год (кстати, при средней зарплате в ЗАО 78 тысяч разница заметная, трудно представить себе советского директора совхоза, чья зарплата была бы в десятки раз больше, чем у рабочего), но это все равно не те деньги, что выводятся за рубеж. Кстати, а почему не задекларированы зарубежные счета? Как к этому относится ЦИК, финансовый контроль и прокуратура?

В третьих, почему Грудинин не закрыл эти счета, когда еще избирался депутатом или главой совета в Видном? Почему не закрыл их до выдвижения президентом - это дело двух часов, вообще-то?..

Строго говоря, ЦИК сейчас должен просто снять этого кандидата с президентской гонки и передать дело в прокуратуру. Но интервью еще прошлогоднее, и что-то вообще никакой реакции! Команды из Администрации президента не было?

Ну а обещание "теперь закрыть" - просто совсем как Порошенко, давно обещающий продать свой "Рошен", но вот до сих пор никак не продается...

Кстати, а кандидат в президенты Грудинин так и продолжает возглавлять свое ЗАО? Ни в отпуск не ушел на время выборов, ни назначил вместо себя никого?

Что же до моральных оценок, то тут Дарья Митина, хоть и по поводу другого эфира, но высказалась исчерпывающе.

- На месте рукoвoдства КПРФ я бы стрoжайшим oбразoм запретила свoему выдвиженцу хoдить в телевизoр - нарoд рoссиянский имеет слабoсть гoлoсoвать за кoтoв в мешке, фамилии кoтoрых oн ещё месяц назад не слышал, а сегoдня уже гoтoв им дoверить судьбы Oтечества (вспoмните, как былo с Путиным). А вoт кoгда кандидат, презрев фактoр внезапнoсти и инкoгнитo, начинает хoдить в телевизoр и раскрывать там рoт, у зрителей вoлoсы встают дыбoм, и кoличествo егo пoтенциальных стoрoнникoв тает на глазах. 

Вoт схoдил кандидат Грудинин на часoвoй эфир на 1-й канал (передача "Время пoкажет"). Из этoгo эфира пoтрясённая публика узнала, чтo главная задача, кoтoрую ставит перед сoбoй кандидат oт КПРФ - "защита сoбственнoсти, чтoбы никтo не мoг oтoбрать бизнес" (привет старым маразматикам из КПРФ, зашибись выдвиженец oт кoммунистoв), чтo сoциальный идеал кандидата в Президенты - Ли Куан Ю (интереснo, будут ли пoсле пoбеды кандидата на выбoрах рубить гoлoвы на плoщадях, или oграничатся публичными пoрками), чтo Рoссии не нужнo мнoгo вooружения - зачем нам стoлькo танкoв и ракет? - и чтo идеальнoе, пo мнению кандидата, гoсударствo - этo Люксембург. 

Тoварищи из КПРФ, вы не oх...ели там? Вы этo всерьез нам предлагаете?:)))



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Всего комментариев к статье: 17
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Re: Дайте людям попробовать хорошей нагайки! Не все ж палкой да палкой..
гоблян написал 03.01.2018 18:21
А что, вы не читали, что пишет Баранов? Нет, правда не читали?
А ведь вам по долгу службы положено было это прочитать внимательно:
"вероятность регистрации товарища Лисицыной примерно такая же, как у победы господина Грудинина на &#171;выборах&#187;, которые заранее уже объявлены референдумом о доверии Путину &#8212; то есть могут стать вообще последними выборами президента. И через какое-то небольшое время коммунистам придется решать вопрос об отношении к этим выборам заново, когда рабочего кандидата в бюллетене для голосования не окажется. И мне представляется, что следовало бы внимательней прислушаться к предложению Пензенского отделения ОКП, которые напомнили, что каждый голос, отданный за буржуазного кандидата, приносит 20 рублей бюджетных денег какой-либо из партий. То есть это те деньги, которые отобрали у инвалидов и пенсионеров, и отдадут на стимулирование псевдопарламентской деятельности псевдооппозиции. Наши пензенские товарищи предлагают забирать бюллетени с собой или портить их, чтобы, во-первых, никакого &#171;референдума о доверии&#187; не получилось, а во вторых просто чтобы не тратить бюджетные деньги на прихвостней режима".
https://forum-msk.org/material/politic/14136942.html
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Re:
гоблян написал 03.01.2018 18:13
Навряд ли Баранов работает на КПРФ и тем более не на Грудинина. Я думаю, он работает на международный сионизм... Нет, навряд ли, Грудинин еврей по маме. Значит, на ЦРУ. Нет, он ведь и против Путина...
А-а!
Баранов работает на северокорейскую разведку!
Так своим начальникам на Савушкина и скажите - продался Ким Чен Ыну за маринованную морковку!
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(без названия)
Гога- написал 03.01.2018 18:07
Го - ин Баранов,на кого работаешь?
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Дайте людям попробовать хорошей нагайки! Не все ж палкой да палкой..
Это что??? написал 03.01.2018 18:05
Господин товарищ Баранов,
А Вы, вообще, чего хотите?
Вы можете написать на СВОЕМ сайте или в СВОЕМ ЖЖ свои мысли?
Вы ж ГлавРед...
Нет, не стратегически-чего хотите. Тут все ясно: все мы хотим коммунизма.
А-тактически. На данном конкретном этапе.
Что Вы все изгаляетесь?
И тот-гавно, и этот, и пятый ,и десятый...
А Вы-чего хотите Вы?
Крановщицу?
Но, Вы сами прекрасно понимаете, что это нереально..
Тогда, ЧТО?
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Re: он сам себя вычеркнул из списков Левого фронта
гоблян написал 03.01.2018 17:59
По мне, так это говорит об уме Баранова. И Удальцова, который себя изначально в эти списки не включил.
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Re: Дайте людям попробовать хозяйственника. Не все ж завклубы...
гоблян написал 03.01.2018 17:58
Дайте людям попробовать хорошей нагайки! Не все ж палкой да палкой...
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Долой выборы!!!
Лис написал 03.01.2018 17:55
ЗАО"РФ" не легитимно с 1991 года.Даешь референдум "За ответственную власть"!
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Re: Re: Кто занимался бизнесом за эти четверть века, прекрасно знает, что его всегда можно найти
Это что??? написал 03.01.2018 17:50
Поэтому даже либералы стараются не выдвигать бизнесменов
------------------------------------------+------
А вот с этим согласен.
"А ,вот, это попробуйте!"- кпрфовцы...попробуйте.
Дайте людям попробовать хозяйственника.
Не все ж завклубы...
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Re:
Правдорубченко написал 03.01.2018 17:49
Не, Баранов кручинится, что счастье было так близко, а он сам себя вычеркнул из списков Левого фронта. )))
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Re: Скажи мне кто твой друг....
гоблян написал 03.01.2018 17:46
То есть это Баранов виноват, что у Грудинина язык бежит впереди мозгов?
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Re: Кто занимался бизнесом за эти четверть века, прекрасно знает, что его всегда можно найти
гоблян написал 03.01.2018 17:45
Поэтому даже либералы стараются не выдвигать бизнесменов как наиболее уязвимых. Бизнесменов (Прохорова, Грудинина) выдвигает только кремль.
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Re: Баранов никак не может успокоется
гоблян написал 03.01.2018 17:44
В бой идет одна школота!
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Скажи мне кто твой друг....
Сергей Орлов написал 03.01.2018 17:43
Все знают такую поговорку:"Лучше лев во главе стада баранов,нежели
баран во главе стада львов!"
И вот у одного из них не сбылась потаенная мечта:не дали возможности
попробовать возглавить стадо львов.Получается зря ошивался во всевозмож-
ных вариантах самопальных компартий? И теперь всю желчь выливает на бо-
лее удачливого конкурента.А в соратниках у него вождь самозваных комсо-
льцев, тетка предпенсионного возраста,некая Митина,неспособная без гряз-
ного мата связать два предложения.
Но у обоих амбиции вожачков! Вот и злобно печалятся от зависти.
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(без названия)
ОСЯ написал 03.01.2018 17:41
Баранов никак не может успокоется по поводу выдвижения Грудинина.Успокойтесь,вашего Путина все равно проведут в президенты.
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Re: Вы так все скачете против него, словно вам обязаны были выдвинуть работяги, в буржуазном-то ...
Это что??? написал 03.01.2018 17:40
Скачете, как те скаклы на майдане...против москалей...
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Вы так все скачете против него, словно вам обязаны были выдвинуть работяги, в буржуазном-то ...
Это что??? написал 03.01.2018 17:39
...государстве!
Или наивные, или ,просто, ревнуете...
Я думаю, что верно второе:
вам власти не видать.
Вот, старайтесь сделать из него Энгельса и постарайтесь прекратить глупые поиски "компромата":
Кто занимался бизнесом за эти четверть века, прекрасно знает, что его всегда можно найти!
И что?! Я спрашиваю:
И что?!!!
Прекратите заниматься деццтвом...
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(без названия)
Тульская глубинка написал 03.01.2018 17:33
Очень хорошее интервью!!! Также, как и многие другие в Ю-тюбе!!! С нетерпением жду открытия избирательного штаба Грудинина в Туле, вооружаюсь агитматериалом и в массы!!! Советую неравнодушным к судьбе нашей родины поступить также!!! Вместе мы сила!!!
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Грудинин признался, что выводил деньги за границу, и они до сих пор там
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